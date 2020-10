Rząd ma ogłosić dzisiaj decyzję ws. powrotu nauki online do szkół podstawowych. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, zdalnie lub w systemie hybrydowym uczyć się będą "wyższe klasy" podstawówek. Dziennikarze RMF FM ustalili nieoficjalnie, że pod uwagę brane były dwa warianty.

Od ostatniego poniedziałku, przypomnijmy, zdalnie uczą się uczniowie szkół ponadpodstawowych i wyższych w strefach czerwonych. W strefach żółtych natomiast szkoły średnie i wyższe uczą w systemie hybrydowym: połowa uczniów czy studentów ma zajęcia stacjonarne, a połowa uczy się zdalnie.

Teraz na lekcje online odesłana ma zostać również część uczniów podstawówek.

W czasie wczorajszego wystąpienia w Sejmie Mateusz Morawiecki ogłosił: "Z wysoką dozą prawdopodobieństwa dzisiaj po południu, na kolejnym sztabie kryzysowym, podejmiemy decyzję o tym, że także wyższe klasy szkół podstawowych będą podlegały nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu".

Nieoficjalnie: Rząd rozważał dwa warianty

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM, pod uwagę brane były w rządzie dwa warianty.

W pierwszym, najbardziej prawdopodobnym, na naukę zdalną wysłane miałyby być najpierw dzieci z dwóch najstarszych klas, czyli siódmej i ósmej.

W gabinecie Mateusza Morawieckiego nie brakuje jednak również zwolenników wysłania do domów uczniów klas 5-8.

Dzieci młodsze - czyli ze żłobków i przedszkoli oraz szkolnych klas 1-4 - miałyby natomiast nadal chodzić do szkół: one nie mogą zostać same w domu, a rząd nie chce odrywać rodziców od pracy.