Szef ONZ apeluje o wspólną reakcję na pandemię. 2311 osób zakażonych w Polsce [RELACJA 31.03]

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. W sklepach będą ograniczenia, a każdy będzie musiał zachować 2 metry odstępu od siebie w przestrzeni publicznej. Zostaną też zamknięte parki i wszelkie miejsca, w których mogą spotykać się ludzie. Według ostatnich danych z powodu koronawirusa zmarły w Polsce 33 osoby, a 2311 zostało nim zarażonych. W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby przybyło 21 tys. nowych zakażeń. W Wielkiej Brytanii zmarł 13-latek zakażony koronawirusem. Najważniejsze informacje ws. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie znajdziesz w naszej relacji z 31 marca.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

00:00



Kończymy dzisiejszą relację. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących pandemii od samego rana!





22:03

Ministerstwo zdrowia Białorusi w informacji opublikowanej w komunikatorze Telegram potwierdziło we wtorek pierwszy przypadek śmierci z powodu Covid-19. Resort informuje o 11 nowych podejrzeniach zakażenia koronawirusem. Zaznaczono, że pacjent, który zmarł był seniorem i miał inne choroby chroniczne.









22:01

Dwie indiańskie społeczności w Kanadzie zwróciły się do ministerstwa obrony o wsparcie na wypadek pojawienia się koronawirusa. Minister obrony Kanady Harjit Sajjan zapowiedział, że 24 tys. żołnierzy jest gotowych udzielać pomocy.







21:58

W Indiach dochodzi do dramatycznych sytuacji.









21:29

Zwycięzca konkursu Eurowizji w 2017 roku, portugalski piosenkarz Salvador Sobral, który pod koniec 2017 roku przeszedł przeszczep serca, przestrzega ściśle kwarantanny, pozostając w swoim domu, w którym dużo koncertuje i czyta książki. Przeszedł już również badanie na obecność koronawirusa.







21:23

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy, z których składa się tzw. "tarcza antykryzysowa".







21:18

Oblicze pandemii. Pracowniczka amerykańskiej służby zdrowia w Central Parku.









21:11

O tym, dlaczego to zdjęcie wywołało burzę, przeczytacie tutaj:











21:08

We Francji w ciągu ostatniej doby w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 499 osób, liczba zgonów na Covid-19 zwiększyła się tym samym do 3523 - poinformował we wtorek francuski resort zdrowia. To trzeci dzień z rzędu, w którym dramatycznie wzrósł bilans ofiar śmiertelnych.









21:04



21 tys. nowych zarażeń w ciągu jednego dnia - to dane ze Stanów Zjednoczonych. W tym kraju pandemia COVID 19 przybiera największe rozmiary na świecie. Zarażonych jest 170 tys. ludzi, Andrew Cuomo przywołał dane z University of Washington - które przewidują 84,000 zgonów w USA do sierpnia. A Chris Cuomo dziennikarz stacji CNN, jedna z gwiazd tej telewizji ma COVID-19 .







21:02

W Kanadzie odnotowano jak dotąd 7708 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 7695 potwierdzonych. Z powodu Covid-19 zmarło w sumie 89 osób. Najbardziej dotknięta epidemią jest prowincja Quebec, gdzie odnotowano 4162 przypadków koronawirusa, a zmarło 31 osób.





20:48

Rosja przygotowuje wysłanie do USA sprzętu medycznego i środków ochrony przeznaczonych do walki z koronawirusem; samolot z tym ładunkiem może wylecieć z Rosji do końca dnia we wtorek - poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.







20:44

Co wiemy o mężczyźnie, który dziś zmarł z powodu koronawirusa? Przeczytajcie.









20:41

W Holandii palacze marihuany dostali informację o ponownym otwarciu coffe shopów. Lokale te mogą prowadzić sprzedaż na wynos.









20:19

W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 2311. 33 osoby zmarły.







20:17

Mamy 96 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Potwierdzone przypadki dotyczą: 57 osób z woj. mazowieckiego, 9 osób z woj. śląskiego, 7 osób z woj. dolnośląskiego, 6 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. opolskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego,2 osób z woj. podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz 1 osoby z woj. lubelskiego.



Jednocześnie resort poinformował o śmierci 37-letniego pacjenta z Warszawy, który był zakażony koronawirusem.









20:12

List do Włochów skierował były kapitan piłkarskiej reprezentacji tego kraju Fabio Cannavaro. „Nie potrafię opisać tego strasznego odczucia, widząc jak bardzo Włochy cierpią, widząc tak wiele śmiertelnych ofiar każdego dnia” - stwierdził były mistrz świata. "Ludzie często mnie pytają, dlaczego Włochy zdobyły mistrzostwo świata. Nie wygraliśmy dlatego, że mieliśmy szczęście, ale ponieważ byliśmy najlepszą drużyną i wiedzieliśmy, że jedziemy po zwycięstwo. My, jako kraj, potrzebujemy właśnie tej nierozerwalnej jedności" - napisał najlepszy piłkarz 2006 roku w plebiscycie FIFA.









20:09

Przeniesienie wyborów wbrew konstytucyjnemu porządkowi, tylko dlatego, że ktoś może w tym upatrywać swój polityczny zysk, jest deliktem konstytucyjnym - uważa Witek.







20:08

Apeluję do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o sprawne procedowanie w Senacie projektu ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego autorstwa PiS - mówiła marszałek Sejmu.







20:07

Wybory muszą się odbyć bezpiecznie i bez jakiegokolwiek zagrożenia dla Polaków; takim sposobem jest głosowanie korespondencyjne - stwierdziła Elżbieta Witek.





20:04

Telewizja Publiczna emituje oświadczenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Życie i zdrowie Polaków jest dla nas najważniejszą wartością (...), ale myślimy też o przyszłości - stwierdziła Witek.





19:52

Są też dobre wiadomości!









19:24

Informowaliśmy Was o stadzie dzikich kóz, które opanowały opuszczone centrum miasta Llandudno w Walii. Teraz mamy dla was filmik!







19:09

Sklepy powyżej 2 tys. mkw. objęte zakazem handlu z powodu epidemii będą zwolnione z czynszu w galeriach handlowych, pod warunkiem złożenia wynajmującemu wiążącej oferty przedłużenia umowy najmu o okres obowiązywania zakazu przedłużony o 6 miesięcy - wskazuje w komentarzu firma doradcza KPMG.



Jak czytamy w komentarzu KPMG, zarówno galerie handlowe, jak i cały sektor retail ponoszą ogromne straty w związku z epidemią COVID-19. Rządowy projekt tarczy antykryzysowej przewiduje wprowadzenie nadzwyczajnych zmian prawa dotyczących umów najmu lokali, w tym przede wszystkim zwolnienie najemców w największych obiektach handlowych z obowiązku zapłaty czynszu.





