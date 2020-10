Od soboty w czerwonej strefie znajdzie się 16 powiatów i Sopot, a w żółtej – 28 powiatów i m.in. Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce oraz Szczecin. W czwartek w Polsce padł rekord zakażeń koronawirusem.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczący powiatów i miast na prawach powiatu, które mają od soboty znaleźć się z strefach czerwonej i żółtej.



Projekt przewiduje, że od soboty w czerwonej strefie będzie 16 powiatów i miasto na prawach powiatu Sopot, zaś w żółtej - 28 powiatów oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz, oraz Szczecin.

Obszar czerwony - zgodnie z projektem - objąć ma powiaty:



- aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

- białostocki w województwie podlaskim,

- działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

- gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

- głubczycki w województwie opolskim,

- kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

- kłobucki w województwie śląskim,

- limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,

- łęczyński w województwie lubelskim,

- otwocki w województwie mazowieckim;



Obszar "żółty" w myśl projektu ma objąć powiaty:



- bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

- bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

- brzeski i oleski w województwie opolskim,

- bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

- dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

- janowski w województwie lubelskim,

- kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

- nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

- miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

- ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

- przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

- trzebnicki w województwie dolnośląskim,

- wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że mamy 1967 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Resort dodał, że zmarło 30 zakażonych osób, z czego 29 osób z powodu współistniejących chorób.



Najnowsze dane oznaczają, że od 4 marca, kiedy potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, wykryto ich w sumie 93 481. Zmarło natomiast dotąd 2 543 zakażone osoby.