W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 4 326 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 253 pacjentów z Covid-19 - 213 z nich miało choroby współistniejące. Na podstawie rekomendacji Rady Medycznej podjęta została decyzja, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie wykorzystywana dla osób między 18. a 60. rokiem życia - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. W konsekwencji również Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, tzn. nauczycieli. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdj. ilustracyjne / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

20:08 Niemcy

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w telewizji publicznej ARD, że mimo kłopotów z dostawami szczepionek przeciw koronawirusowi akcja szczepień do końca marca obejmie w kraju 10 mln osób.



Można powiedzieć, że już w pierwszym kwartale będziemy mogli zaszczepić obydwoma szczepionkami 10 mln ludzi, inni mówią, że "tylko" 10 mln, jednak tak czy inaczej od tego się zacznie - zaznaczyła Merkel. Niemcy liczą około 83 mln mieszkańców.

20:05 "Turystyka szczepionkowa"

Niektórzy zamożni Hiszpanie udają się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by zaszczepić się tam przeciw Covid-19 - mimo że oficjalnie turyści zagraniczni mogli to uczynić w ZEA do 12 stycznia. Pionierem w luksusowych "podróżach szczepionkowych" jest jeden z prywatnych brytyjskich klubów. Zaoferował swoim członkom personalizowany pakiet podróżny do Dubaju o wartości 55 tys. euro od osoby.



19:25 AstraZeneca

Uniwersytet Oksfordzki poinformował, że opracowana przez jego naukowców i koncern AstraZeneca szczepionka przeciw Covid-19 jest w 76 proc. skuteczna przez trzy miesiące po podaniu pierwszej dawki; po drugim zastrzyku odporność na koronawirusa rośnie.



Uniwersytet poinformował też, że najnowsze ustalenia stanowią argument na poparcie decyzji brytyjskiego rządu o wydłużeniu do 12 tygodni okresu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki, aby szybko zaszczepić jak największą część populacji.



19:22 Dane nt. śmiertelności na Covid-19

Śmiertelność na Covid-19 rośnie wraz z wiekiem. U osób powyżej 80 lat wyniosła ona ponad 22 proc, a wśród pacjentów w wieku 30-40 - 0,4 proc. - wynika z raportu "Śmiertelność z powodu Covid-19", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.



Raport pokazał też, że wśród osób w wieku 70-80 lat śmiertelność wyniosła 15,1 proc., u pacjentów w wieku 60-70 lat - 7,7 proc., u tych w wieku 50-60 lat - 2,8 proc., a wśród tych w wieku 40-50 - 2,3 proc.



Wśród wszystkich osób hospitalizowanych śmiertelność wyniosła 7,3 proc., a u tych wymagających wentylacji mechanicznej 66,7 proc., a u wymagających tlenoterapii - 17,6 proc.



Najczęściej występującą chorobą u osób zmarłych z powodu Covid-19 były nowotwory (25,6 proc.), udar (24,3 proc.), przewlekła obturacyjna choroba płuc (22,5 proc.) czy choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (18,8 proc.).



19:20 Szkoły

W 14 274 szkołach podstawowych w klasach I-III we wtorek nauka była prowadzona w trybie stacjonarnym - poinformowało MEiN, podając, że chodzi o 98,8 proc. szkół podstawowych. W 24 podstawówkach w klasach I-III nauka odbywała się w trybie zdalnym, a w 145 w trybie mieszanym.



18:06 Ważne numery telefonów

Na rządowej stronie gov.pl w specjalnej zakładce zamieszczono wszystkie numery kontaktowe, pod którymi udzielane są informacje na temat koronawirusa i szczepień przeciw Covid-19.



Zestawienie numerów dostępne jest pod adresem www.gov.pl/web/zweryfikuj-numer/weryfikacja.



Zamieszczono tam wykaz telefonów m.in. infolinii szczepionkowej, Telefonicznej Informacji Pacjenta, linii dla aplikacji ProteGO Safe i połączenia SMS-owego do rejestrowania się na szczepienie przeciw Covid-19.



18:05 Brytyjski wariant koronawirusa

Wygląda na to, że brytyjski wariant koronawirusa mutuje jeszcze bardziej, upodabniając się do wariantów południowoafrykańskiego i brazylijskiego, co potencjalnie czyni go bardziej odpornym na szczepionki - poinformowali brytyjscy naukowcy.



18:02 Sir Tom Moore nie żyje

Nie żyje sir Tom Moore. Brytyjski weteran II wojny światowej zmarł w wieku stu lat. Na całym świecie kapitan Moore stał się znany dzięki temu, że na początku pandemii koronawirusa udało mu się zebrać miliony funtów na pomoc dla pracowników brytyjskiej służby zdrowia walczących z Covid-19.