19:04

Łącznie 87 osób - podejrzanych o zakażenie koronawirusem i chorych na COVID-19 - jest w małopolskich szpitalach - wynika z raportu przekazanego we wtorek wieczorem przez biuro prasowe wojewody.



Liczba objętych kwarantanną wynosi 17 284, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje 3 348 osób.





19:03

Indie i Pakistan na czas epidemii koleje przerabiają wagony sypialne na izolatki dla chorych.







18:57

Polacy najbardziej obawiają się choroby bliskich, kryzysu finansowego, przepełnionych szpitali i niewydolnego systemu ochrony zdrowia; poziom lęku jest dość wysoki - wynika z badania Instytutu Psychologii PAN oraz Uniwersytetu SWPS nt. wpływu epidemii koronawirusa na społeczeństwo.



Badanie zrealizowano 23 i 24 marca, mniej więcej 10 dni po tym, jak w kraju wprowadzono ograniczenia, które mają pomóc z walce z pandemią COVID-19.



Badacze przyznali, że poziom zdenerwowania i lęku w społeczeństwie jest dość wysoki. 75 proc. badanych niepokoi się, że niektórzy ludzie nie zastosują się do zaleceń i wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko. 73 proc. obawia się przepełnienia szpitali i niewydolności systemu ochrony zdrowia, 72 proc. - zachorowania bliskich, 71 proc. - kryzysu finansowego i załamania rynku, a 70 proc.- paniki i nieracjonalnych zachowań innych ludzi.



Polacy boją się także zmiany trybu życia, który pociąga za sobą epidemia i tego, że sami zachorują. Najmniej (37 proc.) lękają się tego, że zabraknie produktów spożywczych i higienicznych na półkach sklepowych.







18:55

W Las Vegas bezdomni zachowują zasady społecznego dystansowania się na tymczasowym parkingu.









18:48

Stado dzikich kóz opanowało opuszczone centrum miasta Llandudno w Walii, zjada żywopłoty i kwiaty z ogródków. Radna miasta twierdzi, że zwierzęta do centrum przyciągnął brak ludzi wywołany epidemią koronawirusa - poinformował we wtorek serwis internetowy BBC News.





18:46

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano w Rzymie. Liczba zmarłych od początku kryzysu w lutym wzrosła do 12428.









17:58

Klub PiS złożył właśnie projekt ustawy w sprawie zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich.





17:52

Zaskakujące decyzje zapadły na Ukrainie.











17:34

Jena jako pierwsze miasto w Niemczech zapowiedziała wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek. Członkowie rządu są przeciwni wprowadzeniu takiego obowiązku na terenie całego kraju.

Maseczki są najbardziej potrzebne tym wszystkim, którzy pracują w służbie zdrowia i w innych obszarach krytycznych - powiedział we wtorek wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz.







17:29

U lekarza oraz dwóch pielęgniarek z Dolnośląskiego (DCO) przeprowadzone badania potwierdziły zakażenie koronawirusem. Zawieszono działalność Oddziału I Chirurgii, poza pilnymi operacjami.







17:24

Trzej mieszkańcy Pińczowa (Świętokrzyskie), będący pod wpływem alkoholu, próbowali wtargnąć do miejsca przeznaczonego na kwarantannę. Finał tego zachowania będzie miał miejsce w sądzie. Mężczyznom grozi grzywna do 5 tys. zł.











17:09

Osoby poddane samoizolacji - czyli chorzy na COVID-19 i ludzie, którzy mieli z nimi kontakt - mogą w pilnych sytuacjach wychodzić do sklepów, aptek, drogerii i placówek medycznych - podają we wtorek ukraińskie media, powołując się na uchwałę rządu.







17:07

Hiszpańska Centrala Związku Pracowników Niezależnych i Służb Publicznych (CSIF) złożyła do Sądu Najwyższego doniesienie przeciwko ministrowi zdrowia Salvadorovi Illi. Został on oskarżony o błędne działania podczas zarządzania kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.







17:05

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie poddała pod głosowanie wniosków liderów KO Borysa Budki oraz Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysława Kosiniaka-Kamysza, dotyczących sposobu prowadzenia wtorkowych obrad Sejmu nad tzw. tarczą antykryzysową. Obaj politycy krytykowali m.in. sposób prowadzenia obrad i brak dyskusji.







17:02

Samorząd województwa podkarpackiego uruchomił 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na najpilniejsze zakupy dla szpitali. W pierwszej kolejności kupione będą m.in. maseczki, gogle, kombinezony oraz płyny do dezynfekcji.







17:01

Do 53 placówek medycznych w Wielkopolsce przekazano we wtorek środki ochronne, w tym m.in. 19 tys. maseczek chirurgicznych i prawie 2 tys. kombinezonów - poinformowały służby prasowe Urzędu Wojewódzkiego.









17:00

Lekarze rodzinni z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zaapelowali do decydentów o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochraniających nos i usta w miejscach publicznych i w zakładach pracy - wynika z wtorkowego komunikatu prasowego PPOZ.





16:59

Sejm odrzucił część poprawek Senatu do specustawy o pomocy dla firm z powodu pandemii.







16:58

Sejm odrzucił poprawki Senatu skreślające z noweli specustawy zmiany w Kodeksie wyborczym i ustawie o RDS.





16:42

Mistrzostwa Europy w wioślarstwie przełożone z powodu koronawirusa.







16:40

393 nowych zgonów z powodu koronawirusa zanotowano w ciągu poprzedniej doby w całym kraju, wynika z danych przedstawionych we wtorek przez służby medyczne w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa.







16:37

Do 72 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pandemii koronawirusa w Rumunii; w ciągu doby przybyło ich 28. Zakażonych jest 2245 osób; od poniedziałku wykryto 293 nowe infekcje - poinformowały we wtorek władze medyczne tego kraju.







16:35

Na ulicach będzie można zobaczyć więcej patroli, a w tych miejscach, gdzie zwyczajowo gromadziły się osoby, zwłaszcza młodzież, będziemy wystawiać posterunki stałe, aby nadzorować realizacje nowych obostrzeń - zapowiedział dziś rzecznik Komendy Główej Policji Mariusz Ciarka.





16:12

Denis Procenko, lekarz naczelny szpitala w podmoskiewskiej Komunarce, w którym leczeni są chorzy na Covid-19 - jest zakażony koronawirusem. Medyk tydzień temu osobiście oprowadzał po szpitalu prezydenta Rosji Władimira Putina.









