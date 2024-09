Fala wezbraniowa, która przepływa przez miasto, jest bardzo wysoka. Według aktualnych danych ma 951 cm. W 1997 roku była ona o 6 cm wyższa i zalała miasto. Tym razem mieszkańcy na to nie pozwolili.

Jak informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, to mieszkańcy stanowią najważniejsze ogniwo w walce o miasto. Przez okolice Odry przy rynku przewinęło się w ciągu kilku dni co najmniej 2 tysiące osób. To oni podwyższyli wał workami z piasku do poziomu wody z 1997 i według burmistrza Ireneusza Fury to powinno wystarczyć.

Rozmowa z burmistrzem Brzegu Dolnego Ireneuszem Furą Michał Dukaczewski / RMF FM

W Brzegu Dolnym nikt nie składa jednak broni, bo w dwóch miejscach wały przeciekają. Na miejsce zostało wysłanych 420 żołnierzy. Ręce do pracy są, ale brakuje samochodów, które dojadą z workami pod Most Wolności i do Kręska.



Mieszkańcy są zgodni - "będziemy walczyć dopóki zagrożenie nie minie" - usłyszała reporterka RMF FM.