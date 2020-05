17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 235 nowych zakażeniach i śmierci 10 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach. Podobnie jak w poprzednich dniach zdecydowana większość - tym razem: blisko 90 procent - nowych zakażeń w Polsce pochodzi ze Śląska: to efekt trwającej akcji masowych testów wśród górników i ich rodzin. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 przekroczyła już 85 tysięcy. Koniec stanu epidemii ogłosiła natomiast Słowenia.

17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce.

Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 235 nowych zakażeniach i śmierci 10 chorych, ale także o 222 nowych ozdrowieńcach.

Aż 87 procent nowych zakażeń, o których poinformował dzisiaj resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe przypadki koronawirusa.

W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 przekroczyła już 85 tysięcy. Jedna trzecia wszystkich śmiertelnych przypadków w tym kraju - blisko 28 tysięcy - przypada na stan Nowy Jork.

W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Artykuł o dr. Bogdanie Lekanie znajdziecie tutaj >>>>

Słowenia ogłosiła koniec epidemii SARS-CoV-2.

Mateusz Morawiecki poinformował, że zasiłek dla bezrobotnych zostanie podniesiony do 1200 zł.

15:21 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych został przedłużony do 14 czerwca - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Z zasiłku będą mogli skorzystać także rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek, nie wyślą do nich dzieci.

W opublikowanym dokumencie wskazano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.





15:09 Ryanair redukuje etaty

Ryanair zredukuje 250 etatów w biurach w Dublinie, Londynie, Madrycie oraz Wrocławiu - poinformowała w piątek największa niskokosztowa linia lotnicza w Europie.

Zaznaczono, że cięcia dotyczą osób będących na okresie próbnym czy kontraktach terminowych, z którymi nie przedłużono umów. Napisano, że cześć pracowników zrezygnowała sama, część natomiast będzie musiała odejść z uwagi na redukcję stanowisk pracy. "1 czerwca osoby te nie wrócą do biur, gdy te zostaną ponownie otwarte. Powodem jest znaczny spadek ruchu lotniczego Grupy Ryanair w 2020 roku" - napisano.





15:01 Muzea we Florencji pozostaną zamknięte

Muzea we Florencji w fazie łagodzenia restrykcji we Włoszech pozostaną zamknięte - zdecydował burmistrz Dario Nardella. Wyjaśnił, że wpływy z biletów w mieście, w którym nie ma turystów, byłyby mniejsze od kosztów otwarcia placówek zgodnie z nowymi regułami.

Do kasy Florencji wpłynęło z powodu ograniczeń na tle pandemii o 200 mln euro mniej. Budżet został zubożony między innymi o specjalną opłatę turystyczną w wysokości kilku euro, pobieraną we wszystkich hotelach i pensjonatach za każdą dobę pobytu.

Dlatego, jak wyjaśniono, w związku z pilną potrzebą oszczędności władze miasta postanowiły, że wszystkie podlegające im muzea pozostaną zamknięte. Uznano, że zbyt kosztowna byłaby ich konieczna obecnie dezynfekcja oraz stosowanie specjalnych reguł bezpieczeństwa sanitarnego w porównaniu ze spodziewanymi przychodami z biletów.





14:53 Gruzja nie przedłuży stanu wyjątkowego

Władze Gruzji nie przedłużą obowiązywania stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa i przestanie on obowiązywać 22 maja - poinformował w piątek premier Giorgi Gacharia.

"Po głębokiej analizie sytuacji epidemiologicznej podjęliśmy decyzję, by nie składać wniosku (...) o przedłużenie stanu wyjątkowego" - oznajmił Gacharia podczas konferencji prasowej.

Jak dodał szef rządu, sytuacja w kraju jest pod kontrolą. Według oficjalnego bilansu, w kraju wykryto dotąd 671 przypadków infekcji Covid-19, z czego 12 zakończyły się śmiercią pacjentów.





14:45 Skazane szyją maseczki

Około siedmiu tys. maseczek ochronnych, które uszyły skazane odbywające karę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, zostanie w poniedziałek przekazana do urzędu Gminy i Miasta Nisko. Będzie to pierwsza transza maseczek z ponad 20 tys. które mają powstać w rzeszowskim więzieniu.

Maseczki trafiają do najbardziej potrzebujących - szpitali, domów dziecka, a także do mieszkańców.

Jak przypomniał w piątek rzecznik dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie mjr Jarosław Wójtowicz, udział w szyciu maseczek ochronnych osadzonych w Rzeszowie to element akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga.





