Tego nikt się nie spodziewał. Robotnicy remontujący "Kossakówkę" natrafili na ukryte w stropie klatki schodowej zeszyty szkolne, których właścicielka podpisała się jako "Magdalena" i "M. Kossak". "Wszystko wskazuje na to, że należały do młodziutkiej Magdaleny Samozwaniec, przyszłej pisarki" - ujawnił Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Magdalena Samozwaniec podczas Ogólnopolskiego Kongresu Satyryków w 1948 r. / CAF / PAP



Maciej Wilamowski, dyrektor biura SKOZK, który finansuje prace przy "Kossakówce", poinformował, że zeszyty zostały znalezione przez robotników w poniedziałek, 29 kwietnia, w trakcie remontu klatki schodowej. Ukryte były za deskami w stropie.

Ewidentnie są to zeszyty Magdaleny Kossakówny, czyli Magdaleny Samozwaniec, raczej ze średniego etapu edukacji podstawowej, na co wskazują zarówno przedmioty, jak i zadania zapisane w zeszytach - powiedział dyrektor SKOZK.

Chemia i kaligrafia niemiecka

Odnalezione zeszyty są w dobrym stanie, nieco zawilgłe, ale ich przywrócenie do należytej kondycji nie będzie problemem dla konserwatorów. Mają wartość pamiątkową i sentymentalną, nie wnoszą jakiejś nowej wiedzy o rodzinie Kossaków - niestety wiele elementów związanych z życiem codziennym tej rodziny przepadło - tłumaczy Wilamowski.

Zeszytów jest kilka. Część z nich to ćwiczenia z kaligrafii niemieckiej, część to notatki z chemii, historii oraz inne zapiski. W zeszycie do chemii znajduje się np. zadanie dotyczące składu chemicznego wody.

Jeżeli władza konserwatorska wyrazi zgodę, zeszyty wrócą do "Kossakówki" jako eksponat urządzanego w tym miejscu muzeum Rodziny Kossaków. Otwarcie Muzeum planowane jest na połowę 2026 roku - informuje na Facebooku SKOZK.

Willa rodziny Kossaków w remoncie

W willi trwają prace budowlano-konserwatorskie. W tym roku planowane jest zakończenie prac przy elewacjach i stolarce okiennej oraz roboty wewnątrz budynku.

Remont "Kossakówki" to projekt kluczowy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Koszt prac to ponad 10 mln zł, z czego dofinansowanie przyznane przez SKOZK wynosi 6,5 mln zł. Inwestorem remontu jest Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, do którego od końca 219 r. należy zabytkowy zespół dworsko-parkowy, położony nieopodal Wawel.

Wideo youtube

Samozwaniec - pierwsza dama polskiej satyry

Magdalena Samozwaniec (1894-1972) - byłą pisarką, nazywano ją "pierwszą damą polskiej satyry". Była wnuczką Juliusza Kossaka, córką Wojciecha Kossaka i Marii Kisielickiej, siostrą Jerzego Kossaka oraz poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, której poświęciła "Zalotnicę niebieską". Napisała ponad trzydzieści książek, najbardziej znane to "Tylko dla kobiet", "Tylko dla mężczyzn", "Krystyna i chłopy".