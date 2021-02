W rządzie ruszyła dyskusja o regionalnym otwieraniu szkół podstawowych. Medyczni doradcy postulują, by zezwolić na częściowe otwieranie szkół także dla klas IV-VIII oraz w szkołach średnich - klas maturalnych.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Czy ta regionalizacja może stać się faktem? Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda zauważa, że szanse na to są minimalne, bo sprzeciwiają się temu politycy: także premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Ich zdaniem prowadziłoby to do nierównego traktowania dzieci w ramach tych samych roczników.

Doświadczenie pokazuje, że nauka zdalna daje gorsze efekty niż nauka stacjonarna. Gdyby więc doszło do sytuacji, że na przykład jedni maturzyści poprzez naukę stacjonarną i bezpośredni kontakt z nauczycielem byliby lepiej przygotowani do egzaminu dojrzałości, a ci z nauki zdalnej mniej - ci pierwszy mieliby większe szanse dostania się na studia. A to jest już niesprawiedliwe dla tych drugich.

To samo dotyczy młodszych roczników, na przykład szykujących się do egzaminów ósmoklasistów.

Przeciwny powrotowi uczniów do nauki w szkołach jest także dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Powinno być tak, jak jest. Z możliwością dla uczniów klas VIII i klas maturalnych konsultacji przedegzaminalnych - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM.

Jego zdaniem, na jesienny wzrost zachorowań przyczyniło się właśnie otwarcie szkół. Musimy być mądrzy po szkodzie - argumentował dr Sutkowski. Podkreślał, że dziś, gdy w szkole są tylko dzieci z klas I-III, nie grozi nam wzrost zakażeń. Klasy są podzielone, dzieci są w bańkach - to ma dziś znaczenie - mówił.

W czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski mówił nam z kolei, że decyzji, co dalej z nauką w szkołach, należy się spodziewać w przyszłym tygodniu. Na razie obecny stan obowiązuje do końca lutego - podkreślał w Porannej rozmowie w RMF FM.

Mamy kilka możliwych wariantów, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się epidemia. Mamy nadzieję, że przynajmniej uda się utrzymać to, że dzieci z klas I-III uczą się stacjonarnie - stwierdził.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych wrócili do nauki w szkołach 18 stycznia. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października 2020 roku.