14:36 Pandemia utrudnia ochronę dzikich zwierząt

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek dochodów z turystyki, które pokrywają koszty ochrony dzikich zwierząt w Afryce. Bardziej aktywni stali się też kłusownicy, co w sumie bardzo utrudnia opiekę nad zagrożonymi gatunkami - pisze w piątek Associated Press.

Jednym z gatunków, które szczególnie często padają ofiarą kłusowników są nosorożce, a teraz rosną obawy o wzmożoną aktywność kłusowników i zwierzęta te są bardzo zagrożone - mówi w wywiadzie dla AP John Tekeles z rezerwatu Ol Pejeta Conservancy w Kenii.

W Ol Pejeta żyje ponad 130 czarnych nosorożców - największa ich populacja we wschodniej i środkowej Afryce - a roczny koszt opieki nad jednym nosorożcem wynosi około 10 tys. dol. - mówi dyrektor zarządzający rezerwatu Richard Vigne.





14:27 Niemcy: Nowe wytyczne dla obcokrajowców

Niemieckie władze federalne złagodziły w piątek rekomendacje dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających do Niemiec cudzoziemców z państw UE. Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu najbliższych dni.



O zmianie poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik niemieckiego MSW. Rekomendacje nie oznaczają automatycznego złagodzenia przepisów, bo decyzje pozostają w gestii poszczególnych krajów związkowych.



Od piątku obowiązek odbycia kwarantanny został zniesiony dla obywateli UE w najludniejszym landzie, Nadrenii Północnej-Westfalii.





14:14 Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

"Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony do 1200 złotych. Chcemy zaproponować dodatkowy zasiłek 3-miesięczny w wysokości 1300 złotych" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.









14:05 Otwarte pierwsze plaże na Maderze

W portugalskim archipelagu Madery w piątek rano otwarto pierwsze plaże dla wczasowiczów. W drugiej połowie maja podobne decyzje spodziewane są także na kontynentalnej części Portugalii, gdzie z uwagi na epidemię koronawirusa plaże są zamknięte od połowy marca.



Decyzja o otwarciu plaż zapadła z inicjatywy autonomicznego rządu Madery, który uzasadnia ją m.in. brakiem zgonów na Covid-19 na wyspach archipelagu, a także faktem, że od ośmiu dni nie występują nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Łącznie zanotowano tam dotychczas 90 infekcji.

13:54 Belgia

Liczba osób z koronawirusem w szpitalach ciągle spada. W ciągu ostatniej doby, w Belgii, przyjęto do szpitali 67 nowych pacjentów, a zwolniono do domów 190 - podało w piątek belgijskie centrum kryzysowe.



Obecnie w szpitalach przebywa 1862 pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 380 pacjentów z koronawirusem. To o 27 mniej niż wczoraj. I jest to najniższa liczba od 23 marca.



W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 356 nowych infekcji Covid-19 i zgłoszono 56 nowych zgonów (35 w szpitalach i 21 w ośrodkach opieki stacjonarnej). Dzień wcześniej stwierdzono 60 zgonów.

13:42 Ponad 20 tys. testów w ciągu doby

Na koronawirusa przebadano dotąd 576 tys. 276 próbek pobranych od 526 tys. 895 osób - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów - przekazał resort.

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u 17 tys. 850 osób, z których 893 zmarło.

13:37 Japonia przygotowuje się do kolejnej fali epidemii

Po zniesieniu stanu wyjątkowego w 39 z 47 prefektur Japonii premier kraju Shinzo Abe ponownie wezwał do zachowania ostrożności oraz przestrzegł, że trzeba się szykować na drugą i trzecią falę epidemii koronawirusa - przekazała publiczna stacja NHK.









13:22 Francja: Nieoczekiwane skutki kwarantanny

Nieoczekiwanymi skutkami dwumiesięcznej kwarantanny we Francji jest znacząca poprawa jakości powietrza w stołecznym regonie Ile-de-France i spadek o ponad połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych.



Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w Ile-de-France zmniejszyło się od 20 do 35 proc. w zależności od tygodnia kwarantanny i o 50 proc. wzdłuż dróg - poinformowało stowarzyszenie monitorujące jakość powietrza Airparif w komunikacie prasowym w piątek.



Mniszy ruch drogowy podczas kwarantanny przyczynił się również do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach metropolii paryskiej. Służby drogowe odnotowały w kwietniu o 55,8 proc. mniej śmiertelnych wypadków.

13:09 Hiszpania

W czasie minionej doby z powodu Covid-19 zmarło w Hiszpanii 138 osób. Łączna liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi 27 459 - podał w piątek resort zdrowia tego kraju, przypominając, że podczas wcześniejszej doby liczba zgonów wynosiła 217.



