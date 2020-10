Aż 1 967 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu ostatnich 24 godzin w Polsce. Resort zdrowia poinformował również o śmierci 30 zakażonych. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi więc o 93 481 wykrytych przypadkach koronawirusa i 2 543 ofiarach śmiertelnych. Mocno wzrasta także liczba powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami, będzie ich w sumie 51. Od soboty w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów i Sopot, zaś w strefie żółtej - 34 powiaty. Poprzednia lista obejmowała w sumie 21 powiatów. Wielka Brytania przywraca 14-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski. Najnowsze i najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

19:31 FINLANDIA

Od poniedziałku przywrócone zostaną kontrole graniczne dla osób przybywających do Finlandii z Polski, Litwy oraz San Marino z powodu większej liczby przypadków koronawirusa w tych krajach - zdecydował w czwartek fiński rząd.



Decyzję podjęto, ponieważ liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w tych krajach nie utrzymuje się już na względnie niskim poziomie i przekroczyła akceptowalny współczynnik (do 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców przez 14 dni) - podało ministerstwo spraw wewnętrznych.

19:30 BADANIE

W komórkach jajowych kobiet chorujących na COVID-19 nie stwierdzono koronawirusa - wynika z badania hiszpańskich naukowców z jednego z laboratoriów w Barcelonie.



Studium, opublikowane w naukowym piśmie “Human Reproduction", dowodzi, że jajeczka zainfekowanych kobiet nie mają też “potencjału do zakażania wirusem SARS-CoV-2".



Jak poinformowała Rita Vassena, koordynatorka badania, które przeprowadzono w barcelońskim laboratorium grupy Eugin, studium jest ważną analizą wpływu COVID-19 na kobiecy układ rozrodczy, gdyż zostało ono przeprowadzone jako pierwsze na świecie. Dodała, że w żadnej z badanych szesnastu komórek jajowych nie stwierdzono obecności koronawirusa.

19:09 WIELKA BRYTANIA

Wielka Brytania przywraca 14-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski. Obowiązek ten wejdzie w życie w sobotę.



19:07 GRECJA

Od 3 października pasażerowie lecący z Polski do Grecji będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) dla COVID-19, wykonany nie później niż 72 godz. przed przylotem do Grecji - poinformowała na Facebooku Ambasada Grecji w Polsce.



19:06 PORTUGALIA

W Portugalii w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 854 zachorowania na Covid-19. Podczas ostatniej doby wzrosła nieznacznie dynamika zachorowań na Covid-19 w Portugalii. Pomiędzy środą a czwartkiem potwierdzono 854 nowe infekcje. Dobę wcześniej było ich 688.

W Portugalii, gdzie zanotowano już 76 396 przypadków zakażenia koronawirusem, prawie 90 proc. infekcji ma miejsce w aglomeracji Lizbony oraz w północnych dystryktach kraju.

19:05 HISZPANIA

Podczas minionej doby w Hiszpanii zanotowano ponad 9 tys. infekcji koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju, wskazując na utrzymującą się wysoką dynamikę zakażeń.





19:04 FILIPINY

Na Filipinach zanotowano rekordową liczbę 2415 nowych zakażeń koronawirusem. Łączny bilans infekcji w tym kraju to 314 079 - najwięcej wśród państw Azji Południowo-Wschodniej. W Indonezji tego samego dnia zanotowano 4174 zakażenia koronawirusem.



Według biuletynu ministerstwa zdrowia Filipin w tym samym czasie na Covid-19 zmarło w kraju 59 osób; łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5562.



W Indonezji odnotowano łącznie 291 182 zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 zmarło ogółem 10 856 osób, w tym 116 w czwartek.

19:03 ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zarejestrowano 1158 przypadków zakażenia koronawirusem. To największy dzienny przyrost infekcji od początku pandemii w tym kraju. Poprzedni rekord - 1100 nowych zakażeń w ciągu doby - padł zaledwie dzień wcześniej.



ZEA mają bardzo wysoki wskaźnik testów na Covid-19. W tym składającym się z siedmiu emiratów kraju zamieszkanym o ludności ok. 9,9 mln przeprowadzono do tej pory 9.798.960 testów - podały władze resortu zdrowia.



W kraju zarejestrowano łącznie 95 348 zakażeń i 421 zgonów; nie podano, jakie emiraty najbardziej ucierpiały z powodu koronawirusa.

