W tej sprawie zatrzymanych zostało już 9 mężczyzn. Podejrzani za pomocą portali modowych nawiązywali kontakt z młodymi dziewczynami, którym oferowali wykonanie sesji fotograficznych. Następnie robili nieletnim rozbierane zdjęcia i filmy, część z ukrycia bez ich wiedzy i zgody. Podczas sesji dochodziło również do innych czynności seksualnych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

W toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dotychczas zostało zatrzymanych 9 mężczyzn. Prokurator przedstawił im szereg zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkowanie, przechowywanie i udostępnianie treści pornograficznych z udziałem małoletniego, utrwalanie wizerunku nagiej osoby czy dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec małoletniego.

Wizja kariery w moedlingu

Podejrzani za pomocą portali modowych, podając się za fotografów, nawiązywali kontakt z młodymi dziewczynami, którym oferowali wykonanie sesji fotograficznych. Nastolatkom przedstawiano wizję kariery w modelingu i obiecywano inne profity. Następnie podczas umówionej sesji wykonywane były rozbierane zdjęcia i filmy, część z ukrycia bez ich wiedzy i zgody - relacjonuje prok. Mariusz Duszyński, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Materiałami z sesji mężczyźni wymieniali się między sobą przez internet.

Jak informuje, prok. Mariusz Duszyński, podczas sesji dochodziło również do "innych czynności seksualnych".

Podejrzani wymieniali się doświadczeniami i "przekazywali" sobie modelki. Rozmawiali, która z modelek pozwoli sobie zrobić "odważniejsze zdjęcia". Uzgadniali wzajemnie, jak rozmawiać z dziewczynami, aby zachęcić je do wykonywania nagich zdjęć. Manipulowali dziewczynami, wykorzystywali ich brak doświadczenia życiowego wynikający z młodego wieku oraz nieznajomość realiów środowiska modowego - mówi prok. Duszyński.

Jeden z podejrzanych uzyskał nawet dostęp do kont społecznościowych i skrzynek mailowych kobiet. Uzyskany w ten sposób materiał służył do profilowania przyszłych ofiar, a następnie manipulowania nimi w celu nakłonienia ich do określonego zachowania - informuje prokurator.

Ponad 100 pokrzywdzonych

W toku śledztwa przesłuchano ponad 100 pokrzywdzonych małoletnich dziewcząt. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ cały czas trwają oględziny zabezpieczonego sprzętu cyfrowego.

Śledztwo trwa od 2022 r., ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Dotychczas w sprawie zatrzymano 9 mężczyzn.

Czterech z nich zostało zatrzymanych między 23 a 26 września. Są to: 60-letni Henryk F. mieszkaniec województwa mazowieckiego, 66-letni Szymon D. mieszkaniec Warszawy, 33-letni Sebastian W. mieszkaniec województwa łódzkiego oraz 58-letni Piotr D. mieszkaniec województwa opolskiego.

Głównemu podejrzanemu, 60-letniemu Krzysztofowi K., przedstawiono ponad 60 zarzutów, dotyczących m.in. zgwałcenia, wymuszenia czynności seksualnej, a przede wszystkim produkcji zdjęć o treści pornograficznej z udziałem małoletnich dziewczyn.

W całej sprawie czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, a pięciu objęto dozorem policji z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych.