Przedstawiciele USA i Polski kontaktowali się z Ukrainą w celu wyjaśnienia faktów dotyczących rakiety, która we wtorek spadła w południowo-wschodniej Polsce - poinformowała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Suszarnia zboża w miejscowości Przewodów / Wojtek Jargiło / PAP

Jak pisze agencja Reutera, Warszawa i jej zachodni sojusznicy twierdzą, że dowody z miejsca zdarzenia wskazują na eksplozję spowodowaną przez ukraiński pocisk obrony powietrznej, który "zabłądził" w pogoni za rosyjską rakietą.



Nie widzimy nic, co przeczyłoby wstępnej ocenie Polski, że przyczyną wybuchu w Przewodowie była ukraińska rakieta obrony powietrznej - oświadczył szef Pentagonu Lloyd Austin. Dodał jednocześnie, że niezależnie od końcowych wyników ostateczną winę za incydent ponosi Rosja.



Kijów zaprzecza, że była to ukraińska rakieta. Twierdzi, że ma dowody na "rosyjski ślad" w wybuchu.



Siły rosyjskie przeprowadziły we wtorek po południu zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne. Tego dnia na terenie leżącej blisko granicy z Ukrainą wsi Przewodów (woj. lubelskie) spadł pocisk, doszło do eksplozji, w wyniku której zginęło dwóch Polaków.