18:58 ANDRZEJ SOŚNIERZ: WALCZYMY Z EPIDEMIĄ W SPOSÓB NIEKONSEKWENTNY

18:27 WIELKA BRYTANIA

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 59 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto 6914 zakażeń koronawirusem - poinformował po południu brytyjski rząd.



Liczba nowych zakażeń jest nieco niższa od zarejestrowanych w ciągu dwóch poprzednich dni, gdy po raz pierwszy od początku epidemii przekroczony został poziom 7000, jednak to niewielki spadek w porównaniu z dużymi wahaniami, jakie miały miejsce w ostatnich dniach.



Także w trzech spośród czterech części Zjednoczonego Królestwa liczba nowych zakażeń jest mniejsza niż w ostatnich rekordowych dniach - w Anglii wykryto ich 5589, w Szkocji - 668, a w Irlandii Północnej - 259. Jedynie w Walii ich liczba (398) jest najwyższa od 10 kwietnia.

18:11 ŁÓDZKIE

Sanepid w Bełachatowie w Łódzkiem został zamknięty dla interesantów. U jednego z pracowników stwierdzono zakażenie koronawiursem, dlatego na kwarantannę skierowano 15 pracowników stacji. Na miejscu pracuje 8 osób, z którymi można kontaktować się mailowo lub telefonicznie.



Bełchatowski sanepid jest wspierany przez powiatowe stacje w Brzezinach, Łasku i Zduńskiej Woli.

18:10 WŁOCHY

We Włoszech w ciągu ostatniej doby zanotowano 24 zgony na Covid-19 i prawie 2550 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza eskalację epidemii. Dzień wcześniej było 1850 kolejnych infekcji. Wykonano rekordową liczbę 118 tysięcy testów - podało włoskie ministerstwo zdrowia.



Tak wysokiego dobowego wzrostu zakażeń nie notowano od końca kwietnia, czyli zamknięcia kraju. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 35 918.



Do tej pory we Włoszech stwierdzono koronawirusa u 317 tysięcy osób. Wyzdrowiało 228 tysięcy nich. Jednego dnia przybyło ich ponad 1100.Obecna liczba zakażonych to 52 tysiące. W szpitalach przebywa około 3 tysięcy najciężej chorych, w tym 291 na intensywnej terapii.

18:08 GDAŃSK

O odpowiedzialne zachowanie, w tym noszenie maseczek na twarzy w wymaganych miejscach oraz tam, gdzie nie można zachować dystansu fizycznego, zaapelowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Gdańsk od soboty zostanie objęty żółtą strefą.



To jest najważniejsza rzecz, o którą należy zaapelować do wszystkich. Pokonanie epidemii koronawirusa, zlikwidowanie strefy żółtej - a nie daj Boże - przejścia do strefy czerwonej - zależy od naszych decyzji. Takich, jak noszenie maseczek, nie gromadzenie się w miejscach, w których nie musimy przebywać. To proste, codzienne czynności. Czy naprawdę na zakupy musimy iść całymi rodzinami? Wystarczy przecież jedna osoba, która dodatkowo zrobi np. jeszcze zakupy dla sąsiada czy starszej osoby - mówiła na briefingu prasowym Dulkiewicz.

18:06 FRANCJA

Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm) wystosował apel o zgłaszanie się wolontariuszy gotowych do udziału w testowaniu opracowywanych na świecie szczepionek przeciwko Covid-19.



Inserm liczy we Francji na znalezienie 25 tys. osób gotowych na udział w testowaniu szczepionek. W tym celu stworzono kwestionariusz online dla chętnych.



Osoby powyżej 18. roku życia, w tym osoby starsze, mogą już składać wnioski - poinformowała koordynatorka platformy francuskich wolontariuszy Odile Launay w stacji France Info.



Osoby, które cierpią na niektóre choroby sprzyjające powikłaniom w czasie przechodzenia Covid-19, nie są wykluczane z testów - podkreśliła Launay. Dodała, że zidentyfikowano szereg problemów zdrowotnych, które sprzyjają powstawaniu powikłań i zwiększają ryzyko śmierci: problemy z sercem, płucami czy cukrzyca.



Obecnie na całym świecie trwają prace nad 300 projektami szczepionek przeciwko Covid-19.

