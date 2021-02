Kamil Stoch chce poprawić prowadzenie nart, Andrzej Stękała mówi o konieczności poprawienia startu z belki. Jaki plan ma Piotr Żyła? "Na pewno skoki będą. No to będziemy skakać. No i myślę, że trzeba by było jak najdalej skakać, jak najładniej lądować" – żartował skoczek przed dzisiejszymi zawodami Pucharu Świata w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi zobaczymy w sumie 11 biało-czerwonych.

REKLAMA