16:31 Niepożądane odczyny poszczepienne

Po szczepieniu przeciw Covid-19 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wpłynęły dotąd zgłoszenia 926 niepożądanych odczynów, w tym 780 łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia.



Niepożądany odczyn poszczepienny to występujące w określonym czasie po iniekcji pogorszenie stanu zdrowia. Odczyny mogą mieć łagodną, poważną lub ciężką postać.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Wykonano ich dotąd ponad 1,2 mln.

16:28 Pfizer

Amerykański koncern Pfizer Inc. spodziewa się pozyskać ok. 15 mld USD, czyli około jednej czwartej całkowitego przychodu w tym roku, ze sprzedaży swojej szczepionki przeciwko Covid-19, którą opracował z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech.



Producent leków stara się dostarczyć 2 miliardy dawek szczepionki w 2021. Do 31 stycznia br. Pfizer dostarczył już 65 milionów dawek na całym świecie i 29 milionów dawek w Stanach Zjednoczonych.

16:27 Sputnik V

Wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad rosyjską szczepionką przeciwko Covid-19 Sputnik V zostały opublikowane w brytyjskim czasopiśmie naukowym "The Lancet". Badanie potwierdziło bezpieczeństwo preparatu i jego skuteczność na poziomie 91,6 proc.



15:55 Kluby

Nyski sanepid wydał decyzję o natychmiastowym zamknięciu klubu Nitro, gdzie 23 i 30 stycznia odbyły się spotkania połączone z zabawą. Wobec prowadzących klub w Zawadzkiem, który także przez dwa weekendy przyjmował gości, policja skierowała sprawę do prokuratury.



Zarówno klub Nitro w Nysie, jak i lokal w Zawadzkiem przyjmowały gości w nocy z 23 na 24 i z 30 na 31 stycznia. W obu lokalach bawiło się po kilkuset młodych ludzi.





15:53 Austria

Osoby pracujące w Austrii i mieszkające poza jej terytorium będą musiały przy każdym wjeździe przez granicę okazywać świadectwo uzyskania w ciągu poprzednich 7 dni negatywnego wyniku testu na nosicielstwo koronawirusa - poinformował austriacki minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer.



15:51 Pozwy przeciwko Skarbowi Państwa

Są już pierwsze dwa pozwy wobec Skarbu Państwa za nielegalne zamykanie firmy. Wpłynęły do reprezentującej Państwo Prokuratorii Generalnej.



14:47 Australia

Australijska firma CSL przyspieszyła planowany kalendarz dostaw szczepionki AstraZeneca z fabryk z Australii - podał dziennik "The Australian". Według mediów to reakcja na unijne groźby kontroli eksportu szczepionek produkowanych w Europie.



Według "The Australian", CSL zamierza zacząć dostarczać szczepionkę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego już w marcu w liczbie miliona dawek tygodniowo. Pierwotnie proces ten miał ruszyć w drugim kwartale 2021, zaś jeszcze na początku stycznia firma zapowiadała, że nie zamierza przyspieszać procesu w trosce o jakość produktu.





14:45 Był w śpiączce 10 miesięcy, nie wiedział, że na świecie szaleje pandemia

19-letni Joseph ze Staffordshire w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku został potrącony przez samochód. Przez 10 miesięcy nastolatek był w śpiączce, nieświadomy faktu, że świat opanowała pandemia koronawirusa. W tym czasie sam dwukrotnie przeszedł Covid-19.



14:41 Węgry

Węgry otrzymały we wtorek 40 tys. ampułek rosyjskiej szczepionki przeciwko Covid-19 - informację tę przekazała naczelna lekarz kraju Cecilia Mueller podczas przeprowadzonej zdalnie konferencji prasowej.



W sumie Budapeszt podpisał umowę na dostawę rosyjskiej szczepionki wystarczającej dla miliona osób.



Na Węgrzech zaszczepiono dotąd 243 tys. osób - przede wszystkim pracowników służby zdrowia oraz pensjonariuszy domów opieki.



14:13 Igrzyska w Tokio

Polscy sportowcy, którzy mają wystąpić w tegorocznych igrzyskach w Tokio, nie są grupą wyróżnioną przy ustalaniu kolejności otrzymania szczepionki na Covid-19 - przekazało PAP Ministerstwo Sportu. W niektórych krajach przyszyli olimpijczycy mają otrzymać ją priorytetowo.



