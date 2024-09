"Prosimy nie przyjeżdżać do miejsc dotkniętych kataklizmem, szczególnie do Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju" - zaapelowały dolnośląskie służby w piątek. "Jeśli planujesz ruszyć z pomocą do Kotliny Kłodzkiej, sprawdź, co dokładnie jest potrzebne. Zostaw dary w 'hubie' pomocowym w Kłodzku, Wrocławiu lub Wałbrzychu" - dodali strażacy. Co zatem dokładnie robić, jeśli chcemy pomóc?

Stronie Śląskie w piątek, 20 września 2024 / Maciej Kulczyński / PAP Dlaczego nie należy przyjeżdżać do miejsc dotkniętych powodzią? Tydzień temu południowa Polska została zalana wielką wodą, którą już teraz określa się jako większą powódź niż ta, do której doszło w 1997 roku. Choć okolice Wrocławia nadal z nią walczą , w niektórych miejscowościach na Opolszczyźnie, Śląsku czy Dolnym Śląsku zaczęło się wielkie sprzątanie. Zobacz również: Błoto, piach i śmieci. Trwa wielkie sprzątanie Kłodzka Choć na tragedii ludzkiej szybko postanowili skorzystać na przykład szabrownicy , nie zabrakło też ludzi dobrej woli, którzy nie raz osobiście spieszyli powodzianom z pomocą. W piątek służby zaapelowały jednak o to, aby nie przyjeżdżać do miejsc dotkniętych kataklizmem. "Do poszkodowanych miejscowości prowadzą w większości wąskie drogi, które obecnie są blokowane przez osoby próbujące dostarczyć dary dla poszkodowanych. Prosimy o zrozumienie i niedenerwowanie się na policję, która często ustawia na nich blokady, nie przepuszczając prywatnych osób. Duże natężenie ruchu powoduje opóźnienia w dotarciu do Lądka-Zdroju czy Stronia Śląskiego służb i ciężkiego sprzętu, który zjeżdża tam, aby pomóc mieszkańcom w usuwaniu skutków powodzi" - tłumaczy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Podobnego apelu strażaka wysłuchał też reporter RMF FM Mateusz Chłysun. Zobacz również: To tam zagrożenie powodziowe jest największe. Oto lista rzek Jak pomóc powodzianom? Wydano konkretne instrukcje dla ludzi dobrej woli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wskazał centra logistyczne - tak zwany huby - do których można oddawać dary dla poszkodowanych przez żywioł. Są to: Wałbrzych - Teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ul. Stacyjna 12,

Wrocław - Dolnośląskie Centrum Druku 3D, ul. Tyniecka 2,

Jelenia Góra, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. 1 Maja 27. Oprócz tego można również wspierać zbiórki. Te zweryfikowane można znaleźć TUTAJ . RELACJĘ NA ŻYWO RMF FM dotyczącą aktualnej sytuacji powodziowej można z kolei śledzić TUTAJ .