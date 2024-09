W Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) rozpoczęła się kulminacja fali powodziowej na Odrze. Stan wody osiągnął 933 cm, a według szacunków IMGW dotrze do 940 cm. Maksimum będzie niższe niż podczas powodzi w 1997 r., kiedy to, według danych Instytutu, osiągnęło 1070 cm. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z sytuacji powodziowej w Polsce.

Sytuacja po powodzi w Lewinie Brzeskim w woj. opolskim / Michał Meissner / PAP Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w starych mundurach Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozpowszechniali fałszywe informacje o rzekomych planach wysadzenia wałów przeciwpowodziowych

Z czwartkowego raportu wojewody opolskiego wynika, że stabilizuje się sytuacja powodziowa w regionie

Z czwartkowego raportu wojewody opolskiego wynika, że stabilizuje się sytuacja powodziowa w regionie

W Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) rozpoczęła się kulminacja fali powodziowej na Odrze. Stan wody osiągnął 933 cm, a według szacunków IMGW dotrze do 940 cm. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZAPIS NASZEJ CZWARTKOWEJ RELACJI NA ŻYWO>>>

04:13 Jak podał IMGW, w nocy z czwartku na piątek były 42 przekroczenia stanów alarmowych i 33 stanów ostrzegawczych. 04:09 W Brzegu Dolnym (Dolnośląskie) rozpoczęła się kulminacja fali powodziowej na Odrze. Stan wody osiągnął 933 cm, a według szacunków IMGW dotrze do 940 cm. Maksimum będzie niższe niż podczas powodzi w 1997 r., kiedy to, według danych Instytutu, osiągnęło 1070 cm. Według lokalnych mediów, w Brzegu Dolnym pojawiły się problemy z przesiąkaniem wałów, a o godz. 2 rozpoczęło się posiedzenie Gminnego Sztabu Kryzysowego, z udziałem strażaków, policji i burmistrza. Odra przekracza poziomy alarmowe także poniżej Brzegu Dolnego: w Malczycach, Ścinawie, Głogowie oraz w Nowej Soli, gdzie przekroczenie tego stanu nastąpiło w czwartek wieczorem. IMGW spodziewa się, że w niedzielę stan wody w Nowej Soli przekroczy stan alarmowy o ponad 200 cm i sięgnie 660 cm. W Trestnie powyżej Wrocławia od czwartku rano utrzymuje się stan wody zbliżony do maksymalnego, prognozowanego przez IMGW, czyli 640 cm. Tu również kulminacja fali jest niższa niż w 1997 r., kiedy to maksymalny poziom wody sięgnął 724 cm. W leżącej w górę Odry Oławie maksymalny stan wody odnotowano w środę wieczorem i wynosił on 743 cm. Obecnie utrzymuje się on na poziomie 731 cm. W Brzegu od środy poziom wody ma tendencję malejącą, obecnie wynosi 689 cm, o 30 cm mniej niż zanotowane maksimum. Opada woda u ujścia Nysy Kłodzkiej, gdzie stan wynosi 664 cm, a maksimum 707 cm osiągnięte było we wtorek. Trudna sytuacja powodziowa jest cały czas na Bobrze. Według IMGW w ujściowych odcinkach dopływów stan wody może wzrosnąć również wskutek cofki od Odry. 04:07 UNHCR - Agencja ONZ ds. Uchodźców - poinformowała w piątek, że organizuje podstawową pomoc dla poszkodowanych w powodzi w południowej Polsce, a pierwsze artykuły dla 500 rodzin trafi do mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Pierwsza pomoc od UNHCR obejmie składane łóżka, materace i poduszki, pościel i zestawy higieniczne. Dodatkowo zapasy awaryjne dostarczone przez UNHCR Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności są również gotowe do wysłania - zaznaczyła Agencja. Jak poinformowała UNHCR, Agencja jest gotowa do niesienia dalszej pomocy w celu wsparcia działań rządu i pozostaje w bliskim kontakcie z krajowymi i lokalnymi zespołami zarządzania kryzysowego w celu szybkiego jej dostarczenia ofiarom. 00:53 Mieszkańcy Wrocławia wspólnie z 300 żołnierzami WOT-u uratowali pękający wał Janówek-Pracze. Pracowali w trudno dostępnym terenie, na namokniętym wale. 00:31 Sześć zespołów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zostało oddelegowanych do oceny stanu przepraw na terenach dotkniętych powodzią - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że pierwsze grupy ekspertów już w piątek dotrą na Opolszczyznę. Minister poinformował też, że do czwartkowego południa zarejestrowano 100 zgłoszeń dotyczących możliwości przewiezienia ciężarówkami pomocy humanitarnej dla powodzian bez pobierania opłat drogowych. 00:27 Mieszkańcy Brzegu Dolnego umacniają wały / Martyna Czerwińska / RMF FM Brzeg Dolny ani myśli spać - do miasta na północny zachód od Wrocławia zbliża się ogromna fala powodziowa. Według prognoz może osiągnąć nawet 938 cm. Stan alarmowy na tym odcinku wynosi 630 cm. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o umacnianie wałów i długo nie musiał czekać. Worki z piaskiem, które dźwigają mieszkańcy Brzegu Dolnego, mają pomóc w obronie nie tylko tego miasta, ale też okolicznych wiosek. Mieszkańcy Brzegu Dolnego umacniają wały / Martyna Czerwińska / RMF FM Katarzyna Podraza