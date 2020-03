Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 70-letniej kobiety zarażonej koronawirusem. Była hospitalizowana w Tychach. To 32. ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

70-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, to mieszkanka gminy Woźniki.





Pacjentka zmarła w szpitalu zakaźnym w Tychach. Trafiła tam ze szpitala w Blachowni, gdzie była leczona na ostrą niewydolność oddechową. Pobrane do badania próbki wykazały obecność koronawirusa w jej organizmie. Niestety, kobieta miała już szereg innych chorób, a wirus tylko pogłębił ciężki stan i przyczynił się do śmierci - przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.





Kolejna ofiara śmiertelna koronawirusa w Śląskiem

Na inne - oprócz zakażenia koronawirusem - schorzenia cierpiały też osoby, które w ostatnich dniach zmarły w woj. śląskim na skutek COVID-19.



W poniedziałek poinformowano o 73-letniej mieszkance Mysłowic, również zmarłej w szpitalu w Tychach, a także o śmierci w tej samej placówce 83-letniej kobiety z Zabrza, która trafiła tam 25 marca w ciężkim stanie, po kontakcie z zakażoną osobą ze swego otoczenia.



W niedzielę podano informację o spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 śmierci trzech innych osób z regionu: 72-latka z Bestwiny k. Bielska-Białej, który zmarł w szpitalu w Tychach, zmarłego w szpitalu w Raciborzu 82-letniego mieszkańca Sośnicowic k. Gliwic oraz 75-letniego bytomianina, który zmarł w szpitalu w tym mieście.



Ponadto ponad tydzień temu w Tychach zmarł 83-latek ze Szczyrku, który miał wcześniej kontakt z gośćmi z Holandii. Kilka dni później poinformowano o śmierci 71-letniego mężczyzny w szpitalu w Cieszynie. Zaraził się od osoby z najbliższego otoczenia, po jej powrocie z zagranicy.



Ponadto we wtorek po południu poinformowano o 19 kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w woj. śląskim. Troje zarażonych to mieszkańcy Katowic, siedem osób jest z okolic Lublińca, dwie spod Częstochowy, a dwie z Sosnowca. Pozostali pacjenci są z Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Bytomia oraz powiatów myszkowskiego i tarnogórskiego. Stan większości z nich pozwala na leczenie w domu.



Wraz z 46 przypadkami, o których poinformowano we wtorek, w woj. śląskim potwierdzono dotąd zakażenie koronawirusem u 255 osób. Osiem osób zmarło, kilka wyzdrowiało. Hospitalizowanych jest - według ostatnich danych z poniedziałkowego popołudnia - 168 osób; 11,9 tys. potencjalnie chorych objęto kwarantanną, a ponad 8 tys. nadzorem sanitarnym.



Do poniedziałkowego rana Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przebadała pod kątem koronawirusa ponad 3,4 tys. próbek. Od poniedziałku testy wykonują już dwa laboratoria w regionie: wojewódzkiego sanepidu w Katowicach i instytutu onkologii w Gliwicach.



2215 osób zakażonych w Polsce

Resort poinformował też po południu o 83 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łączny bilans wzrósł do 2215 osób.

Nowe potwierdzone wynikiem badań laboratoryjnych przypadki dotyczą: 19 osób z woj. śląskiego, 13 z woj. podkarpackiego, 12 z woj. opolskiego, 10 z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. małopolskiego, 6 z woj. łódzkiego, 6 z woj. dolnośląskiego, 4 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 4 z woj. zachodniopomorskiego i po jednej osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i woj. pomorskiego.





Wcześniej we wtorek resort poinformował o 77 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Dotyczą one: 27 osób z woj. śląskiego, 13 osób z woj. wielkopolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 9 z woj. świętokrzyskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 4 osób z woj. zachodniopomorskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego i 3 z woj. pomorskiego.