W Stanach Zjednoczonych utrzymuje się szybki przyrost zgonów spowodowanych COVID-19. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu koronawirusa zmarło 3176 osób. Łącznie w USA zachorowało już ok. 868 tys. ludzi. To w tej chwili najbardziej dotknięty pandemią kraj. Na świecie patogen wykryto już u 2,7 mln osób. Tymczasem ekspertka WHO w rozmowie z CNN informuje, że jesteśmy tygodnie lub miesiące od znalezienia leku na COVID-19. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wynosi 10 511. Zmarły 454 osoby.

Na wietnamskie ulice wróciły propagandowe plakaty. Tym razem dotyczą pandemii /LUONG THAI LINH /PAP/EPA