18:05 HOLANDIA

Na fermie norek w Egchel w południowej Holandii stwierdzono zakażenia SARS-CoV-2 wśród zwierząt - poinformował rząd tego kraju. To już 59. ferma w Holandii, na której wykryto koronawirusa wśród norek. Zwierzęta zostaną zabite.



O kolejnych fermach, na których odnotowano zakażenia, holenderskie media donosiły również w środę i sobotę. Wszystkie zlokalizowane są w prowincji Limburgia na południu kraju. Wiele hodowli norek, na których również potwierdzono infekcje, znajduje się w sąsiedniej prowincji Brabancja Północna.

18:04 WŁOCHY

26 plaż w rejonie Rzymu będzie otwartych także zimą - poinformowały władze lokalne. Inicjatywa ta ma wesprzeć turystykę oraz branżę hotelową i gastronomiczną, podnoszącą się z ciężkiego kryzysu z powodu pandemii Covid-19.



Również zimą w okolicach Wiecznego Miasta nie brakuje ciepłych, słonecznych dni, gdy można spędzać czas nad morzem spacerując i wypoczywając. Dlatego 26 plaż z całym zapleczem, w tym gastronomicznym, będzie otwartych w miejscowościach Fiumicino, Maccarese, Passoscuro, Focene i Fregene w ramach inicjatywy "Morze zimą".

18:00 POROZUMIENIE MINISTRA ZDROWIA I LEKARZY RODZINNYCH

Zawarte w czwartek porozumienie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i przedstawicieli lekarzy rodzinnych zawiera siedem punktów. W dokumencie zapisano m.in. zniesienie obowiązku fizykalnego badania przed skierowaniem na test w kierunku koronawirusa. Strony umówiły się na kolejne spotkanie.



Porozumienie zostało podpisane przez reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienia Zielonogórskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.



Zakłada ono zniesienie obowiązku badania fizykalnego przed skierowaniem pacjenta przez lekarza POZ na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2. Lekarz ma kierować na badanie w kierunki SARS-CoV-2 "zgodnie z aktualną wiedzą medyczną".

17:17 ROŚNIE LICZBA ZAKAŻEŃ W SZWECJI

W Szwecji, mimo nadziei na uniknięcie drugiej fali epidemii, wciąż rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. W czwartek, gdy ponownie otwarto dla odwiedzających domy opieki, w całym kraju odnotowano 752 przypadki SARS-CoV-2 i jest to największy dobowy przyrost od czerwca.



W ciągu ostatnich 14 dni średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem wyniosła 54 na 100 tys. mieszkańców. "Prawdopodobnie w tym tygodniu wskaźnik ten jeszcze wzrośnie" - oświadczył na konferencji prasowej główny epidemiolog Szwecji Anders Tegnell.

16:50 HISZPANIA

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał w Hiszpanii od połowy marca do 21 czerwca z powodu koronawirusa, zlikwidowanych zostało w tym kraju milion miejsc pracy - wynika z szacunków rządu w Madrycie.



Jak poinformował w czwartek w rozmowie z rozgłośnią RNE minister przeciwdziałania wykluczeniu, zabezpieczenia społecznego i migracji Jose Luis Escriva, znaczący wpływ na drastyczną likwidację etatów miała obowiązująca pomiędzy połową marca a końcem kwietnia przymusowa izolacja społeczna.

16:34 SANEPID O SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA MAZOWSZU

Na Mazowszu jest kilka większych ognisk zakażenia koronawirusem, reszta przypadków to rozproszone zachorowania, w których trudno jest ustalić źródło zakażenia - poinformowała w czwartek rzecznik mazowieckiej inspekcji sanitarnej Joanna Narożniak, komentując wysoki bilans zakażeń w regionie.





16:15 NIEDZIELNY MECZ WISŁY Z LECHIĄ PRZEŁOŻONY

Niedzielny mecz 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków i Lechią Gdańsk nie odbędzie się w zaplanowanym terminie - poinformował krakowski klub. Jest to spowodowane wystąpieniem kilku przypadków SARS-CoV-2 wśród zawodników pierwszej drużyny "Białej Gwiazdy".



Jak zaznaczył krakowski klub w opublikowanym komunikacie, organizator rozgrywek podjął taką decyzję w porozumieniu Komisją Medyczną Polskiego Związku Piłki Nożnej i z Małopolską Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

15:52 NIE MA DECYZJI DOT. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Wiceszef MZ był pytany na konferencji prasowej o ewentualne zalecenia na 1 listopada, kiedy to Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze i groby swoich bliskich.



