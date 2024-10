Pokojowa Nagroda Nobla - dlaczego przyznawana jest w Norwegii?

27 listopada 1895 roku Alfred Nobel podpisał testament, w którym olbrzymią część swojej fortuny przeznaczył na ufundowanie szeregu nagród. Chciał, by były one przeznaczane naukowcom, którzy wspólnie lub równolegle przyczynili się do przełomowego odkrycia lub udoskonalili metodę albo narzędzie służące badaczom. Kluczowym kryterium miały być korzyści dla ludzkości. Nagrody te przyznawane są w Sztokholmie.

Jednak Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo - taki zapis znajduje się w ostatniej woli fundatora, który choć urodził się w Szwecji, był kosmopolitą. Za życia Alfreda Nobla Szwecja i Norwegia były zjednoczone pod jedną koroną, aż do 1905 roku, kiedy Norwegia stała się niepodległym królestwem.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla:

W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii. To Victor Ambros, amerykański biolog rozwojowy i Gary Ruvkun amerykański biolog molekularny. Naukowcy zostali docenieni za odkrycie mikro RNA i jego roli w potranskrypcyjnej regulacji genów.

Laureaci Nagrody Nobla z medycyny Victor Ambros oraz Gary Ruvkun / Xinhua/ABACA / PAP

Zobacz również: Victor Ambros i Gary Ruvkun laureatami Nobla z medycyny

We wtorek Komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk ogłosił laureatów z fizyki. Nagrodę otrzymali John J. Hopfield i Geoffrey E. Hinton pracujący nad uczeniem maszynowym i sztucznymi sieciami neuronowymi.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki / Christine Olsson/TT / PAP

W środę poznaliśmy laureatów tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie chemii. To Amerykanin David Baker z University of Washington w Seattle, wyróżniony za opracowanie narzędzi do komputerowego projektowania białek, a także Brytyjczycy Demis Hassabis i John M. Jumper z Google DeepMind w Londynie za metody przewidywania kształtu białek.

Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii / Christine Olsson/TT / PAP

Zobacz również: Nobel z chemii za projektowanie białek i przewidywanie ich kształtu

W czwartek laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury została południowokoreańska pisarka Han Kang. Wyróżniona została za "poetycką prozę, w której konfrontuje się z historycznymi traumami i ukazuje kruchość życia ludzkiego" - podała Szwedzka Akademia.