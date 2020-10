Po raz pierwszy w Czechach przybyło w ciągu doby prawie 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Od dziś ten u naszego południowego sąsiada obowiązują obostrzenia, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów między ludźmi.

Po raz pierwszy prawie 15 tys. nowych przypadków koronawirusa w Czechach / Martin Divisek / PAP/EPA

W czeskich laboratoriach stwierdzono w środę 14 968 pozytywnych wyników testów, o około 3000 więcej niż we wtorek. Liczba aktualnie aktywnych przypadków SARS-CoV-2 przekracza 124 tys.

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, od godz. 6 w czwartek do 3 listopada rząd wprowadził znaczne ograniczenia, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów między ludźmi.

Z pewnymi wyjątkami zamknięte zostały placówki handlowe. W dużych centrach handlowych będą otwierane tylko sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Ten asortyment można będzie kupić także w małych placówkach. Działać mogą stacje benzynowe, sklepy z zaopatrzeniem dla zwierząt, sklepy z tekstyliami i galanterią. Przestały działać zakłady usługowe z wyjątkiem warsztatów samochodowych, kwiaciarni oraz punktów serwisowe RTV i AGD.

Mieszkańcy Czech mają ograniczyć wychodzenie z domów do wyjścia do pracy, do lekarza lub po potrzebne produkty. Możliwe jest odwiedzenie rodziny, wyjazd za miasto, ale wszystkie obiekty rekreacyjne są zamknięte.