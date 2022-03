Ministerstwo Zdrowia informuje o 12 274 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 207 chorych na Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Resort zdrowia informuje o 12 274 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (1983), wielkopolskiego (1475), dolnośląskiego (962), zachodniopomorskiego (892), lubelskiego (890), kujawsko-pomorskiego (889), pomorskiego (855), śląskiego (748), małopolskiego (741), łódzkiego (720), warmińsko-mazurskiego (538), lubuskiego (495), świętokrzyskiego (357), podlaskiego (242), opolskiego (224), podkarpackiego (180). 83 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

1 332 spośród tych osób to zakażeni ponownie koronawirusem.



W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.





Zmarło 207 chorych na Covid-19. 53 z nich nie miało tzw. chorób współistniejących.





Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 5 863 414 zakażonych. Zmarło 113 980 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 5 215 898 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 7357 łóżek dla pacjentów covidowych. 457 chorych wymaga respiratora.





Kwarantanną objęto 70 883 osób.

Do tej pory podano 53 711 008 dawek szczepionek przeciw Covid-19. W pełni zaszczepiono 22 299 356 osób. Dawką przypominającą zaszczepiono 11 337 355 osób.

Zmiany od kwietnia

Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania - powiedział dziś w Radiu Plus minister zdrowia Adam Niedzielski.