Tylko spójrz na to wszystko, spójrz na wszystko, co jest pomalowane na jasnoniebiesko i biało. Wzdłuż dróg, autostrad wszyscy ludzie kibicują Argentynie - podkreślił rozemocjonowany 25-letni Elio Maisares. To naprawdę imponujące, to wyjątkowe. Płakałem dziś rano, wczoraj, przedwczoraj, nie mogę już płakać, to niesamowite! - wykrzyczał.

Stolica Argentyny funkcjonuje w trybie imprezowym od dramatycznego zwycięstwa nad Francją w niedzielnym finale w Katarze, co pomogło choć na chwilę zamaskować problemy gospodarcze tego kraju Ameryki Południowej, walczącego z jedną z najwyższych na świecie stóp inflacji. Z danych argentyńskiego rządu wynika, że w ciągu ostatniego roku inflacja w tym kraju wzrosła o blisko 90 proc.