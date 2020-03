Będziemy musieli się powstrzymać od organizowania dużych rodzinnych spotkań w trakcie zbliżających się świąt wielkanocnych. "Powinniśmy maksymalnie stosować reżim niespotykania się" – mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dokładne rekomendacje w tej sprawie rząd przedstawi w późniejszym czasie.

Podczas Wielkanocy - jeżeli to ma być święto nowego życia - powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Dodał, że dokładne rekomendacje w tej sprawie rząd przedstawi w późniejszym czasie na podstawie danych epidemicznych. Będą w dużej mierze zależeć od przyrostu zachorowań na Covid-19.

Oczywiście czas świąt jest szczególny, ale na pewno jeśli ma to być święto nowego życia, to powinniśmy maksymalnie stosować zalecenia i reżim niespotykania się. Na pewno te wzrosty będą do świąt, pytanie, jak duże. Ale przy dużych spotkaniach rodzinnych to ryzyko jest na pewno bardzo duże - powiedział Szumowski.

Nowe zaostrzone obostrzenia w walce z koronawirusem

Od jutra osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej - to jedno z nowych obostrzeń wprowadzonych przez rząd w walce z koronawirusem.

Przemieszczając się pieszo - wszyscy mamy obowiązek utrzymywania dwóch metrów odstępu od innych osób - nawet członków naszej rodziny.

Te restrykcje będą obowiązywały przez co najmniej 2 tygodnie.

Nowe zasady dotyczą też robienia zakupów. Wprowadzona zostaje zasada trzy osoby na kasę - to znaczy do sklepu wpuszczonych będzie tyle osób, ile wynosi trzykrotność liczby kas. Na przykład - jedna kasa w sklepie - maksymalnie trzy osoby wewnątrz.

Sklepy spożywcze i apteki od 10:00 do 12:00 dostępne będą wyłącznie dla osób powyżej 65. roku życia.

W weekendy zamknięte wszystkie sklepy budowlane.

Na poczcie - będzie obowiązywała zasada - dwie osoby na jedno okienko.

Także aktywność fizyczną musimy maksymalnie ograniczyć - wyjście na krótki spacer, jeśli to niezbędne. Zamknięte zostaną parki, skwery, bulwary, nie będzie można wypożyczyć roweru miejskiego.

Na koronawirusa nie ma leku ani szczepionki, tym co możemy robić jest izolowanie się i przestrzeganie ograniczeń - mówił na konferencji minister Szumowski. Bądźmy rozsądni i najbliższe dwa tygodnie spędźmy w maksymalnej izolacji, a mamy szanse uratować życie innych - zaapelował.