Od czwartku liczba przypadków infekcji SARS-CoV-2 wzrosła o 643. W sumie do piątku zanotowano w Hiszpanii 230 183 zakażeń koronawirusem.



Resort sprecyzował, że istnieją pewne rozbieżności w łącznej liczbie przypadków zakażenia między statystykami krajowych służb medycznych a danymi rządu wspólnoty autonomicznej Madrytu.





12:58 W KRAKOWIE WYSTARTUJE KINO SAMOCHODOWE:

W Krakowie wystartuje kino samochodowe Józef Polewka /RMF FM

12:53 SZUMOWSKI o "OSZUKANYCH" KOMISJI EUROPEJSKIEJ i WOŚP

Takie instytucje i organizacje jak Komisja Europejska czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, które w dobrej wierze kierowały do medyków maseczki ochronne niespełniające norm, zostały oszukane - ocenił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Zastrzegł, że nie ma w tym winy tych instytucji.

12:49 KONFERENCJA MATEUSZA MORAWIECKIEGO: ZOBACZ!

Zasiłek dla bezrobotnych będzie podniesiony do 1200 zł. Chcemy zaproponować dodatkowy zasiłek 3-miesięczny w wysokości 1300 zł.





12:43 KIEDY UCZNIOWIE WRÓCĄ do SZKÓŁ? SĄ NOWE WYTYCZNE MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia, zgodnie z którym ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca.

Projekt zakłada również m.in. stopniowe uruchamianie szkół podstawowych.

12:39 SZUMOWSKI o OGRANICZENIU OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK

"Gdy znikną ogniska koronawirusa w kopalniach na Śląsku, otworzy to drogę do łagodzenia kolejnych obostrzeń" - ogłosił minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Chodzi przede wszystkim o obowiązek noszenia w przestrzeni publicznej maseczek ochronnych.

"Być może będzie można ograniczyć te maseczki tylko do przestrzeni zamkniętych: do transportu, do sklepów" - mówił Szumowski.

Jak podkreślił: decyzja o tym złagodzeniu może zapaść dopiero wtedy, gdy dobowo potwierdzanych będzie w Polsce około 100 nowych zakażeń koronawirusem.

12:25 SŁOWENIA OGŁOSIŁA KONIEC EPIDEMII

Premier Słowenii Janez Jansza ogłosił, że jego krajowi udało się "ujarzmić" koronawirusa i obwieścił koniec stanu epidemii.

W ostatnim tygodniu w tym dwumilionowym kraju wykryto jedynie 15 nowych zakażeń SARS-CoV-2, a w szpitalach pozostało już tylko 36 spośród 1 465 zakażonych.

Mimo ogłoszenia końca epidemii w kraju nadal obowiązywać będzie część obostrzeń.

11:58 UKRAINA

483 nowe zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, 20 chorych na COVID-19 zmarło, a 330 zakażonych wyzdrowiało - podał resort ochrony zdrowia tego kraju.

Tym samym ukraiński bilans zakażonych wzrósł do 17 330, a przypadków śmiertelnych do 476. Wyzdrowiało w sumie 4 473 pacjentów.

11:39 NOWE USTALENIA NAUKOWCÓW

U jednej trzeciej pacjentów z COVID-19 dochodzi do ostrej niewydolności nerek, a 14 procent wymaga nawet dializoterapii - wynika z obserwacji specjalistów z Nowego Jorku.

11:26 ROSJA

W Rosji zmarło w ciągu ostatniej doby 113 chorych na COVID-19: tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju sięgnęła 2 418 - takie informacje przekazał rosyjski sztab do walki z pandemią.

Ponadto od wczoraj wykryto w Rosji 10 598 nowych infekcji, co oznacza, że liczba zakażeń potwierdzonych tam od początku pandemii wzrosła do 262 843.

11:05 ŁUKASZ SZUMOWSKI o ZAKAŻENIACH na ŚLĄSKU

Spada liczba hospitalizowanych w związku z zakażeniami koronawirusem na Śląsku - poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Właśnie z tego regionu pochodzą aż 204 z 235 przypadków nowych zakażeń, o których poinformowało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Szumowski zaznaczył jednak, że gdyby nie ogniska zakażeń w kopalniach, to Śląsk miałby tyle samo zachorowań co inne województwa.

Szef resortu zdrowia poinformował również, że na dobę wykonywanych jest obecnie w Polsce ponad 20 tysięcy testów.