16:10

O 10 dni, do 10 kwietnia, w Armenii przedłuża się nadzwyczajne restrykcje w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się Covid-19 - poinformował premier tego kraju Nikol Paszynian. Do wtorku stwierdzono w Armenii 532 przypadki koronawirusa, najwięcej w regionie Kaukazu Południowego.



Od początku epidemii koronawirusa w Armenii trzech pacjentów zmarło, a 30 wyzdrowiało - informuje agencja Reutera.



"Robimy to (przedłużamy nadzwyczajne ograniczenia), aby utrzymać sytuację pod kontrolą" - tłumaczył we wtorek Paszynian podczas sesji na żywo na Facebooku.







16:08

UE zatwierdziła blisko 240 mln euro wsparcia dla krajów przyjmujących uchodźców z Syrii, aby pomóc im m.in. w związku z pandemią koronawirusa. Większość środków trafi do Jordanii i Libanu.







16:04

Dzisiaj został uruchomiony alert RCB skierowany do mieszkańców całej Polski przypominający, że od 1 kwietnia zaczną obowiązywać nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem - poinformowało we wtorek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.



O wprowadzeniu nowych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa poinformowali we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie także o nich przypominać za pośrednictwem SMS-ów. "Dzisiaj został uruchomiony #AlertRCB, skierowany do mieszkańców całej Polski, o treści: Uwaga! Od 1.04 nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem" - poinformowało we wtorek na Twitterze RCB.







15:54

WHO i Global Compact Network Poland przypominają: Zimno i śnieg nie zabijają nowego wirusa.

/ Global Compact Network Poland /





15:53

64-letni operator dźwigu na placu budowy w Chrzanowie (Małopolskie) nie chciał opuścić kokpitu, znajdującego się na wysokości 20 metrów. Strażaków, którzy siłą sprowadzali go na ziemię, okłamał, że ma koronawirusa.



Nietrzeźwy operator trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych w chrzanowskiej komendzie powiatowej policji, a w środę odpowie przed prokuratorem.

15:52

Kwarantanną objęto 12 osób personelu medycznego oddziału intensywnej opieki medycznej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ich objawy mogły wskazywać na zarażenie koronawirusem, a mogły one mieć kontakt z czterema pacjentami zmarłymi na tamtejszym OIOMI-e.







15:46

Koronawirus ujawnił słabość Unii Europejskiej, a strach przed wirusem spowodował, że "powróciły stare egoizmy" - napisała Olga Tokarczuk w tekście dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



15:33

Denis Procenko, lekarz naczelny szpitala w podmoskiewskiej Komunarce, w którym leczeni są chorzy na Covid-19, a który 24 marca wizytował prezydent Rosji Władimir Putin, jest zakażony koronawirusem. Jego stan jest dobry - podała telewizja informacyjna Rossija24. Procenko osobiście oprowadzał Putina po szpitalu.

15:32

Ekstraklasa SA, w imieniu wszystkich 16 klubów, zwróciła się do PZPN o pilne przyjęcie uchwały w sprawie zasad zmniejszenia wynagrodzeń piłkarzy. Chodzi o analogiczne rozwiązania do przyjętych 27 marca przez radę nadzorczą Ekstraklasy SA.



"Podjęcie kompleksowej uchwały przez PZPN, regulującej zasady wypłaty wynagrodzeń oraz zasad postępowania w trakcie pandemii, jest niezbędne" - napisano w komunikacie.

15:31

W Gorzowie Wlkp. do końca czerwcaodwołano miejskie imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe. Decyzja jest związana m.in. z realizacją programu pomocowego "Gorzowska Dycha" i potrzebie zabezpieczona na ten cel pieniędzy - poinformowała dyr. Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Marta Liberkowska.



15:30

Nie jest wykluczone, że dynamika PKB będzie poniżej zera - powiedział premier Mateusz Morawiecki podkreślając, że obecnie - w wyniku pandemii koronawirusa - spełniają się wszystkie negatywne scenariusze. Ten kryzys jest kryzysem bez precedensu - ocenił szef rządu.



15:28

Rozstrzygnięty został pierwszy etap rywalizacji Festiwalu Kwarantanny! To konkurs na najlepszy krótki film, przedstawiający radzenie sobie z izolacją w domu. Uczestnicy otrzymali nagrody, a organizatorzy już zachęcają do udziału w drugiej edycji. Prace publikować można do niedzieli!



15:26

W obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy 18-miesięczne dziecko, u którego zdiagnozowano Covid-19, znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Mogło zarazić się od krewnego, który wrócił z Polski. Dzieci w wieku 0-10 lat stanowią około 5 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem na Ukrainie - podało Centrum Zdrowia Publicznego.



15:23

Działania ograniczające rozwój epidemii koronawirusa podjęte w 11 krajach Europy mogły do dziś uratować życie nawet 59 tysięcy osób - wynika z symulacji wykonanej przez naukowców Imperial College London. Na liście nie ma Polski. Uwzględniono państwa na późniejszym etapie rozwoju epidemii. Dla naszego kraju może to być jednak sygnał potwierdzający, że zamykanie szkół i uczelni, odwoływanie imprez masowych i nakaz pozostawania w domu mają sens i przynoszą istotne skutki, obniżając tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Zdaniem autorów symulacji, zakazy i nakazy są tu najskuteczniejsze i to one, po dwóch trzech tygodniach przynoszą zauważalne osłabienie uderzenia epidemii. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie dyscypliny w kolejnych tygodniach.



15:20

Prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Francja będzie "do końca roku w pełni i całkowicie niezależna", jeśli chodzi o produkcję masek ochronnych zabezpieczających przed koronawirusem.



Do końca kwietnia będziemy mieli ponad 10 mln masek wyprodukowanych we Francji i będziemy kontynuować ten wysiłek - powiedział Macron w fabryce w Kolmi-Hopen w Saint-Barthelemy d'Anjou w Kraju Loary na północnym zachodzie Francji. Chcę, aby do końca roku (Francja) osiągnęła pełną niezależność - oświadczył.





15:16

Do 66 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - poinformowała krajowa federacja lekarzy rejestrująca kolejne zgony w czasie epidemii. W ostatnich godzinach zmarło trzech następnych pracowników służby zdrowia.



Ostatnie zgony zanotowano w Mesynie na Sycylii, w Como w Lombardii i w Rzymie.



Zakażonych koronawirusem jest 8956 przedstawicieli całego personelu medycznego we Włoszech.

15:15

Rząd Portugalii wycofał swoich żołnierzy przebywających na misji “Inherent Resolve" w Iraku. Decyzja, jak tłumaczy resort obrony w Lizbonie, została podjęta w związku z rozszerzającą się pandemią koronawirusa.



