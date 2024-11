Odbudowa po powodzi postępuje i będzie przyspieszać, a w procesie wypłaty zasiłków widać nową dynamikę – zapewniał w Stroniu Śląskim minister Marcin Kierwiński. Wojewoda dolnośląska Anna Żabska poinformowała, że w środę do gmin przekazano ponad 127 mln zł zasiłków na obudowę.

Wizyta Marcina Kierwińskiego w Stroniu Śląskim / Maciej Kulczyński / PAP

W czwartek pełnomocnik rządu ds. usuwania skutków powodzi, minister Marcin Kierwiński, wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, minister w KPRM Magdalena Roguska, a także urzędująca od poniedziałku nowa wojewoda dolnośląska Anna Żabka przyjechali do Stronia Śląskiego oraz Lądka-Zdroju, by porozmawiać z tamtejszymi samorządowcami o odbudowie i wypłacie zasiłków. Zaplanowano również spotkanie z przedsiębiorcami z terenów, które ucierpiały podczas wrześniowej powodzi.

Kierwiński podczas konferencji prasowej zapewnił, że odbudowa po powodzi postępuje i będzie przyśpieszać. Wskazał również na "nową dynamikę" w procesie wypłaty zasiłków. Nowelizacja ustawy powodziowej nakłada bardzo konkretne terminy na samorządy w tej kwestii - mówił minister.

Urzędująca od poniedziałku nowa wojewoda dolnośląska Anna Żabska poinformowała, że w środę do dolnośląskich gmin wypłacono ponad 127 mln zł zasiłków na obudowę. To rekordowa suma, ponieważ do tej pory, przed wczorajszą wypłatą, łącznie do gmin przekazano 197 mln zł. Chcemy na miejscu rozwiązywać problemy samorządów i mieszkańców i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom - zapewniała Żabska.

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Dodała, że samorządowcy otrzymali też pomoc w postaci dodatkowych pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy przyjmują i rozpatrują wnioski o zasiłki od mieszkańców. Chcemy przyspieszyć jak najbardziej procesy przyznawania pomocy - deklarowała wojewoda.

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

"Jakby nie ociągali się wypłatami, to ludzie mieliby już zrobione stropy, podłogi"

Jak informuje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, część osób wciąż czeka na świadczenia.

Do dzisiaj nie mam okien, nie mam 2 drzwi. Syn skuł wszystko, to się suszy. Nie umiem tego wypowiedzieć, bo to jest coś dla mnie nie do przeżycia - powiedziała jedna z poszkodowanych mieszkanek.

Miesiąc temu jakby pomogli nam z pieniążkami, nie ociągali się wypłatami, to ludzie mieliby już porobione stropy, podłogi. Już by mieli potynkowane - podkreślił inny z mieszkańców w rozmowie z reporterką RMF FM.

Odbudowa sieci kanalizacyjnej

Kierwiński mówił dziś też o odbudowie sieci kanalizacyjnej i uruchomieniu oczyszczalni ścieków w Stroniu Śląskim. Uruchomiono główne pompy, które są sercem tej instalacji. Na te cele w ramach odbudowy już przekazaliśmy około 3 mln zł w tym roku i promesę na 4 mln zł w przyszłym roku - mówił minister.

Dodał, że trwają też prace realizowane przez Wody Polskie. Dzięki zabezpieczeniu dodatkowych 40 mln zł dla Wód Polskich proces oczyszczania koryta rzeki postępuje - mówił Kierwiński.

Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec poinformował, że prace przy przywróceniu instalacji kanalizacyjnej prowadzone są m.in. przy ulicy Nadbrzeżnej, gdzie naprawiany jest główny kolektor. Tam prace potrwają jeszcze półtora miesiąca - powiedział Chromiec.

Burmistrz dodał, że gmina otrzymała już pieniądze na wypłatę zaliczek (do 50 tys. zł) na zasiłki na odbudowę. Do jutra wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski, otrzymają zaliczki. Zasiłki do 100 i 200 tys. zł, to wszystko już powinno być na bieżąco wypłacane - mówił Chromiec.

Minister w KPRM Magdalena Roguska przypomniała, że na odbudowę szkół i przedszkoli zniszczonych w powodzi z rezerwy ministra edukacji przeznaczono 440 mln zł. Ruszył nabór wniosków na ten cel. Dziś z tej rezerwy na remonty 34 szkół i przedszkoli przekazano już 24 mln zł, na Dolnym Śląsk tu 14 mln zł dla 11 placówek - mówiła Roguska apelując do samorządów o składanie wniosków na remonty placówek oświatowych.

W Stroniu Śląskim powstaje modułowy, tymczasowy budynek przedszkola.