W tej chwili nie ma żadnych decyzji, jeśli chodzi o Wszystkich Świętych. Być może trzeba będzie ograniczyć przemieszczanie się - powiedział w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że trwają analizy dotyczące tej kwestii.

15:45 NOWE STREFY ŻÓŁTE I CZERWONE

Na liście powiatów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia, znajdzie się 51 powiatów. 17 z nich jest w strefie czerwonej, zaś 34 w żółtej - podał w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



15:25 MZ: PRZEPISY DOT. ZAKRYWANIA UST I NOSA SĄ WYSTARCZAJĄCE

Według naszych prawników obowiązujące przepisy dotyczące zakrywania nosa i ust są wystarczające - ocenił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o sygnały od straży miejskich i policji, dotyczące trudności w egzekwowaniu przepisów.



Dodał, że resort czeka na uzasadnienie wyroku jednego z sądów w tej kwestii.





14:56 OBOSTRZENIA W STREFACH OD 15 PAŹDZIERNIKA

Kraska: Przewidujemy, że zapowiadane obostrzenia w strefach żółtych i czerwonych, m.in. dotyczące wesel, wejdą ok. 15 października.





14:50 WARSZAWA ZAGROŻONA OBOSTRZENIAMI

Ministerstwo zdrowia zapowiedziało, że Warszawa znajduje się na liście powiatów i miast z alertem, czyli tych, które mogą trafić do stref z obostrzeniami.





14:46 ZMIANY DOT. ŻÓŁTYCH I CZERWONYCH STREF

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział: Postanowiliśmy od przyszłego tygodnia zaostrzyć kryteria klasyfikacji do strefy czerwonej i żółtej.





14:43 KONIEC Z OBOWIĄZKIEM BADAŃ FIZYKALNYCH

Wymóg badania fizykalnego zostanie zniesiony - do decyzji lekarza będzie należało, czy dany pacjent powinien być zdiagnozowany tylko metodą teleporady, czy jednak sytuacja wymaga wizyty i fizykalnego badania - zapowiedział Niedzielski.

Zdecydowaliśmy, że każdy lekarz będzie mógł kierować pacjenta z pozytywnym wynikiem na koronawirusa, ale bez objawów na izolację domową - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Najważniejsza przy kwalifikacji na test na koronawirusa jest ocena lekarza - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

14:35 RESORT ZDROWIA ZAPOWIADA ZMIANY, WPROWADZA NOWĄ STAWKĘ "FEE FOR SERVICE"

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas zwołanej w czwartek konferencji resortu: Zdecydowałem o zmianie finansowania w zakresie prowadzenia pacjenta z dodatnim wynikiem COVID-19; zdefiniowaliśmy nową stawkę "fee for service", o jej szczegółach będziemy jeszcze rozmawiali.





14:29 MZ: DZIENNYCH ZAKAŻEŃ MOŻE BYĆ NAWET PONAD 2 TYS.

Podczas czwartkowej konferencji resortu zdrowia minister Adam Niedzielski powiedział: Mamy do czynienia z eskalacją pandemii (...) Prognozy mówią, że w najbliższym czasie będzie nawet powyżej 2 tys. nowych przypadków.





14:27 CZECHY: DUŻY PRZYROST ZACHOROWAŃ

Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało w czwartek o wzroście liczby zakażonych koronawirusem o 2932 przypadki. To trzeci największy dzienny wzrost od początku pandemii w tym kraju.

W szpitalach jest obecnie 976 pacjentów z Covid-19. Łączna liczba wykrytych dotychczas przypadków zakażenia przekroczyła 70 tys.





14:19 ZAKOPANE W CZERWONEJ STREFIE. HOTELE NADAL OTWARTE

Powiat tatrzański od soboty ma znaleźć się w strefie czerwonej. Choć nie spowoduje to zamknięcia hoteli czy pensjonatów, to władze powiatu apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.



Strefa czerwona nie powoduje zamknięcia hoteli czy pensjonatów, ale apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności: noszenie maseczek, zachowanie dystansu, nie gromadzenie się w pomieszczeniach - powiedział PAP pułkownik Andrzej Łęcki, szef Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego w powiecie tatrzańskim.