Jak poinformował na Twitterze minister obrony Portugalii Joao Cravinho, 33 żołnierzy, którzy powrócili z Iraku w poniedziałek zostało po przylocie poddanych badaniom na obecność koronawirusa w organizmie. Przejdą też 14-dniową kwarantannę.

15:08

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby choroba zakaźna wywołana u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 była uznawana za chorobę zawodową.



15:06

Będziemy musieli się powstrzymać od organizowania dużych rodzinnych spotkań w trakcie zbliżających się świąt wielkanocnych. "Powinniśmy maksymalnie stosować reżim niespotykania się" - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dokładne rekomendacje w tej sprawie rząd przedstawi w późniejszym czasie.



15:04

Kwarantanna w Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu. U jednego z podopiecznych - starszego mężczyzny - wykryto koronawirusa.



126 podopiecznych i 23 pracowników, czyli w sumie 149 osób objęto kwarantanną. Decyzję taką podjęła powiatowa stacja sanitaro-epidemiologiczna w Bytomiu. Jak informuje bytomski urząd miasta personel i wszyscy podopieczni domu pomocy społecznej czują się dobrze, są pod opieką medyczną. Starszy mężczyzna, u którego stwierdzono koronawirusa, przebywa w szpitalu zakaźnym w Tychach.





15:02

Żądamy stanowczych, pełnych wyjaśnień, czy prawdą jest, że reguły prowadzenia statystyk osób zmarłych na koronawirusa są niezgodne z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia - apelowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.



Poseł KO Jan Grabiec mówił na konferencji prasowej przed Sejmem, że przekazywane mu przez lekarzy informacje świadczą, że statystyki dotyczące zachorowań na koronawirusa i przypadków śmiertelnych, nie są zgodne z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia.

14:35

Kolejna osoba zmarła w Polsce z powodu koronawirusa. To 70-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach. W sumie w całym kraju są 83 nowe przypadki zarażenia koronawirusem. W sumie z powodu koronawirusa w Polsce zmarły 32 osoby, a 2215 jest zakażonych.



Nowe potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych przypadki dotyczą: 19 osób z woj. śląskiego, 13 z woj. podkarpackiego, 12 z woj. opolskiego, 10 z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. małopolskiego, 6 z woj. łódzkiego, 6 z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 4 z woj. zachodniopomorskiego i po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. pomorskiego.



14:31

500 zł mandatu musi zapłacić białostoczanka za bezpodstawne wezwanie policji. By odegrać się na swoim byłym partnerze poinformowała mundurowych, że mężczyzna narusza zasady kwarantanny. Okazało się, że nie musi on takiej kwarantanny odbywać.





14:23

W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Zgierzu w Łódzkiem przyszła na świat dziewczynka, której rodzice są zakażeni koronwirusem. Mała Klara jest zdrowa, wynik jej testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest ujemny. Mama czuje się dobrze.



14:02

Do 373 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Szwajcarii, w ciągu ostatniej doby przybyło ich 78 - poinformował federalny urząd zdrowia (BAG). Od poniedziałku wykryto 601 nowych zakażeń koronawirusem, w sumie odnotowano ich już 16 176.



13:55

Żołnierze, głównie żandarmi, będą patrolować ulice wspólnie z policjantami - zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Jeden policjant, jeden żołnierz, przede wszystkim Żandarmeria Wojskowa - dodał.

13:53

Nie wykorzystujmy uprawnienia z epidemicznych rozporządzeń do uprawiania joggingu i poprawiania formy fizycznej przez te dwa tygodnie. Bez takich ćwiczeń damy radę. Jeżeli musimy bezwzględnie wyjść to przewietrzmy się i wróćmy do domu - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.



13:50

Jest policyjne dochodzenie w sprawie pacjenta ze szpitala w Bochni w Małopolsce, który by zostać szybciej przyjęty na oddział ratunkowy skłamał, że może być zarażony koronawirusem. Szpital zamierza także wystąpić z pozwem przeciwko mężcyźnie.

13:48

Wojewoda zachodniopomorski w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego przez ministra zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju zdecydował o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających w gminach Chociwel i Cedynia.



Wybory w Chociwlu i Cedyni odbędą się w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli 19 kwietnia.

13:42

Przez protest przedsiębiorców, który trwa na pl. Trzech Krzyży zakorkowane są wszystkie okoliczne ulice. Plac zablokowało kilkadziesiąt samochodów. Kierowcy mówią, że protestują, by zwrócić uwagę premiera na nowo wprowadzone przepisy "za mało chroniące przedsiębiorców w czasie epidemii".

13:20

W ciągu ostatniej dobry zakażenie koronawirusem w Belgii stwierdzono u 876 kolejnych osób, a wskutek infekcji zmarło kolejne 98 osób - podały belgijskie władze. Wśród ofiar śmiertelnych jest 12-latka.



13:19

W połowie maja liczba nowych zakażeń koronawirusem we Włoszech może spaść do zera - taką hipotezę matematyków przedstawił dziennik "Corriere della Sera". W niektórych rejonach, na przykład w Trydencie-Górnej Adydze, może to nastąpić już w kwietniu.



13:17

Maksymalna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nie przekroczy 9 tys. i zostanie osiągnięta ok. 20 kwietnia; potem powinna spadać. W ciągu doby najwięcej może być ok. 500 nowych przypadków - prognozuje spółka ExMetrix. Podtrzymuje tym samym swą prognozę sprzed tygodnia.



13:06

Wprowadzone ograniczenia dotyczą zarówno rodzin, małżonków, jak i osób żyjących w związkach nieformalnych - przekazał minister zdrowia.

13:02

Premier pytany o to, jakie służby zostaną oddelegowane do sprawdzania wywiązywania się z zapowiedzianych nowych ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa, powiedział, że "przede wszystkim policja, która będzie poświęcała więcej czasu na to, żeby weryfikować, czy poruszamy się zgodnie z zaleceniami, czy dystans jest utrzymywany, czy osoby które idą w parze są rzeczywiście z jednej rodziny".



Poprosiłem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, żeby wojsko było coraz bardziej w gotowości, żeby wypełniać takie funkcje - poinformował premier. Jak podkreślił "wojsko pomaga Straży Granicznej, policji, a służby mundurowe stają na wysokości zadania".



13:00

Wszystkie modele, które mówią o tym, jak przebiega epidemia, mówią że wzrost ilości chorych jest wykładniczy. Oznacza to, że co kilka dni ilość chorych się podwaja. I wszystkie te modele, mówią o jednym: jeżeli ograniczymy kontakty między ludźmi, to mamy szanse spowolnić ten wzrost i ochronić ludzkie życia - powiedział szef MZ.



