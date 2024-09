Pięć dni po tej dramatycznej akcji szpital w Nysie odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. To wygląda jak film katastroficzny. Dziesiątki ludzi w kombinezonach zbierają z podłóg rzadką maź, wynoszą zniszczone meble, drzwi i urządzenia. I mówią, że przed nimi jest jeszcze ogrom pracy polegającej na sprzątaniu - opisuje reporter RMF FM.

To jest wszystko pozalewane, samo błoto. Po prostu ściągamy to błoto, myjemy ściany, żeby doprowadzić szpital do jakiegokolwiek stanu. A później to już będą ekipy remontowe tu działać, te wszystkie tynki zbijać, odgrzybiać - powiedziała jedna z osób zajętych sprzątaniem szpitalnego budynku.

Na korytarzach widać powyginane przez wodę drzwi. Gdyby nie tabliczki na ścianach, trudno byłoby uwierzyć, że to szpital.

Pacjenci nieprędko tu wrócą - mówi RMF FM Grzegorz Ruszecki jeden z nyskich lekarzy. Pion diagnostyczny, który jest sercem szpitala, czy endoskopia, laboratorium, tomografy. Zalane wszystko - dodał Ruszecki.

Przyznał, że przez kilka tygodni nie ma mowy o funkcjonowaniu tych pomieszczeń i badaniu pacjentów.

Najwcześniej będzie można wznowić przyjmowanie pacjentów na wyższych piętrach. Znajdujący się na dole Szpitalny Oddział Ratunkowy będzie nieczynny, jego rolę pełni teraz szpital polowy.