​Prezydent Andrzej Duda w sobotę 7 grudnia złoży wizytę w Paryżu, gdzie weźmie udział w otwarciu odbudowanej katedry Notre Dame. To jedno z trzech wydarzeń, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia w związku z ponownym otwarciem paryskiej świątyni.

Katedra Notre Dame na zdjęciu z 7 listopada br. / Blondet Eliot/ABACA/Abaca / East News

W związku z ponownym otwarciem paryskiej katedry Notre Dame, na przełomie listopada i grudnia zaplanowano trzy oficjalne wydarzenia w stolicy Francji.

W piątek 29 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron złoży siódmą w ciągu pięciu lat i ostatnią wizytę na placu budowy, aby podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła.

Następnie w sobotę 7 grudnia odbędzie się nabożeństwo, a państwo symbolicznie przekaże odbudowaną świątynię Kościołowi. Przed nabożeństwem planowane jest krótkie wystąpienie francuskiego przywódcy na placu przed katedrą. Jak podkreślił w komunikacie Pałac Elizejski, ta formuła zapewnia przestrzeganie rozdziału państwa od Kościoła.

Uroczystość 7 grudnia będzie miała charakter polityczny; zaproszeni na nią zostali przedstawiciele państw, które wsparły finansowo odbudowę, przy czym - jak zaznaczył Pałac Elizejski - nie wszystkie są reprezentantami kultury chrześcijańskiej. W wydarzeniu nie weźmie udziału papież Franciszek.

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w Kancelarii Prezydenta, obecny na tych uroczystościach będzie prezydent Andrzej Duda.

Z kolei dzień później, w niedzielę 8 grudnia o godz. 10:30 odbędzie się w Notre Dame pierwsza msza święta, celebrowana przez arcybiskupa Paryża Laurenta Ulricha. Weźmie w niej udział ponad 150 biskupów francuskich, jak i z innych krajów, a także kapłanów i wiernych reprezentujących parafie diecezji paryskiej.

Tego dnia świątynia znów będzie dostępna dla wszystkich i przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - otwarta będzie do godz. 22:00. Przewidywany jest system darmowych biletów, które będzie można zarezerwować w dniu wizyty bądź dzień albo dwa przed nią. Katedra będzie mogła pomieścić od 1900 do 3000 osób.

Odbudowa trwała pięć lat

Do pożaru katedry Notre Dame doszło w kwietniu 2019 r. Odbudowa świątyni trwała pięć lat. Prace nadal trwają, choć jest to już etap wykończenia.

Jak poinformował Pałac Elizejski, nadal zarezerwowane są środki na ten cel w wysokości 140 mln euro, ale niewykluczone są cięcia w tym budżecie.