Szumowski akcentował, że ograniczenie kontaktów o połowę to za mało i nie da efektu zmniejszenia liczby chorych. Musimy kontakty ograniczyć o 3/4, o 80 proc.; wtedy mamy szansę wpłynąć na zahamowanie wzrostu liczby zachorowań i zgonów - zaznaczył minister.

12:56

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada "tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe". Rząd rozszerzył też wymóg także na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny - np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.

12:53

Zgodnie z nowymi ograniczeniami zamknięte będą hotele i inne miejsca noclegowe. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu hoteli i miejsc noclegowych; wyjątkiem będą miejsca, gdzie przebywają osoby w kwarantannie, wykorzystywane do izolacji oraz jako noclegi dla pracowników - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki.



Co ważne, goście, którzy przebywają w tych obiektach w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwaterować do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.

Ograniczenie działalności hoteli / KPRM /

12:49

W odniesieniu do biegania i uprawiania sportu na świeżym powietrzu, minister zdrowia powiedział: Nie chodzi o utrzymanie formy, a jedynie o podstawową higienę zdrowia psychicznego. Nie wykorzystujmy wyjść do utrzymania formy - stwierdził.

12:47

12:45

Nakładamy obowiązek dezynfekowania dystrybutorów na stacjach i miejsc, gdzie wciskamy chociażby kod PIN - stwierdził Morawiecki.



12:44

12:43

Można pracować w biurowcach, ale należy tak zorganizować pracę, aby ludzie byli wyposażeni w środki ochrony osobistej, aby w każdym sklepie, każdym biurowcu, najlepiej jeszcze w miejscu, obok którego przechodzą, mogą spontanicznie nacisnąć pojemnik z płynem dezynfekującym - podkreślił szef rządu.



Praca w biurowcach - nowe wytyczne / KPRM /

12:41

Nie zmieniamy zaleceń dotyczących kościołów i zgromadzeń religijnych - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



12:37

12:34

12:33

12:32

Rząd chce ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dlatego osoby do 18. roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą - powiedział premier.



12:31

Nowe ograniczenia są nałożone na okres dwóch tygodni, z możliwością przedłużenia o 10 dni.

12:31

12:29

12:27

Dodatkowo w weekendy zamknięte zostaną wszystkie sklepy budowlane. W miejscach pracy musi być zachowany dystans półtora metra i zapewnione środki do dezynfekcji - powiedział Morawiecki.



W weekendy zamknięte sklepy budowlane / KPRM /

12:23

W godzinach 10-12 sklepy, apteki i drogerie będą mogły być otwarte tylko dla seniorów.



12:22

Potwierdzają się informacje dziennikarzy RMF FM - w sklepach zakupy będą mogły być robione przez ograniczoną liczbę osób - 3 osoby na jedną kasę. Na pocztach, w kolejce do jednego okienka będą mogły stać tylko 2 osoby.



12:21

Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć tego najgorszego scenariusza, nie możemy sobie pozwolić na rozprężenie. W wyniku analiz i badań podjęliśmy kolejne decyzje dot. następnych obostrzeń - stwierdził szef rządu.



12:19

Każda osoba niepełnoletnia w przestrzeni publicznej będzie musiała przebywać w towarzystwie osoby dorosłej - zaznaczył premier.



12:18

Najważniejsza zasada, to zasada dystansu społecznego. To 2 metry dystansu od siebie. Wprowadzamy też ograniczenia w dostępie do parków i bulwarów - powiedział Morawiecki.



12:17

Musimy ograniczać dystans społeczny i tego będą dotyczyły dodatkowe ograniczenia- powiedział na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

12:08

Choć standardowo roczne zeznanie PIT musimy złożyć do 30 kwietnia, w tym roku Ministerstwo Finansów wydłużyło ten termin: czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do końca maja. Ważna informacja dotyczy automatycznie przygotowanych w usłudze Twój e-PIT deklaracji podatkowych dla ponad 21 mln ludzi, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38.



12:04

11:57

W ciągu ostatniej doby zanotowano w Hiszpanii 849 nowych przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa - podało we wtorek ministerstwo zdrowia. Oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła do 8189. Zakażonych w kraju jest ponad 94 tys. osób.



Według hiszpańskich służb sanitarnych w ciągu ostatnich 24 godzin liczba osób zakażonych koronawirusem w Hiszpanii zwiększyła się o ponad 12 tys., z 85 195 do 94 417.

Zachorowania w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM





11:53

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła w Rosji o 500 w ciągu ostatniej doby, do 2337 - poinformował we wtorek sztab powołany przez władze w związku z pandemią. 17 osób zmarło. Koronawirusa wykryto w 73 z ponad 80 regionów Rosji.



11:50

W kierunku koronawirusa przebadano dotąd 51 tys. 419 próbek - poinformowało we wtorek przed południem Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ich 4,8 tys. - podał resort.



11:48

Oddział wewnętrzny szpitala w Krotoszynie został zamknięty i odizolowany - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz. Powodem jest stwierdzenie koronawirusa u ośmiu pacjentów oddziału.



11:43

Mężczyzna z potwierdzonym koronawirusem wyszedł się w poniedziałek ze szpitala przy ul. Wołoskiej w Warszawie i udał się do pobliskiego sklepu po alkohol - poinformował we wtorek rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.



Teraz policjanci oraz służby sanitarne poszukują klienta, który w poniedziałek około godz. 17.20 był w sklepie "Kamyk Alkohole" przy ul. Wołoskej 78 i mógł mieć kontakt z osobą zakażoną koranowirusem, nie wiedząc o tym - poinformował we wtorek asp. szt. Robert Koniuszy z mokotowskiej komendy policji.

11:40

Naukowcy z instytutu Pavia Mondino Institute chcą zbadać fenomen wioski Ferrera Erbognone we włoskiej Lombardii. Mimo że w Lombardii jest najwięcej przypadków osób zarażonych koronawirusem we Włoszech, w wiosce żaden z blisko tysiąca mieszkańców nie zachorował.



11:35

W Krakowie Zarząd Zieleni Miejskiej zdecydował o zamknięciu do odwołania trzech ogrodzonych parków miejskich - Dębnickiego, Strzeleckiego i parku Jordana.



W weekend w Parku Jordana było bardzo dużo osób, a co za tym idzie bardzo dużo zgłoszeń na policję od tych, którzy starają się przestrzegać zasad obowiązujących podczas epidemii. Chcemy pomoc policji i straży miejskiej, dlatego postanowiliśmy zamknąć te parki, które zamknąć można - powiedział PAP dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf.