"Chcemy oczywiście cały czas zwiększać tę liczbę. Patrząc na inne województwa, gdzie są pojedyncze osoby chore, to pozwoli nam na kontrolę tej epidemii i pokazanie, że jest już spadek krzywej zachorowań" - przekonywał.

10:49 ANJA RUBIK RAPUJE dla SŁUŻBY ZDROWIA i NOMINUJE DONALDA TUSKA

Anja Rubik włączyła się w akcję #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na wsparcie polskiej służby zdrowia w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Do nagrania własnych 16 wersów supermodelka nominowała m.in. Donalda Tuska, Agnieszkę Holland i Jana Komasę.

10:17 BLISKO 90 PROCENT NOWYCH ZAKAŻEŃ: w ŚLĄSKIEM

Aż 87 procent spośród 235 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o których poinformował właśnie resort zdrowia, pochodzi ze Śląska: potwierdzono tam 204 nowe infekcje.

To efekt masowych testów na obecność koronawirusa prowadzonych wśród górników i ich rodzin.

10:05 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 10 chorych poinformował resort zdrowia.

Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to: 17 850 potwierdzonych zakażeń i 893 ofiary śmiertelne.

09:44 HOT16CHALLENGE2: KOSINIAK-KAMYSZ NOMINUJE KACZYŃSKIEGO

Władysław Kosiniak-Kamysz jako kolejny polityk dołączył do akcji #hot16challenge2, której celem jest zbieranie pieniędzy na wsparcie służby zdrowia w czasie epidemii koronawirusa. Nominowany przez youtubera szef PSL i kandydat na prezydenta nie zdecydował się jednak na rapowanie. Co więcej, zdecydował się rzucić odważne wyzwanie: do nagrania 16 wersów nominował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

09:11 MAMY 222 NOWYCH OZDROWIEŃCÓW

O 222 nowych ozdrowieńcach poinformował resort zdrowia. W sumie od początku pandemii wyzdrowiało w naszym kraju już 6918 zakażonych koronawirusem.

Z opublikowanych przez ministerstwo danych dowiadujemy się również, że w polskich szpitalach przebywa obecnie - w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 lub jego podejrzeniem - 2579 pacjentów.

Kwarantanną objętych jest nieco ponad 95 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym - blisko 18 400.

08:52 RUSZA DRUGI ETAP MASOWYCH TESTÓW wśród GÓRNIKÓW

13,5 tysiąca górników zostanie ponownie przebadanych na obecność koronawirusa: dzisiaj rusza drugi etap testów w pięciu śląskich kopalniach.

Ponowne badania przejdą górnicy, którzy pierwszy wynik testów mieli ujemny.

Tylko dzisiaj wymazy mają być pobrane od 1400 pracowników z kopalni Pniówek w Pawłowicach. Od dzisiaj do niedzieli przebadanych będzie również 7 tysięcy ludzi z kopalń: Murcki-Staszic w Katowicach, Sośnica w Gliwicach i Jankowice w Rybniku oraz blisko 1800 pracowników z kopalni Bobrek w Bytomiu.

Jak zauważa reporterka RMF FM Anna Kropaczek: punkty, w których pobierane są wymazy, znajdują się w większości przy kopalniach - mogą więc pojawić się tam utrudnienia w ruchu.

08:47 NIEMOWLĘTA URODZONE przez SUROGATKI NIE MOGĄ TRAFIĆ do RODZICÓW

Na Ukrainie prawie 50 niemowląt - urodzonych przez surogatki dla obcokrajowców - czeka na odbiór w hotelu w Kijowie. Oczekiwanie przedłużają zamknięte w związku z pandemią granice.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa alarmuje: "Surogacja na Ukrainie to problem wymagający pilnej reakcji".

08:39 TPN ZAPOWIADA: KONIEC POBŁAŻANIA

20 tysięcy turystów pojawiło się w ostatni weekend na tatrzańskich szlakach - i większość, jak twierdzą policjanci, zlekceważyła obowiązek zakrywania ust i nosa.

Tatrzański Park Narodowy zapowiada więc: koniec pobłażania.

"Na pewno postawimy tablice informacyjne dot. konieczności zakładania maseczek. Przekażemy naszym służbom informację, żeby interweniowały we wszystkich niepokojących przypadkach: czy to gromadzenia się ludzi, czy nieużywania środków ochrony indywidualnej - czy to na parkingach, czy w punktach sprzedaży biletów. Cały czas obserwujemy sytuację na szlakach" - podkreśla w rozmowie z RMF FM dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

08:31 NIEMCY

101 zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju wzrosła do 7824.

Od początku epidemii potwierdzono w Niemczech 173 152 zakażenia SARS-CoV-2.

