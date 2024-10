28 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju po tygodniowym pobycie na zielonej szkole w Mikołajkach wraca do domu. W akcji pomagało Radio RMF FM zapewniając m.in. atrakcje w żółto-niebieskiej Wiosce Żeglarskiej. Dzięki wizycie na Mazurach udało im się choć na chwilę zapomnieć o tragedii, która ich spotkała.

Uczniowie Lądka-Zdroju pojechali na zieloną szkołę wraz z RMF FM / Piotr Bułakowski / RMF FM

Cała Polska ruszyła na pomoc powodzianom. Poza wysyłaniem środków pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy narzędzia do sprzątania, wsparcie okazało również wiele ośrodków wypoczynkowych. Pensjonaty w całej Polsce wyraziły chęć przyjęcia uczniów z terenów objętych powodzią.

Radio RMF FM wzięło udział w jednej z takich akcji i zorganizowało transport dla licealistów z Lądka-Zdroju na zieloną szkołę w Mikołajkach. W całym przedsięwzięciu pomogli również lokalni przedsiębiorcy (Grupa Amax) oraz Szkoła Społeczna STO im. Marion Dönhoff w Mikołajkach.

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady spędziła tydzień w Mikołajkach / Piotr Bułakowski / RMF FM

Po tygodniu spędzonym na Mazurach młodzież z Lądka-Zdroju właśnie wraca do domu. Jak podsumowali wyjazd uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady?

Mieliśmy wiele przyjemnych wykładów, nauczyliśmy się różnych nowych rzeczy, poznaliśmy wiele nowych osób. Wiadomo, po takich niezbyt ciekawych przeżyciach, każdy z nas potrzebował takiego emocjonalnego wsparcia. Był to cudownie spędzony czas, taki integracyjny dla nas, bardzo polubiliśmy się z tutejszą młodzieżą. Zaprosiliśmy już kolegów z nowej szkoły, żeby nas odwiedzili, jak już się odbudujemy po powodzi - mówiła reporterowi RMF FM Piotrowi Bułakowskiemu jedna z uczennic.

Było bardzo fajnie, dużo ludzi, dużo zabawy, dużo atrakcji. W szkole siedzieliśmy dwie, trzy lekcje, a potem mieliśmy albo wykłady albo jeździliśmy zwiedzać, więc też dobra odmiana. Udało się trochę odpocząć - dodała jej koleżanka.

Trzeba się teraz wziąć do pracy, bo mamy trzy tygodnie roku szkolnego do nadrobienia. Zarówno uczniowie ani też my nauczyciele nie chcielibyśmy jeszcze w lipcu chodzić do szkoły, więc to jest taki główny punkt. Jest sporo nadziei, bo przychodziło dużo dobrych wieści od rodziców, rodzeństwa, kolegów, że tutaj np. jest gaz, w tym miejscu ogrzewanie, więc generalnie myślę, że ta odbudowa pójdzie dużo szybciej niż ludzie myśleli jeszcze na początku - powiedział nam opiekujący się młodzieżą matematyk Radosław Doliński.

W akcję zaangażowało się Radio RMF FM oraz lokalni przedsiębiorcy / Piotr Bułakowski / RMF FM

Zawieszone zajęcia lub nauka zdalna

Wielka woda spowodowała ogromne straty w południowo-zachodniej Polsce. Mieszkańcy m.in. Kotliny Kłodzkiej na Dolnym Śląsku stracili dorobek życia. Liczne placówki edukacyjne zostały zniszczone lub przekształcone w ośrodki ewakuacyjne. Obecnie trwa wielkie sprzątanie i odbudowa terenów dotkniętych powodzią.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zawieszono zajęcia w 9 przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Po cztery w województwach: dolnośląskim i opolskim oraz jedną w województwie lubuskim.

Jak podaje MEN, w niektórych placówkach wprowadzono zajęcia zdalne. Najwięcej w woj. dolnośląskim - pięć, w woj. lubuskim odnotowano jedno takie miejsce, a w woj. opolskim w jednym ośrodku wprowadzono nauczanie hybrydowe.