11:29

Maksymalna liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nie przekroczy 9 tys. i zostanie osiągnięta ok. 20 kwietnia; potem powinna spadać. W ciągu doby najwięcej może być ok. 500 nowych przypadków - prognozuje spółka ExMetrix, podtrzymując tym samym swą prognozę sprzed tygodnia.

11:26

W konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego weźmie też udział minister zdrowia Łukasz Szumowski.



11:23

W Hiszpanii cały czas rośnie ilość zakażeń. W tym momencie stwierdzono tam już ponad 87 tysięcy zachorowań.



Zakażenia w Hiszpanii / RMF FM / RMF FM

11:15

Jeszcze ponad tysiąc osób musi poddać się testom na obecność koronawirusa po tym, jak zakażenie wykryto w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

Do tej pory wirusa potwierdzono u 43 pacjentów i 34 pracowników szpitala. Zainfekowane i zamknięte są trzy oddziały: internistyczny, gastrologiczny i chirurgiczny.

Według władz szpitala - realny termin ponownego otwarcia tych oddziałów to druga połowa przyszłego tygodnia. Wtedy będzie pewne, że ich pracownicy są zdrowi, pojawią się ostateczne wyniki testów. Na razie te oddziały mogą przyjąć tylko najbardziej pilnych pacjentów z nagłym zagrożeniem życia.

Cały szpital działa, choć w bardzo ograniczonym zakresie - planowane przyjęcia są wstrzymane, placówka nie przyjmuje karetek. Z pracy wyłączonych jest około 300 z 1800 pracowników szpitala - w tym kilkadziesiąt osób jest na kwarantannie.

10:59

O godzinie 12 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego. To na niej szef rządu ma ogłosić nowe obostrzenia, które mają obowiązywać w związku z pandemią koronawirusa.



10:45

Władze powiatu ostrowieckiego zamknęły oddział intensywnej terapii w szpitalu powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Starosta ostrowiecki Małgorzata Dębniak tłumaczy, że to działanie prewencyjne. Wczoraj na oddziale zmarły trzy osoby z objawami mogącymi wskazywać na zarażenie koronawirusem.



10:43

We wtorek w godzinach porannych na warszawskim lotnisku wylądował samolot, który przywiózł środki do walki z COVID-19 przekazane przez rząd chiński - poinformowało w komunikacie Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.



10:41

Minister zdrowia Tanzanii Ummy Mwalimu poinformowała we wtorek o zgonie 49-letniego mężczyzny zakażonego nowym koronawirusem. To pierwsza ofiara śmiertelna wirusa w tym kraju.



Dotychczas w Tanzanii stwierdzono 19 przypadków zakażenia koronawirusem.



Z oficjalnych danych wynika, że Afryka dotknięta jest epidemią w znacznie mniejszym stopniu niż pozostałe kontynenty. Często jednak dane przekazywane przez tamtejsze kraje nie są miarodajne ze względu na słabą dostępność testów i stan infrastruktury ochrony zdrowia.

Zachorowania na świecie / RMF FM / RMF FM

10:18

Ponad 800 przypadków złamania zasad kwarantanny potwierdzili policjanci w całym kraju przez ostatnią dobę.

Osoby, które złamały kwarantannę, muszą się liczyć z karami powyżej 5 tysięcy złotych.

Policjanci podają, że nie stwierdzili wielu przypadków zakazu gromadzenia się powyżej 2 osób. Powodem tego może być załamanie pogody.

10:10

Liczba potwierdzonych w Japonii przypadków koronawirusa przekroczyła we wtorek 2 tys., nie licząc 712 osób zakażonych na wycieczkowcu Diamond Princess. Łącznie 70 osób zmarło. Władze zaprzeczają spekulacjom, że planują wprowadzenie stanu wyjątkowego.



Premier Shinzo Abe ogłosił natomiast środki ochrony członków swojego gabinetu przed infekcją, która mogłaby utrudnić walkę kraju z epidemią. Zgodnie z zapowiedzią wicepremier Taro Aso ze względów bezpieczeństwa nie będzie uczestniczył w posiedzeniach, w których bierze udział Abe - przekazał rzecznik rządu.

10:02

Nowe ograniczenia zakładają, że bieganie i spacery nie będą całkowicie zakazane, ale powinniśmy je ograniczyć, dlatego rząd planuje zamknięcie parków.



Możliwość wyjścia na spacer ma oznaczać krótkie, konieczne wyjście, przewietrzenie się, które trwa kilkanaście minut, a nie wielogodzinne przechadzanie się po parku. Służby mają zdecydowanie tego pilnować.

10:00

09:54

09:52

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Czechach przekroczyła trzy tysiące i wyniosła 3002, a bilans ofiar śmiertelnych epidemii zwiększył się o jedną osobą, do 24 - wynika z najnowszego bilansu, opublikowanego we wtorek przez ministerstwo zdrowia w Pradze.



25 osób zostało wyleczonych, a w kraju wykonano 48 811 testów na obecność koronawirusa - podano.

09:49

15 strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy odbywa kwarantannę — poinformował rzecznik prasowy KW PSP w Toruniu st. kpt. Arkadiusz Piętak. We wtorek jednostka będzie dezynfekowana, a od środy zacznie znów normalnie działać.



W kwarantannie jest zmiana pełniąca dyżur w tej jednostce wczoraj. To kwarantanna profilaktyczna. Jeden z naszych strażaków jest także ratownikiem medycznym i miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem - podkreślił st. kpt. Piętak.

09:45

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne dziewięć przypadków zakażenia koronawirusem w województwie świętokrzyskim. Do tej pory w regionie stwierdzono 46 zachorowań na COVID-19.



Ewa Łukomska, rzecznik wojewody świętokrzyskiego, informuje, że wśród chorych są mężczyzna w sile wieku z powiatu augustowskiego (woj. podlaskie), leczony w jednym ze szpitali w województwie, oraz młody mężczyzna z powiatu sandomierskiego.



Zakażenie potwierdzono także dwóch mężczyzn, dwóch kobiet i dwójki dzieci - z powiatu pińczowskiego, a także kobieta w sile wieku z powiatu kieleckiego.

09:34

09:33

Według nowych obostrzeń, będziemy mogli wychodzić z domu wyłącznie pojedynczo, nawet jeśli będziemy szli z członkami naszej rodziny. Trzeba będzie zachować 2-metrowy odstęp.

Oczywiście nie będzie to dotyczyło rodziców z małym niesamodzielnym dzieckiem czy opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nowe restrykcje mają obowiązywać od północy.

09:31

Dziennikarze RMF FM dotarli do nowych obostrzeń, które mają zostać wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Będzie to ograniczenie liczby osób, które będą mogły przebywać jednocześnie w sklepie i możliwość wyjścia z domu tylko pojedynczo.

