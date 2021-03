Wraz z kolejnymi zakazami rząd nie przedstawił żadnych wyjaśnień, co i dlaczego zamyka - mówi RMF FM prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie dr Łukasz Jankowski i dodaje: "Już słyszę pytania: A dlaczego zamknięto przedszkola i żłobki, czy to jest rozsadnik koronawirusa? Dlaczego zamknięto zakłady fryzjerskie? Dlaczego duże markety budowlane?". Jak podkreśla dr Jankowski, nie mamy podbudowy merytorycznej, a to podważa zaufanie do takich decyzji.

