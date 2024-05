Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali mężczyznę, który od innej osoby żądał pieniędzy i groził, że jeśli ich nie dostanie, opublikuje w Internecie kompromitujący informacje.

Pokrzywdzony zawiadomił policjantów, że jest zmuszany go do zapłaty pieniędzy i zastraszany. Sprawca za pośrednictwem komunikatorów internetowych wysyłał mu wiadomości, że opublikuje w sieci nieprawdziwe informacje o nim i jego działalności.

Mężczyzna bał się nie tylko zniesławienia, ale też utraty wiarygodności w związku z działalnością, jaką prowadził na platformach internetowych - poinformowała nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowa Komendy Rejonowej Policji na Woli.

Policjanci po analizie dowodów zatrzymali 34-latek, który usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował, że podejrzany na dwa miesiące trafi do aresztu.