"Sportowcy nie są grupą wyróżnioną/wydzieloną w Narodowym Programie Szczepień. Zgodnie z powszechnie dostępnymi informacjami, realizacja programu jest w głównej mierze uzależniona od dostępności szczepionek, czyli dostaw. Nie ma podanych konkretnych terminów wykonywania szczepień poszczególnych grup - zgodnie z programem: Szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z wniosków z procesu szczepień przeprowadzonego na pierwszym etapie" - zaznaczono w komunikacie resortu wysłanym w odpowiedzi na pytania PAP.

14:10 MSZ: Irlandia, Ukraina i Rumunia przedłużają obostrzenia dla podróżujących

Irlandia wydłuża do 5 marca wymóg posiadania przy wjeździe negatywnego wyniku testu na koronawirusa, Ukraina podtrzymuje co najmniej do końca lutego obowiązek odbycia kwarantanny, a Rumunia wciąż uznaje Polskę za kraj "niebezpieczny epidemicznie" - informuje serwis MSZ "Polak za granicą".



13:50 Prezes Realu Madryt zakażony koronawirusem

Prezes Realu Madryt Florentino Perez miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformował hiszpański klub. 73-latek przechodzi zakażenie bezobjawowo. Innych szczegółów nie ujawniono.

13:48 Rosyjska szczepionka

Komisja Europejska dała do zrozumienia, że producent rosyjskiej szczepionki na Covid-19 Sputnik V może mieć problem z zawarciem ewentualnego kontraktu na dostawy do UE. Jednym z kryteriów w dotychczasowych umowach było posiadanie fabryk na terytorium Wspólnoty.



Każdy kontrakt, który Komisja podpisuje z firmami zawiera listę fabryk, które są zaangażowane do produkcji szczepionki. Wszystkie te fabryki biorą udział w produkcji szczepionki. Są one na terenie Unii - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli Stefan De Keersmaecker, rzecznik KE ds. zdrowia.



Dodał, że uzasadnieniem takiego wymogu jest możliwość rozpoczęcia szybkich dostaw po otrzymaniu pozytywnej opinii od Europejskiej Agencji Leków (EMA) i zgody rynkowej KE.

13:10 Szczepionka AstraZeneca dla osób do 60. roku życia

Na podstawie rekomendacji Rady Medycznej podjęta została decyzja, że szczepionka firmy AstraZeneca będzie wykorzystywana dla osób między 18. a 60. rokiem życia - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



W konsekwencji również Rada zarekomendowała, żeby rozpocząć szczepienia grupy 1C, tzn. nauczycieli. W pierwszej kolejności tych, którzy już uczą klasy I-III, czy nauczycieli przedszkolnych. Do tego projektu szczepień rozpoczęliśmy od wczoraj przygotowania - powiedział Dworczyk.



Przekazał, że w przyszłym tygodniu spodziewana jest pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca. Również w przyszłym tygodniu chcielibyśmy, aby rozpoczęły się szczepienia nauczycieli - podkreślił Dworczyk.



12:51 Władze Tanzanii nie chcą szczepionek przeciwko Covid-19

Ministerstwo zdrowia Tanzanii oświadczyło, że nie planuje przyjęcia szczepionek przeciw Covid-19. Kilka dni temu prezydent tego kraju John Magufuli wyraził wątpliwość co do skuteczności szczepionek, nie przedstawiając jednak żadnych dowodów - podała agencja AP.



Resort nie ma planów przyjęcia szczepionek na Covid-19 - zakomunikowała na konferencji prasowej minister zdrowia Tanzanii Dorothy Gwajima.



Tanzania kwalifikuje się do globalnego programu COVAX, którego celem jest dostarczenie dawek do krajów o niskich i średnich dochodach.

12:37 Dziambor: Lockdown powinien się jak najszybciej zakończyć

Lockdown powinien się jak najszybciej zakończyć, szkoły powinny wrócić do normalnego funkcjonowania, dzieci i młodzież powinny móc normalnie chodzić na zajęcia - oświadczył poseł Konfederacji Artur Dziambor podczas konferencji prasowej w Sejmie. Jak mówił, w tym momencie wszystko wskazuje na to, że młodzież będzie miała rok bez normalnej nauki w szkołach.

Chyba nikt normalny nie jest w stanie powiedzieć, że to, co się dzieje przez internet, to są lekcje; to jest udawanie, wszyscy udają w tym systemie, że jest dobrze, a niestety dobrze nie jest - ocenił parlamentarzysta.