Wyjaśnił on, że jeżeli turyści zdecydują się na przyjazd pod Tatry, będą musieli spełnić wszystkie wymogi sanitarne.

W czwartek resort zdrowia zaktualizował mapę żółtych i czerwonych stref, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia.





14:10 USA: SZCZEPIONKA FIRMY MODERNA NAJWCZEŚNIEJ NA WIOSNĘ

Amerykańska firma Moderna, będąca dotąd w czołówce wyścigu o opracowanie szczepionki na koronawirusa, zapowiedziała, że szczepionka nie będzie dostępna przed końcem roku, a masowa dystrybucja zacznie się najwcześniej na wiosnę - donosi "Financial Times".



Jak stwierdził szef firmy Stephane Bancel, Moderna zamierza złożyć wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków o dopuszczenie szczepionki na Covid-19 do masowej dystrybucji nie wcześniej niż pod koniec stycznia.

Jeśli termin ten zostałby dotrzymany, decyzja w tej sprawie byłaby spodziewana na przełomie I i II kwartału.





14:05 COVID-19 W SANEPIDZIE W SOSNOWCU

Pięcioro pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu jest zakażonych koronawirusem - podały służby wojewody śląskiego.



Pozostałych ponad 40 pracowników stacji poddano kwarantannie. Sosnowiecka stacja została czasowo zamknięta - jej obowiązki przejął sanepid w Jaworznie.





13:47 KORONAWIRUS W DPS W BEŁCHATOWIE

W Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, gdzie wykryto ognisko SARS-CoV-2, przebywa jeszcze 28 pensjonariuszy i 9 osób personelu. 55 zostało przetransportowanych do szpitali w regionie - powiedziała PAP rzecznik bełchatowskiego starostwa Marzena Rogut-Chrząszcz.



Początkowo COVID-19 stwierdzono u 56 osób - 53 pensjonariuszy i 3 pracowników bełchatowskiego DPS-u. Przeprowadzone testy dały pozytywny wynik u kolejnych czterech osób - podano w starostwie. Ostatecznie chorobę tę potwierdzono u 60 osób, w tym u ponad 50 pensjonariuszy.







13:40 Z POWODU KORONAWIRUSA ODWOŁANY MECZ SIATKAREK

Z powodu potwierdzonych przypadków koronawirusa w DGT AZS Politechnice Gdańskiej zaplanowany na sobotę w Gdyni mecz tej drużyny z mistrzem Polski VBW Arką został przełożony na środę 21 października.



Zainfekowana jest połowa zespołu oraz jeden z członków sztabu szkoleniowego. Na szczęście wszyscy czują się dobrze. Większość nie wykazuje żadnych objawów, jedynie dwie dziewczyny trochę gorzej się poczuły, ale po jednym dniu nie miały już żadnych dolegliwości - powiedział PAP prezes gdańskiego klubu Paweł Krawczyk.



13:21 PROF. SIMON: BRAKUJE SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ

Część społeczeństwa nadal kwestionuje istnienie epidemii i nie przestrzega żadnych zaleceń - to jeden z głównych powodów gwałtownych wzrostów zakażen według epidemiologa, profesora Krzysztofa Simona.



W rozmowie z RMF FM specjalista zaznacza, że trzeba bardziej skutecznie ekzekwować nakazy, takie jak np. zakrywanie ust i nosa w sklepach czy autobysach. Ważne są też ograniczenia, takie jak np. limity osób na weselach, które powinny być bardziej rygorystyczne.



12:20 KORONAWIRUS W DPS W IZDEBNIKU

51 osób, pensjonariuszy i opiekunów z Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku w Małopolsce ma dodatni wynik na obecność wirusa SARS-CoV-2 - dowiedziała się w czwartek PAP w wadowickim starostwie, który prowadzi dom pomocy.



Wicestarosta Beata Smolec poinformowała, że przebadani zostali wszyscy podopieczni i pracownicy. W sumie blisko 150 osób. W środę starostwo wiedziało o 29 przypadkach COVID-19.

W czwartek dotarły kolejne wyniki. Ponad 20 jest dodatnich.







12:12 NOWE DANE Z ROSJI

8945 przypadków koronawirusa wykryto w Rosji w ciągu minionej doby. Ogólna liczba zakażeń wynosi teraz 1 185 231 - podał w czwartek sztab do walki z pandemią.

