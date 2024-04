Rewizja Krajowego Planu Odbudowy została przyjęta przez Radę Ministrów - poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jedną ze zmian jest to, że nie będzie podatku od aut spalinowych.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów / Radek Pietruszka / PAP

O szczegółach dotyczących rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

6 z 7 komponentów

Jak podano, zmiany w KPO obejmują 6 z 7 komponentów.

"Rewizją zostało objętych 14 z 55 reform (10 z części grantowej i 4 z części pożyczkowej) oraz 27 z 56 inwestycji (18 z części grantowej i 9 z części pożyczkowej KPO)" - informuje resort w komunikacie prasowym.

Oto najważniejsze zmiany

MFiPR przekazało szczegóły dotyczące najważniejszych zmian. Stanowisko Rady Ministrów w tej sprawie minister nazwała "bardzo ważną decyzją".

Jedną z nich jest to, że nie będzie podatku od aut spalinowych. Przyjmujemy zupełnie inną logikę, logikę dopłat, czyli logikę zachęty, a nie logikę kary. Dopłat dla tych, którzy zechcą kupić samochody elektryczne - powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Przeznaczamy na to 1,5 mld zł z grantu. To będą środki na trzydziestotysięczne dopłaty, jako bazowe, dla samochodów nie tych z najwyższej półki, tylko tych ze średniej półki - wyjaśniła. Doprecyzowała, że jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na "trochę więcej", jeżeli samochód będzie złomowany, będzie można zyskać "jeszcze trochę więcej".



4,9 miliarda euro

Jeśli chodzi o Fundusz Elektromobilności z budżetem w wysokości ok. 1,1 mld euro (ok. 4,9 mld zł), to będzie on realizowany w ramach części pożyczkowej KPO. Uwolnione środki z części grantowej zostaną przeznaczone na:

600 mln euro (ok. 2,6 mld zł) - bezpieczeństwo żywności i rolnictwo 4.0 - w tym m.in. na dodatkowe 86 centrów dystrybucyjno-magazynowych i rynków hurtowych, dodatkowo wsparte 30 MŚP z sektora rolno-spożywczego, ponad 5300 rolników i rybaków, 50 projektów w obszarze edukacji o rolnictwie 4.0;

- bezpieczeństwo żywności i rolnictwo 4.0 - w tym m.in. na dodatkowe 86 centrów dystrybucyjno-magazynowych i rynków hurtowych, dodatkowo wsparte 30 MŚP z sektora rolno-spożywczego, ponad 5300 rolników i rybaków, 50 projektów w obszarze edukacji o rolnictwie 4.0; 140 mln euro (ok. 605 mln zł) - ocieplenie bloków i kamienic

- ocieplenie bloków i kamienic 373,75 mln euro (ok. 1,6 mld zł) - dopłaty do zakupu elektryków;

- dopłaty do zakupu elektryków; 150 mln euro (648 mln zł) - szpitale powiatowe;

- szpitale powiatowe; 40 mln euro (ok. 173 mln zł) - sprzęt dla nauczycieli klas I-III;

- sprzęt dla nauczycieli klas I-III; 127 mln euro (ok. 549 mln zł) - cyfryzację samorządów.