Do sklepu będą mogły wejść trzy osoby przypadające na jedną kasę. Jeśli w supermarkecie jest 20 kas, to zakupy będzie mogło robić maksymalnie 60 osób.

Jeśli w osiedlowym sklepie jest tylko jedna kasa - to tylko 3 osoby będą mogły w nim przebywać.

Dodatkowo, w sklepach - wprowadzone zostaną godziny dla seniorów - to będą dwie godziny - około południa - kiedy do sklepów wpuszczane będą wyłącznie osoby 60+.

09:30

09:18

09:17

Cztery kolejne przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano we wtorek na Pomorzu Zachodnim. To osoby z powiatów gryfickiego i kołobrzeskiego.



Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan poinformowała we wtorek o czterech nowych przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2. To czterech mężczyzn.



Wśród nich jest dwóch mężczyzn w średnim wieku z powiatu gryfickiego - wylicza Kapłan. Obaj są hospitalizowani w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.

09:16

Na terenie woj. lubelskiego wykryto siedem nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. Łącznie w Lubelskiem odnotowano 121 zakażeń, cztery osoby zmarły.



"Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą dwóch mężczyzn w przedziale wieku 21-40 lat, jednego mężczyzny w przedziale wieku 41-60 lat, dwóch mężczyzn w przedziale wieku 0-20 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku powyżej 61 lat. Wszystkie osoby są z powiatu lubelskiego, w stanie dobrym i miały styczność z przypadkiem potwierdzonym" - podała Strzępka w komunikacie prasowym.

09:14

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 11 osób w Małopolsce - poinformowało we wtorek rano biuro prasowe wojewody. Dotychczas testy dały pozytywny wynik w 185 przypadkach w regionie.



W grupie nowych zarażonych jest trójka krakowian - młoda kobieta, kobieta i mężczyzna w sile wieku); młody mężczyzna z Tarnowa oraz mieszkańcy powiatów: krakowskiego - dwie młode kobiety i mężczyzna w sile wieku; wielickiego - starsza kobieta; tarnowskiego - kobieta w sile wieku; proszowickiego - starsza kobieta; brzeskiego - młoda kobieta.

09:11

W woj. pomorskim potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia wirusem Sars-Cov-2. W całym regionie chorych jest łącznie 51 osób - poinformował we wtorek rano pomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Tomasz Augustyniak.



Koronawirusa zdiagnozowano u trzech mężczyzn z Gdańska. Są to osoby młode oraz w sile wieku. Ich stan jest dobry.

09:06

W Wielkopolsce potwierdzono kolejnych 13 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Łączna liczba zarażonych SARS-Cov-2 w Wielkopolsce to 147 osób; trzy z nich zmarły.



Stube poinformował we wtorek, że zakażenie potwierdzono u 13 kolejnych osób; są to m.in. trzy osoby z powiatu kaliskiego. Jedna młoda i dwie starsze kobiety przebywają w stanie dobrym pod opieką lekarzy w szpitalu zakaźnym w Kaliszu. Wszystkie miały wcześniej kontakt z osobą zakażoną.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono również u ośmiu mieszkańców powiatu krotoszyńskiego; pięciu kobiet i trzech mężczyzn. Wszystkie te osoby miały wcześniej kontakt z osobą zakażoną.



Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem także u starszego mężczyzny z powiatu leszczyńskiego oraz starszego mężczyzna z powiatu kępińskiego.

09:01

Indonezja zamknie swoje granice dla obcokrajowców, a Wietnam od środy wprowadzi zakaz wychodzenia z domu bez pilnej potrzeby. To reakcja na rozprzestrzenianie się koronawirusa i modele prognozujące śmierć wielu tysięcy pacjentów.



08:49

Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego we wtorek o godz. 9.30 odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajmie się analizą możliwości wprowadzenia dodatkowych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.



Posiedzenie tradycyjnie odbędzie się w formie wideokonferencji. Poza omówieniem dotychczas podjętych działań związanych z walką z koronawirusem Zespół przeanalizuje też możliwości wprowadzenia dodatkowych obostrzeń - powiedział Müller.

08:43

W sumie w Polsce stwierdzono 2132 zakażenia koronawirusem. Do tej pory zmarło 31 osób.

08:42

Potwierdzone przypadki dotyczą: 27 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 9 z woj. świętokrzyskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego i 3 z woj. pomorskiego.



08:41

Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, potwierdzono 77 nowych zakażeń.

08:29

Cała licząca 4000 osób ortodoksyjna społeczność chasydów mieszkająca w Boisbriand na przedmieściach Montrealu w Kanadzie została zobowiązana do kwarantanny. U połowy przebadanych tam dotąd osób wykryto koronawirusa.



08:19

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zmarło 128 osób zakażonych nowym koronawirusem - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Łączna liczba ofiar śmiertelnych to 583. Liczba zarejestrowanych zakażeń wzrosła o 4 615 i wynosi 61 913.





08:14

Po rekordowych zakupach w tygodniu, w którym rząd ogłosił zamknięcie szkół, nie ma już śladu, w kolejnym ruch mocno spadł - nawet o 30 proc.; pojawiły się za to nowe koszty i problemy - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".



Gazeta zwraca uwagę, że "sklepy spożywcze jako pierwsze zderzyły się ze zmasowanym najazdem klientów obawiających się pustych półek podczas epidemii". W rekordowym tygodniu - czyli od 9 do 15 marca, kiedy to ogłoszono zamknięcie szkół i centrów handlowych - wszystkie segmenty rynku rosły - podkreśla dziennik.



"Jednak już tydzień później przyszło załamanie - drastyczny spadek liczby chętnych na zakupy: w hipermarketach ich liczba obniżyła się o 25 proc., a w sieciach drogerii o 27 proc. Nawet segment dyskontów, kontrolujący jedną trzecią polskiego rynku FMCG, zanotował spadek liczby klientów o 10 proc." - wynika z danych GfK, udostępnionych "Rz".

08:10

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w poniedziałek cztery rezolucje, po raz pierwszy w historii w drodze głosowania przez e-mail. Powodem jest epidemia koronawirusa, która w miejscu siedziby ONZ, Nowym Jorku, zbiera obecnie wielkie żniwo.



Zobacz również: Pierwsze takie głosowanie w historii Rady Bezpieczeństwa ONZ

08:05

Sytuacja w Szpitalu Bródnowskim jest napięta, jednak nie ma na razie podstaw, by go zamknąć - przekazał dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego na warszawskim Bródnie Piotr Gołaszewski.



Jak powiedział Gołaszewski, na 15 oddziałów trzy są zainfekowane. Na chwilę obecną nie uważam, żeby było konieczne poddawać cały szpital kwarantannie - wskazał.