Czwarty dzień z rzędu dobowy przyrost zachorowań przekracza 8 tys. i wciąż rośnie.



Od środy zmarło 169 pacjentów z Covid-19 - mniej niż dzień wcześniej, gdy sztab informował o 177 przypadkach śmiertelnych. Ogółem od początku pandemii zmarło w Rosji 20 891 osób.





11:40 WĘGRY: DUŻA LICZBA NOWYCH ZAKAŻEŃ

Szesnaście osób chorych na Covid-119 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Jest to niemal największa liczba dzienna zgonów od początku pandemii. Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych w czwartek na rządowej stronie poświęconej pandemii.



Więcej osób chorych na Covid-19 zmarło na Węgrzech w ciągu jednego dnia tylko raz - 19 kwietnia. Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 od początku pandemii wzrosła tym samym do 781.







11:31 OGROMNY PRZYROST CHORYCH NA SŁOWACJI

Premier Słowacji Igor Matovicz poinformował w czwartek na Facebooku, że w kraju zanotowano w środę dwa rekordy: nowych zakażeń, których jest 797, oraz testów, których wykonano 9170. Obie liczby są najwyższe od początku pandemii.



Dane przytoczone przez premiera potwierdziło później ministerstwo zdrowia. Sytuacja jest niezwykle poważna i najwyższy czas, aby zacisnąć zęby i pomóc wspólnej sprawie - napisał Matovicz na Facebooku.





11:18 JAK DZIAŁAJĄ PRZYCHODNIE POZ?

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdził, jak w dobie pandemii funkcjonują przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej.





11:09 PONAD 100 ZAKAŻEŃ W 9 WOJEWÓDZTWACH

Aż 9 województw odnotowało ponad 100 zakażeń minionej doby, w tym dwa regiony mocno powyżej 250.



Całlkowita liczba przypadków Covid-19 w Małopolsce wynosi już 11501. Na Mazowszu to już 13008 zakażeń od początku pandemii.



Obecny bilans koronawirusa w Polsce to 93481 zakażeń i 2543 zgony.

Od początku pandemii w kraju wyzdrowiało też 70401 osób.





10:55 MZ: WYKONANO PRAWIE 30 TYS. TESTÓW

Resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby wykonano prawie 30 tysięcy testów w kierunku Covid-19.





10:47 WIELE NOWYCH POWIATÓW z DODATKOWYMI RESTRYKCJAMI

Aż 17 powiatów w strefie czerwonej i 34 powiaty w strefie żółtej przewiduje opublikowany właśnie projekt rządowego rozporządzenia.

Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej przybędzie 15 powiatów.

10:33 POTĘŻNY WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ

O aż 1 967 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 30 zakażonych poinformował resort zdrowia.

Wedle najnowszych danych, aktualny bilans pandemii w Polsce to 93 481 zakażeń i 2 543 ofiary śmiertelne.

Poprzedni rekord zakażeń miał miejsce 6 dni temu. Wyniósł wówczas 1587. Oznacza to, że nowych zachorowań na Covid-19 było dziś o 380 więcej.





10:25 WIELE NOWYCH POWIATÓW w STREFACH ŻÓŁTEJ i CZERWONEJ

Mocno wzrasta liczba powiatów objętych dodatkowymi restrykcjami: od soboty - jak wynika z projektu rządowego rozporządzenia - w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów i Sopot, zaś w strefie żółtej - 28 powiatów oraz Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz i Szczecin.

Poprzednia lista obejmowała w sumie 21 powiatów.



10:10 DZIENNY RAPORT O KORONAWIRUSIE

Z powodu zakażenia koronawirusem przebywa w szpitalach w Polsce obecnie 2560 chorych. 159 z nich korzysta z respiratorów. Kwarantanną objętych jest prawie 134 tys. osób. Minionej doby odnotowano 706 ozdrowieńców.



9:53 CHRONICZNE ZMĘCZENIE WŚRÓD OZDROWIEŃCÓW?

Ponad połowa pacjentów, którzy wyzdrowieli z Covid-19, cierpi na chroniczne zmęczenie, wynika z najnowszego badania naukowców z irlandzkiego Trinity College.



Okazuje się, że poczucie stałego zmęczenia nie zależy od tego, w jaki sposób chorzy przechodzili Covid-19.



