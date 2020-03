Rząd ogłosił stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z epidemią koronawirusa. W Polsce potwierdzono 68 przypadków zakażenia - w tym dwie ofiary śmiertelne. Europa stała się teraz epicentrum pandemii koronawirusa, który na całym świecie zabił już 5 tys. osób. WHO podkreśla, że obecnie w Europie dzienny przyrost nowych przypadków koronawirusa jest większy, niż to miało w szczytowym okresie epidemii w Chinach. We Francji tylko w ciągu jednego dnia przybyło 800 nowych przypadków zakażenia. W tej chwili w tym kraju jest to już 3661 przypadków, w tym 79 śmiertelnych. Poniżej znajdziecie nasz raport dnia, a w nim najważniejsze infomacje.

(zdjęcie ilustracyjne) /Orlando BarrĂ­a /PAP/EPA

