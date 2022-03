Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia Plus.

Turyści na Rynku Głównym w Krakowie / Łukasz Gągulski / PAP

Według Adama Niedzielskiego "brak wzrostu obciążenia szpitalnego otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia epidemicznego".



Szef resortu zdrowia poinformował, że przedstawił premierowi propozycję zniesienia od początku kwietnia obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji.



"Jest to taka decyzja, moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą" - powiedział.



Najnowsze dane MZ

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w czwartek zanotowano 12 300 nowych zakażeń koronawirusem.



Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jest to mniej zakażeń niż w ubiegłym tygodniu, kiedy resort przekazał informację o 13,4 tys. zakażeniach. "Mamy blisko dziesięcioprocentowy spadek" - dodał.



"Rzeczywiście w ostatnim czasie te spadki zdecydowanie zredukowały tę skalę, bo jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, mieliśmy spadki rzędu 30 proc., a one teraz są jednocyfrowe" - wyjaśnił.



Podkreślił, że ważne jest, że cały czas maleje liczba hospitalizacji.



Środowe dane dotyczące zakażeń

Badania potwierdziły kolejne 14 480 zakażeń, w tym 1610 ponownych - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że zmarło 151 osób z Covid-19.



Zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (2473), wielkopolskiego (1741), dolnośląskiego (1202), zachodniopomorskiego (1142), kujawsko-pomorskiego (1014), lubelskiego (1009), śląskiego (999), pomorskiego (916), małopolskiego (896), łódzkiego (793), warmińsko-mazurskiego (591), lubuskiego (568), świętokrzyskiego (352), opolskiego (257), podlaskiego (254) i z podkarpackiego (166).





Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 851 147 przypadków. Zmarły 113 773 osoby z COVID-19.



Dotychczas najwięcej nowych przypadków zakażenia SARS-COV-2 w całej pandemii wykryto 27 stycznia br. Resort poinformował wtedy o 57 659 chorych z COVID-19. Najwięcej zgonów potwierdzono 8 kwietnia 2021 r. Zanotowano wtedy 954 przypadki śmiertelne.

Szczepionka z zakażenie

Zaledwie 6,56 proc. z 22,2 mln osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 zostało zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 - podał w ostatni piątek na Twitterze resort zdrowia.



Dodatkowo MZ podało, że od rozpoczęcia szczepień w Polsce drugą dawką liczba zakażeń SARS-COV-2 wyniosła 4 243 620, z czego 1 460 985 z nich, czyli 34,4 proc. stanowiły zakażenia wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od przyjęcia pełnej dawki.