Poseł zwrócił uwagę, że np. maturzyści "są już na tyle dorośli, na tyle dojrzali, żeby umieć zachować dystans, nałożyć maseczkę, umyć ręce, jeżeli jest to wymagane, czyli przestrzegać reżimu sanitarnego". Odnosząc się do powodów, dla których do szkół wrócili najmłodsi uczniowie, polityk przypomniał argumenty przedstawicieli rządu, którzy przekonywali, że - jak relacjonował - "dzieci w klasach I-III mają największe problemy psychologiczne wynikające z tak długiej rozłąki z rówieśnikami".

Wymyślono jakiś kompletny absurd z problemami psychologicznymi, gdy wiemy z konkretnych danych, że im starsza młodzież, tym gorzej właśnie w tym temacie jest. Tymczasem chodziło o to, żeby ZUS przestał płacić zasiłek opiekuńczy, i żeby rodzice tych dzieci (z klas I-III), którzy musieli się nimi opiekować, wrócili do pracy - przekonywał.

12:32 Prof. Gut: Jeżeli statystyki się nie pogorszą - można otwierać kolejne branże

Mamy stabilizację danych epidemicznych na średnim poziomie dziennym ok. 5 tysięcy nowych przypadków. Dynamika spadkowa tydzień do tygodnia to ok. 6-7 procent. W tym tempie też można opanować epidemię, ale zajmie to jeszcze ok. 2,5 miesiąca. Wówczas zejdziemy do zdecydowanie niższych poziomów - ocenił w rozmowie z PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut, komentując aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Zastrzegł, że stanie się to oczywiście tylko wtedy, gdy społeczeństwo będzie się zachowywało odpowiedzialnie. Pytany o możliwe znoszenie restrykcji przypomniał, że 1 lutego taki ruch nastąpił.



Musimy przynajmniej 10 dni poczekać i zobaczyć jego efekty. Jeżeli statystyki się nie pogorszą - można otwierać kolejne branże i sprawdzać dalej, co się dzieje - stwierdził ekspert.



Zdaniem prof. Guta, powrót do szkół dzieci w klasach I-III nie spowodował wzrostu zakażeń.



Minęły od tego momentu dwa tygodnie, więc można to oceniać. Gdyby przekładało się to na duże ogniska - widzielibyśmy efekt w statystykach. Tak się nie stało. Na polu edukacji jest więc możliwość kolejnych poluźnień. Trzeba to jednak robić stopniowo - wskazał.

11:51 Otwarcie hoteli od 14 lutego?

Pod koniec tego tygodnia rząd najprawdopodobniej ogłosi otwarcie hoteli - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Miałoby to nastąpić od 14 lutego. To w tej chwili najpoważniej rozważany przez rząd scenariusz. Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma.

10:53 253 nowe zgony w Polsce

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 4 326 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 253 pacjentów z Covid-19 - 213 z nich miało choroby współistniejące.

09:57 Pomoc finansowa obejmie kolejne branże

Rząd Mateusza Morawieckiego ma dziś rozszerzyć pomoc finansową na kolejne branże dotknięte obostrzeniami epidemicznymi - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Tym razem chodzi o tych przedsiębiorców, których działalność nie została formalnie zakazana, ale z powodu restrykcji znaleźli się w trudnej sytuacji.

08:51: W jakich przypadkach należy odroczyć szczepienie?

Szczepienie przeciw Covid-19 powinno zostać odroczone, jeśli pacjent w ostatnich tygodniach miał pozytywny wynik testu na koronawirusa lub w dniu szczepienia jest przeziębiony, ma gorączkę, biegunkę lub wymioty - wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

07:13 Ponad 6 tys. nowych zakażeń w Niemczech

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 6114 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 861 osób, u których zdiagnozowano Covid-19 - poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Liczba aktywnych przypadków Covid-19 spadła w Niemczech o 13,2 tys. i wynosi obecnie 216,3 tys. Do poniedziałku na oddziałach intensywnej terapii przebywały 4322 osoby.

07:05 Okłamałeś pracodawcę ws. wyjazdu w pandemii? Może cię dyscyplinarnie zwolnić

Pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie zatrudnionego, który okłamał firmę i nie przekazał informacji o podróży za granicę w okresie pandemii - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

06:37 Wzruszająca historia z Lombardii

W Lombardii na północy Włoch od ponad dwóch miesięcy pies czeka codziennie od rana do wieczora przed domem na swojego pana, który leży w szpitalu chory na Covid-19. Jego właściciel, ochotnik Obrony Cywilnej, wraca już do zdrowia.

06:22 Szczepionka Johnson&Johnson skuteczna po jednej dawce?