07:58 (KOLEJNA) KONTROWERSYJNA WYPOWIEDŹ DONALDA TRUMPA

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że powszechne testowanie pod kątem zakażenia koronawirusem "być może jest przereklamowane".

Stany Zjednoczone są w tej kwestii światowym liderem: wykonano tam już ponad 10 milionów takich badań.

O przekroczeniu tej liczby Trump poinformował podczas wystąpienia w ośrodku dystrybucyjnym sprzętu i materiałów medycznych w Allentown w stanie Pensylwania.

"Mamy najlepszy system testowania na świecie" - stwierdził amerykański przywódca w przemówieniu, któremu towarzyszyła oprawa muzyczna jak podczas jego wyborczych wieców.

Równocześnie jednak zastrzegł: "Być może testowanie, tak szczerze, jest przereklamowane".

To stanowisko, dodajmy, sprzeczne z zaleceniami ekspertów, którzy powszechne testy uważają za kluczową broń w walce z pandemią koronawirusa.

07:55 SŁAWOMIR NEUMANN w PORANNEJ ROZMOWIE w RMF FM

Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie dzisiaj poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann.

Polityka zapytamy o szykującą się kluczową zmianę w prezydenckim wyścigu: z informacji reporterów RMF FM wynika, że ze startu w wyborach zrezygnuje Małgorzata Kidawa-Błońska , której notowania drastycznie w ostatnim czasie spadły.

Faworytem do przejęcia po niej pałeczki jest urzędujący prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zmiana oznaczać będzie konieczność ponownego zebrania 100 tysięcy podpisów - w dobie pandemii, w krótkim czasie.

Na rozmowę Roberta Mazurka ze Sławomirem Neumannem zapraszamy o 08:02!

06:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI PEDIATRA ZAKAŻONY KORONAWIRUSEM

W przeciwieństwie do niektórych medyków opuszczających Nowy Jork w obawie przed zakażeniem koronawirusem - który właśnie w tym mieście i stanie zbiera największe śmiertelne żniwo - on pracował z poświęceniem do końca.

Dr Bogdan Lekan stał się pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który zmarł w wyniku zakażenia SARS-CoV-2.

59-letni pediatra zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta. Zostawił żonę i dwie małe córki.

Jak podkreśla dr Dariusz Konopka, były prezes Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Lekarzy "Medicus" w Nowym Jorku: dr Lekan "codziennie leczył małych pacjentów bez podstawowego wyposażenia ochronnego i poświęcił swoje życie. Był bardzo szanowanym i cenionym lekarzem".

06:31 KRAJE BAŁTYCKIE OTWIERAJĄ GRANICE

O północy Litwa, Łotwa i Estonia otworzyły dla siebie nawzajem swoje granice, tworząc pierwszą w Unii Europejskiej, od momentu wybuchu pandemii, strefę wolną od ograniczeń w podróżowaniu.

Celem tego posunięcia jest ponowne uruchomienie gospodarek tych krajów zamrożonych przez koronawirusa.

05:58 W NOWYM JORKU ZMARŁ POLSKI LEKARZ

W Nowym Jorku w rezultacie powikłań związanych z COVID-19 zmarł dr Bogdan Lekan. Był pierwszym polsko-amerykańskim lekarzem, który stał się ofiarą pandemii koronawirusa.

59-letni pediatra, który do Stanów Zjednoczonych przybył pod koniec lat dziewięćdziesiątych, miał własny gabinet, zlokalizowany w zamieszkałym w dużej mierze przez Polonię rejonie Ridgewood w dzielnicy Queens.

Cytat Był bardzo dobrym lekarzem. Szanowali go i cenili zarówno młodzi pacjenci, jak też ich rodzice. Miał dobrą renomę, podejście do dzieci i był bardzo lubiany. Wszyscy są w szoku, ponieważ nikt się nie spodziewał, że nie przeżyje. Dr Henryk Cioczek, kolega dra Lekana ze studiów

05:26 USA

1754 zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu minionej doby. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi obecnie 85 813 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na ponad 10,3 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa około 1,4 mln dało wynik pozytywny: w tym około 27 tysięcy tylko w ciągu 24 godzin od 02:30 w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

05:25 BILANS EPIDEMII w POLSCE

17 615 potwierdzonych zakażeń i 883 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju.

Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 411 nowych zakażeniach i śmierci 22 chorych, ale także o 286 nowych ozdrowieńcach.

Wśród ofiar była 18-latka, zmarła w Radomiu. To najmłodsza ofiara COVID-19 w Polsce.

15 maja 2020