Lionel Messi ma w ostatnich dniach wiele powodów do radości. Legendarny zawodnik poprowadził reprezentację Argentyny do pierwszego od 36 lat mistrzostwa świata, sam w finale trzy razy trafiał do siatki rywali (w tym raz w rzutach karnych), a po meczu został wybrany najlepszym piłkarzem turnieju.