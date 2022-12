„Mam jeszcze jedno spotkanie – prawdopodobnie jedno spotkanie - z prezesem (PZPN - red.). Nie jest jeszcze ustalony termin, gdzie i kiedy się spotkamy, ale wczoraj rozmawialiśmy po powrocie prezesa z Kataru” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Michniewicz o swojej przyszłości w kadrze. Robert Mazurek poprosił też swojego gościa o to, by skomentował doniesienia mediów, które twierdzą, że w reprezentacji jest duży konflikt między zawodnikami a trenerem. „Nie tylko się uśmiecham, ale się śmieje z tego, że ktoś coś takiego może napisać. Nie ma żadnego konfliktu. Jestem w stałym kontakcie z chłopakami” - stwierdził selekcjoner.

Afera z premią? Michniewicz: Hiperżenujące jest to, że urosła do takiej rangi Karolina Bereza / RMF FM

Michniewicz zdradził na antenie RMF FM, że jest w trakcie pisania raportu z mistrzostw w Katarze. Na razie zrobiliśmy wstęp do tego raportu na spotkanie ze ścisłym gronem PZPN-u, czyli prezesem i wiceprezesami. Odbyło się takie spotkanie w środę, co nie jest tajemnicą (...). Rozmawialiśmy ogólnie o tym, co było, co miałoby być w przyszłości. Myślę, że jest wiele elementów, które można poprawić - mówił trener reprezentacji.

Afera z premią? Michniewicz: Hiperżenujące jest to, że urosła do takiej rangi

Selekcjoner pytany o to, co usłyszał w sprawie swojej przyszłości od Cezarego Kuleszy, odpowiedział: Nie usłyszałem, że to koniec. Nie usłyszałem, że jest to początek czegoś nowego.

Konflikt z kadrowiczami? "Śmieję się z tego"

Michniewicz proszony o skomentowanie doniesień mediów, które twierdzą, że w kadrze jest duży konflikt między zawodnikami a trenerem, mówił: Nie tylko się uśmiecham, ale się śmieje z tego, że ktoś coś takiego może napisać. Nie ma żadnego konfliktu. Jestem w stałym kontakcie z chłopakami.

Dopytywany, czy naprawdę nie ma nic z prawdy w informacjach, że piłkarze nie chcą z nim pracować, odpowiedział: Nie. To jest totalna bzdura. Żadna informacja na żadnej grupie się nie pojawiła. Mam zapewnienia, rozmawiałem z niektórymi piłkarzami osobiście i mówią, że nie było takiej informacji. Nie było czegoś takiego, że ktoś napisał, że nie chce ze mną pracować. To jest tylko i wyłącznie wymysł mediów.

"Hiperżenujące jest to, że to (afera w sprawie premii dla kadry - przyp. RMF FM) urosło do takiej rangi"

Dziennikarze twierdzą też, że po meczu z Argentyną - kiedy reprezentacja wiedziała już, że wyjdzie z grupy mistrzostw świata - w środku nocy doszło do spotkania w sprawie premii. Zażenowany Robert Lewandowski miał zostać wezwany przez Michniewicza i podać numery kont piłkarzy, na które miałaby zostać przesłana część premii za awans. W odpowiedzi Michniewicz opowiedział swoją wersję wydarzeń.

Mecz skończył się po północy, o pierwszej w nocy jeszcze robiliśmy zdjęcia na stadionie ze znajomymi, na trybunach, ze sztabem. Wróciliśmy do hotelu dokładnie o 1:53 - mówił trener i zaczął odtwarzać nagrania i pokazywać zdjęcia ze swojego telefonu. Przywitano nas, były śpiewy - opisywał. Kolejne zdjęcie jest już z momentu, jak kończymy pizzę i to jest 3 rano. Co było w międzyczasie? Zjedliśmy kolację, cieszyliśmy się wspólnie. Dotarło do nas, że awansowaliśmy dalej, że zagramy z Francją. Przetrawiliśmy troszkę ten niestrawny mecz z Argentyną. Bardzo nerwowy mecz, ale finalnie szczęśliwy. Nie było żadnego spotkania w moim pokoju z jakimkolwiek piłkarzem w tamtym czasie - przyznał. Było dużo żartów, dużo śmiechu. Też był oczywiście zaczepiony temat premiera, czy premier przyjedzie. Bo premier obiecał nam, że jeśli wyjdziemy z grupy, to postara się - nie obiecuje, ale postara się - do nas przyjechać" - ujawnił.

Hiperżenujące jest to, że to (afera w sprawie premii dla kadry - przyp. RMF FM) urosło do takiej rangi. W drużynie nie było żadnych problemów i nie ma w dalszym ciągu. Rozmawialiśmy o tym (premii) na spokojnie, rozmawialiśmy krótko na ten temat. Powiedział Robert Lewandowski w wywiadzie, powiedział Grzegorz Krychowiak jak to wyglądało. Oni powiedzieli to pod swoim nazwiskiem, a dzisiaj cytuje się anonimowych zawodników - zaznaczył Michniewicz.

Przez całe zgrupowanie w Katarze raz się spotkałem tylko z jednym zawodnikiem. Zostawię nazwisko dla siebie. To było po meczu z Meksykiem. To było jedyne spotkanie z zawodnikiem w moim pokoju - mówił.