Gołaszewski poinformował, że wyniki testów cyklicznie wpływają do placówki. Od 20 marca potwierdzono COVID-19 u 43 pacjentów - przekazał dyrektor szpitala.



Z personelu medycznego potwierdzono koronawirusa u 29 osób. Szpital ma ok. 1800 pracowników, z czego prawie 300 jest obecnie na zwolnieniach bądź nie pracuje z innych powodów. Nie rozkłada to sytuacji kadrowej, ale zbliżamy się do granicy naszych możliwości - wskazał.

07:58

W wyniku zakażenia koronawirusem zmarł pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości - donosi portal wpolityce.pl, powołując się na informacje przekazane przez rzeczniczkę resortu. Jak czytamy, mężczyzna pracował w resorcie jako kierowca, ale od blisko miesiąca nie miał kontaktu z innymi zatrudnionymi w ministerstwie.



Zobacz również: Zmarł pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości zakażony koronawirusem

07:44

Władze Brazylii, Argentyny, Chile i Wenezueli podjęły kroki, które mają łagodzić społeczne koszty koronawirusa. W najbardziej dotkniętej pandemią Brazylii przez kwartał osobom nie mającym stałego zatrudnienia rząd wypłacać będzie 600 reali (120 dolarów).



07:40

Pomysł premiera Włoch Giuseppe Contego wyemitowania przez strefę euro wspólnych obligacji w celu sfinansowania walki z gospodarczymi następstwami koronawirusa natrafił na sprzeciw ze strony części państw UE i przedstawicieli Komisji Europejskiej. "Jeśli UE nie jest solidarna, to projekt europejski jest skończony" - skomentował taką postawę Conte.



W podobnym tonie włoski premier wypowiedział się na łamach dziennika "Il Sole-24 Ore". Jeśli UE nie stanie na wysokości zadania w tym epokowym wyzwaniu całej europejskiej konstrukcji grozi to, że w oczach naszych obywateli straci swój sens istnienia - mówił.



Poza Włochami, za emisją tzw. "koronaobligacji" opowiada się jeszcze 8 innych państw Unii, w tym Francja i Hiszpania. Przeciwne temu pomysłowi są Niemcy, a także Holandia, Finlandia i Austria.

07:28

Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla regionu Zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai ostrzegł we wtorek, że do zakończenia epidemii Covid-19 w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę.



07:12

Minister Zdrowia Łukasz Szymowski był pytany w “DGP" o to, jak resort przygotowuje się na wzrost zachorowań i czy planowane jest wprowadzenie - tak jak we Włoszech - triażu, czyli zasad, kogo pierwszego ratować.



Na razie nie mamy takich planów, bo nie ma przesłanek, że taki scenariusz zaistnieje. Ale to zależy od nas, od całego społeczeństwa. Mam nadzieję, że Polacy zachowają się inaczej niż np. Włosi i będą przestrzegać ograniczeń, które wprowadzamy.(...) Jeśli jako Polacy wytrzymamy psychicznie i nie będziemy się spotykać na grillach czy placach zabaw, to mamy duże szanse na przezwyciężenie epidemii - ocenił Szumowski.



Zaznaczył, że trudno jest teraz powiedzieć, jak długo potrwają te ograniczenia. Wiadomo, że liczba zachorowań będzie wzrastać. To nie ulega wątpliwości. Pytanie jednak, czy będzie rosło to w tempie, które pozwoli na to, aby służba zdrowia i państwo wytrzymały tak jak w Danii, Belgii czy Japonii, czy też znajdziemy się w sytuacji Włoch i Hiszpanii - powiedział.

07:07

06:59

Mamy ponad 10 tys. respiratorów, potencjał szpitali jednoimiennych to 10 tys. łóżek. Liczba chorych jest zdecydowanie mniejsza, niż szacowaliśmy, to jest dobra wiadomość - mówi we wtorkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Minister zdrowia pytany przez dziennik, czego teraz najbardziej potrzeba w służbie zdrowia, odparł, że "cała Europa kupuje cały sprzęt, jaki się da", ale głównie są to środki ochrony osobistej. Podkreślił, że Polska również w tych zakupach uczestniczy.



Uzupełniamy głównie zapasy środków ochrony osobistej. Uwalniamy je z Agencji Rezerw Materiałowych i przeznaczamy na pierwszy front walki, czyli do szpitali zakaźnych. Respiratorów mamy w Polsce ponad 10 tys. Trwa ich dyslokacja, tak byśmy mieli je dostępne w każdym miejscu kraju. Obecny potencjał szpitali jednoimiennych to 10 tys. łóżek. Z czego już dziś dostępne jest 7 tys. Dziesięć procent z nich to tzw. łóżka respiratorowe. Sprzęt czeka w gotowości - podkreślił szef MZ.

06:54

Mimo pandemii operatorzy paczkowi mają ręce pełne roboty. Ruch jest nawet o jedną piątą większy niż przed atakiem koronawirusa - wskazuje wtorkowa "Rzeczpospolita".



Zobacz również: Ta branża zyskuje na pandemii koronawirusa

06:40

Wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego po posiedzeniu Senatu.



05:42

Senat usunął z pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową wszystko to, co nie wiąże się bezpośrednio z walką z epidemią - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu Senatu marszałek Tomasz Grodzki. Senator PiS Marek Pęk zaznaczył, że jego ugrupowanie podtrzymuje stanowisko w sprawie Kodeksu wyborczego.



Marszałek Senatu powiedział dziennikarzom po zakończeniu obrad, że pierwotnie w Senacie było około 2 tysiące poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej, więc przyjęcie do tego pakietu 104 poprawek było wyborem tylko tego, co jest najważniejsze.



"Z powodu oczekiwań społeczeństwa senatorowie dokonali pewnej selekcji i podczas tego posiedzenia wprowadzili te poprawki, które uważali za najbardziej kluczowe" - podkreślił Grodzki. "Była zgodna wola, że aby ta tama antywirusowa była coraz szczelniejsza, będą więc potrzebne kolejne inicjatywy ustawodawcze" - dodał.

05:36

05:35

05:32

Łącznie w USA zmarło 3002 chorych na Covid-19 - wynika z danych dziennika "New York Times". To liczba większa niż ofiar śmiertelnych zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku, w których zginęło niecałe 3 tys. osób.



05:13

Senat zaproponował w nocy z poniedziałku na wtorek kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Jedną z ważniejszych zmian w projekcie jest usunięcie zapisów zmieniających kodeks wyborczy. Senatorowie zmienili także zapisy dotyczące Rady Dialogu Społecznego.