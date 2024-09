Inspekcje i kontrole brzegów

Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o zaplanowanych inspekcjach i kontrolach brzegów.



Mamy dużo zgłoszonych zdarzeń związanych z uszkodzeniami, czyli po przejściu wody powodziowej widzimy uszkodzenia brzegów, czy jakieś wyrwy. To wszystko będziemy musieli w pierwszej kolejności usuwać. Nasi pracownicy sprawdzają, jakiego rodzaju są to uszkodzenia i które są najbardziej pilne, ponieważ jest ich sporo - powiedziała Joanna Kopczyńska.



Według informacji Wód Polskich "duża wyrwa w Kłaczynie", przez który przepływa Nysa Szalona. Jak wyjaśniła, wyrwa ma 97 metrów, a stopa skarpy została umocniona brukiem. Jak przekazała Kopczyńska, polder Buków oraz zbiornik Racibórz Dolny "pracują normalnie". Ten pierwszy zapełniony jest w 31 proc., drugi w ok. 53 proc.



Na terenie zarządzanym przez RZGW we Wrocławiu pracują także zbiorniki Nysa i Otmuchów. "Mają niewielki odpływ wody, zdecydowanie zmniejszony" - podkreśliła szefowa Wód Polskich.



Prezeska poinformowała też, że monitorowany jest też zbiornik Mietków na Bystrzycy. Zbiornik ten jest położony ok. 25 km na południowy zachód od Wrocławia. Jak wyjaśniła, sprawdzane jest, czy nie nastąpiły jakieś przesiąki, ponieważ zbiornik "już długo trzyma wodę". Na miejscu oprócz pracowników Wód Polskich są też ludzie z Centrum Technicznej Kontroli Zapór.



Wody Polskie zapewniają, że wrocławskie wodociągi pracują prawidłowo, a terenie RZGW Szczecin "nie występują żadne zdarzenia kryzysowe, Szczecin się przygotowuje".