Pierwsze wyniki płynące z obejmującej niemal 44 tysiące uczestników fazy trzeciej badań klinicznych szczepionki JNJ-78436735 opracowanej przez firmę Janssen we współpracy z koncernem Johnson & Johnson są bardzo obiecujące. Po pierwsze, wszystko wskazuje, że zupełnie wystarczające będzie podanie tylko jednej dawki preparatu, który można przechowywać w lodówce przez przynajmniej 3 miesiące - powiedział PAP ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski. To wszystko duże ułatwienia logistyczne dla programu szczepień i większa wygoda dla szczepiących się osób. Optymalny poziom odporności powinien być osiągany 4 tygodnie po otrzymaniu preparatu - dodał.





06:00 USA: Więcej szczepień niż wykrytych zakażeń

Więcej Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi niż uzyskało od początku epidemii pozytywny wynik testu na Covid-19 - wynika z wyliczeń portalu Bloomberg.



Zgodnie z danymi Bloomberga, 26,5 miliona Amerykanów przyjęło do poniedziałku jeden lub dwa zastrzyki szczepionki. To liczba większa niż ta zdiagnozowanych w USA od początku epidemii przypadków SARS-CoV-2, która według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynosi około 26,3 mln.

05:15 Brazylijscy biskupi oskarżają prezydenta o zaniedbania ws. pandemii

Brak spójności w działaniach politycznych, gospodarczych i społecznych, negacjonizm i obojętność na cierpienie związane z pandemią koronawirusa zarzuca brazylijskiemu prezydentowi Jairowi Bolsonaro specjalna Komisja Episkopatu Brazylii ds. Ekologii. Dokument w tej sprawie skierowany został do Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Dokument, zredagowany wspólnie z takimi organizacjami jak m.in. Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii (CONIC), Fundacja Luterańska i Rada Misyjna ds. Rdzennych Ludów Brazylii, domaga się od rządu prezydenta Bolsonaro "wdrożenia śledztwa w celu ustalenia winnych sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, który pod względem liczby zmarłych na koronawirusa jest na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych".



Brazylijscy biskupi, obarczając prezydenta winą za cierpienia kraju oraz "władze publiczne na szczeblu federalnym, władze poszczególnych stanów oraz miast", domagają się "dochodzenia, które pozwoliłoby ustalić konkretną odpowiedzialność osób oraz instytucji" za ten stan rzeczy.



Dokument zwraca również uwagę na trwające w kraju demonstracje ludności, która protestuje przeciwko postawie przedstawicieli władzy wobec pandemii i nawiązuje do "ponad sześćdziesięciu skierowanych do parlamentu wniosków o złożenie urzędu przez prezydenta Republiki, zwłaszcza wobec odpowiedzialności, jaką ponosi za politykę ochrony zdrowia publicznego w czasach pandemii".



Biskupi, kładąc szczególny nacisk na osobistą współodpowiedzialność prezydenta Bolsonaro za skutki pandemii w Brazylii oraz za "brak przejrzystości" w rządowej strategii walki koronawirusem, wskazują min. na dramatyczną sytuację brazylijskiej Amazonii, jej stolicy Manaos. "skąd rozlega się najgłośniejsze wołanie o ratunek, a fala zakażeń ukazuje scenariusz dokonującej się tam degradacji (środowiska ludzkiego) i totalnej pogardy dla godności człowieka".



05:10 Von der Leyen broni europejskiej strategii szczepień

Rozumiem złość i emocje. Jestem jednak przekonana, że europejska strategia szczepień jest słuszna - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie dla francuskiego dziennika "Le Monde".

Von der Leyen pytana o błędy przy prowadzeniu negocjacji dotyczących zakupu szczepionek i o to, czy wiarygodność Unii Europejskiej nie została naruszona, odpowiedziała: "Poczekajmy do końca mojej kadencji, wtedy będzie czas na podsumowanie". W polityce zawsze są wzloty i upadki. Dopiero zaczynamy masowe szczepienia, których nigdy nie robiono w Europie ani nigdzie indziej na świecie - tłumaczyła.



Szefowa KE stwierdziła, że 160 wnioskodawców zgłosiło chęć uczestniczenie w negocjacjach. Dokonaliśmy słusznego wyboru. Trzy szczepionki zostały już dopuszczone do obrotu (Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca - przyp. red.). I co najmniej dwa kolejne nie powinny się opóźniać: pierwsze dostawy z firmy Johnson&Johnson spodziewamy się na początku kwietnia, a CureVac w drugim kwartale - wyjaśniła. Dopiero zaczynamy. Tak, na starcie są pewne problemy, ale trzeba na to spojrzeć jak na maraton, na którym nie zaczęliśmy jeszcze pierwszego sprintu - stwierdziła von der Leyen.