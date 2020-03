Rozstrzygnięty został pierwszy etap rywalizacji Festiwalu Kwarantanny! To konkurs na najlepszy krótki film, przedstawiający radzenie sobie z izolacją w domu. Uczestnicy otrzymali nagrody, a organizatorzy już zachęcają do udziału w drugiej edycji. Prace publikować można do niedzieli!

