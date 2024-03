02:28

Jest drugi Oscar dla "Strefy interesów" - tym razem za dźwięk!

02:23

"Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara" Wesa Andersona z nagrodą dla krótkometrażowego filmu aktorskiego.

Wideo youtube

02:19

Czas na kolejny przerywnik muzyczny - to piosenka ""The Fire Inside" z komediodramatu "Flamin' Hot: Smak sukcesu".

02:16

Jest trzeci Oscar dla "Oppenheimera" - zdobył go Hoyte van Hoytema za zdjęcia.

02:07

"20 dni w Mariupolu" z Oscarem dla najlepszego dokumentu. To pierwszy Oscar w historii Ukrainy. Chciałbym nigdy nie nakręcić tego filmu - przyznał reżyser Mścisław Czernow. Przyznał, że oddałby całe uznanie za to, by Rosja nie zaatakowała jego kraju.

Wideo youtube

02:04

Oscara dla krótkometrażowego dokumentu otrzymuje "Ostatni warsztat". Jego twórcy to Ben Proudfoot i Kris Bowers.

Wideo youtube

02:02

Kolejne zdjęcia z ceremonii znajdziecie w naszej galerii.

02:02

Teraz czas na nagrody dla najlepszych dokumentów - krótkometrażowego i pełnometrażowego .

01:55

Czas na kolejną nominowaną piosenkę. To "It Never Went Away" z dokumentu "Jon Batiste: amerykańska symfonia".

01:53

Jest drugi Oscar dla ekipy "Oppenheimera". Statuetkę za montaż odbiera Jennifer Lame.

01:50

Oscar za najlepsze efekty specjalna trafia do twórców filmu "Godzilla Minus One".

Wideo youtube

01:48

Mamy króciutki komentarz Ewy Puszczyńskiej - producentki "Strefy interesów" po zdobyciu przez film pierwszego Oscara. Popłakałam się z radości - przyznała.