Dotyka ono zarówno pacjentów po ciężkim przebiegu tej choroby, jak i osób zainfekowanych, u których przebiegała ona w sposób łagodny - odnotowali naukowcy z Trinity College, dodając, że badane osoby analizowano po 10 tygodniach od ustąpienia u nich symptomów Covid-19.

9:13 TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA TURYSTYKI WCHODZI W ŻYCIE

W czwartek rusza tzw. druga tarcza turystyczna, która wprowadza kilka rozwiązań mających pomóc branży turystycznej. Chodzi m.in. o Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę.





9:07 NIEMCY

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 2503 nowe zakażenia koronawirusem i 12 kolejnych zgonów - poinformował w czwartek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha.



Drugi raz w ciągu ostatnich dni dobowa liczba nowych infekcji przekroczyła 2,5 tysiąca. W szczytowym okresie zachorowań, pod koniec marca i na początku kwietnia, w RFN rejestrowano ponad 6 tysięcy zakażeń dziennie.



W sumie od początku pandemii w Niemczech potwierdzono 291 722 przypadki Covid-19. Z powodu koronawirusa zmarło w tym kraju 9500 osób.





8:49 INDIE

W ciągu ostatniej doby w Indiach zmarło 1181 osób zakażonych koronawirusem i wykryto 86,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem - podało w czwartek ministerstwo zdrowia. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii w Indiach to już 98 678.



Ostatnie dane z Indii wskazują, że po kilku dniach spadków w liczbie nowych zakażeń, znów zaczęła ona wzrastać. Rośnie też liczba zgonów.



Ogólny bilans pandemii w Indiach to obecnie 6,31 miliona potwierdzonych infekcji i 98 678 zgonów, co oznacza, że Indie są trzecim po USA i Brazylii najmocniej dotkniętym pandemią krajem świata pod względem liczby ofiar śmiertelnych wirusa i drugim pod względem zakażeń. W Indiach zaraza rozprzestrzenia się jednak najszybciej.



8:27 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej doby w Brazylii zarejestrowano 33 413 nowych zakażeń koronawirusem i 1031 kolejnych zgonów - poinformowało w środę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia.

Od początku epidemii w Brazylii odnotowano ponad 4,8 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 143 952 przypadki.



Pod względem liczby zakażeń Brazylia jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach. Pod względem liczby zgonów zajmuje drugie miejsce po USA





07:17 NOWA LISTA STREF ŻÓŁTYCH i CZERWONYCH

Resort zdrowia ma ogłosić dzisiaj nową listę powiatów w strefach czerwonych i żółtych.

Poprzednia, sprzed tygodnia, objęła 21 powiatów: 19 w strefie żółtej i dwa w czerwonej.

Ministerstwo planuje również, przypomnijmy, zaostrzenie koronawirusowych restrykcji. Nowe obostrzenia najpewniej zaczną obowiązywać w weekend lub na początku przyszłego tygodnia.

06:58 STAN WYJĄTKOWY na SŁOWACJI

Po rekordowym wzroście zakażeń koronawirusem Słowacja wprowadza od dzisiaj stan wyjątkowy. Od poniedziałku stan wyjątkowy będzie obowiązywać także w Czechach.

06:01 MSZ NIEMIEC OSTRZEGA PRZED PODRÓŻAMI do WYBRANYCH REGIONÓW UE

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło swych obywateli przed wyjazdami do Belgii i Islandii, a także do wybranych regionów w kolejnych dziewięciu krajach.

05:49 USA: JUŻ PONAD 200 TYSIĘCY OFIAR

Już 206 888 zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w Stanach Zjednoczonych od wybuchu epidemii koronawirusa - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Do tej poty wykryto w USA ponad 7,2 mln zakażeń.

W ostatnim tygodniu dziennie wykrywano tam średnio około 43 tysięcy zakażeń. To mniej niż w lecie: pod koniec lipca diagnozowano w USA dziennie nawet po 60 tysięcy infekcji koronawirusem.

05:45 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 1552 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 30 chorych poinformował wczoraj resort zdrowia.

Oznacza to, że liczba zakażeń, wykrytych w naszym kraju od początku pandemii, przekroczyła 90 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych wzrosła powyżej 2,5 tysiąca: aktualny bilans epidemii w naszym kraju to 91 514 zakażeń i 2 513 ofiar śmiertelnych.

1 PAŹDZIERNIKA 2020 w RELACJI NA ŻYWO: ZAPRASZAMY!