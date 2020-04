Ministerstwo Zdrowia dwukotnie poinformowało dzisiaj o nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Łącznie wykryto w naszym kraju 5 955 zakażeń, 181 chorych zmarło. Dzień po tym, jak rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących w związku z epidemią restrykcji i wprowadzeniu nowych, przedstawiciele resortu zdrowia i kancelarii premiera wspominają o łagodzeniu obostrzeń w najbliższych tygodniach. Już w przyszłym tygodniu ma natomiast ruszyć produkcja polskich testów na koronawirusa: Państwowy Zakład Higieny potwierdził zgodność z normami testów opracowanych przez wydział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Na razie mowa jest o produkcji 50 tysięcy sztuk.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

W Polsce zanotowano 5 955 przypadki koronawirusa. 181 zarażonych zmarło, 318 wyzdrowiało.





W czwartek rząd poinformował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń oraz wprowadzeniu kolejnych. Ponadto z powodu pandemii przesunięte zostały egzaminy szkolne: matura i egzamin ósmoklasisty.

Szef KPRM i rzecznik resortu zdrowia deklarują jednak, że po świętach władze chcą zacząć znosić niektóre ograniczenia.





Na całym świecie wykryto dotąd 1,6 mln zakażeń koronawirusem. Najwięcej - blisko pół miliona - w Stanach Zjednoczonych.





Poza USA ponad 100 tysięcy zakażeń zanotowały dotąd: Hiszpania (157 tys.), Włochy (143 tys.), Niemcy (118 tys.) i Francja (117 tys.).









17:21

Francuski związek tenisowy przeznaczy 35 milionów euro na pomoc zawodnikom, klubom, trenerom, dyrektorom turniejów. Wszystkie szczegóły programu mają zostać ujawnione 15 maja. Powodem takich działań jest kryzys związany z pandemią koronawirusa.

Żaden inny związek w Europie nie zadeklarował takiej pomocy środowisku tenisowemu.

Wszystkie turnieje ATP i WTA są zawieszone co najmniej do 13 lipca. Odwołano też wielkoszlemowy Wimbledon w Londynie, a sezon na trawie został całkowicie skreślony z kalendarza.





17:12

O zmianę formuły ograniczania liczby klientów w sklepach - poprzez odniesienie jej do powierzchni sklepu, a nie liczby zainstalowanych kas - wnioskuje w liście do premiera prezydent Częstochowy.

"Z niepokojem obserwujemy bowiem mieszkanki i mieszkańców Częstochowy stojących w kolejkach do sklepów spożywczych, dyskontów, marketów, aptek, urzędów pocztowych i targowisk" - napisali do prezesa Rady Ministrów częstochowscy samorządowcy.

Zasugerowali, że być może problem rozwiązałoby określenie maksymalnej liczby klientów w sklepie o danej powierzchni handlowej, a nie przeliczanie limitu osób robiących zakupy w zależności od liczby kas. "Wtedy kolejki na zewnątrz byłyby krótsze, a mieszkanki i mieszkańcy mieliby czas na wybór potrzebnych towarów" - ocenili samorządowcy.







17:05 213 NOWYCH ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 213 kolejnych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Resort podał również informację o 6 zgonach osób zakażonych koronawirusem.









17:02 Minister edukacji narodowej podpisał rozporządzenie dot. egzaminów

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał nowelizacje rozporządzenia ws. szczególnych rozwiązań w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych. Zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji do szkół średnich.



W czwartek, zapowiadając przedłużenie czasu zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach, premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji poinformowali także, że egzamin ósmoklasisty i matury zostaną przesunięte, odbędą się nie wcześniej niż w czerwcu, najprawdopodobniej w drugiej połowie; nowy termin egzaminów zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed nim.





16:56

W północnych Indiach po raz pierwszy od 30 lat widoczne są Himalaje, odległe o nawet 200 kilometrów. Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa. W Indiach zamknięto zakłady pracy, wprowadzono kwarantannę, przez co doszło do gwałtownego spadku zanieczyszczenia powietrza.









16:53 We Włoszech zmarło ponad 130 pracowników służby zdrowia

Od początku epidemii koronawirusa we Włoszech zmarło 109 zakażonych nim lekarzy oraz 28 pielęgniarzy i pielęgniarek - ten najnowszy bilans ze szpitali i przychodni w całym kraju ogłoszono w piątek.



Wśród zmarłych są także emerytowani lekarze, którzy w związku z kryzysem i coraz poważniejszym brakiem personelu wznowili praktykę - odnotowała federacja.



Liczba zakażonych wirusem pracowników służby zdrowia przekroczyła 13,5 tysiąca.







16:46

Rozpatrzono już ponad 91 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zachęciła też do składania dokumentów za pomocą Platformy Usług Elektronicznych.



Jak wynika z najnowszych danych przekazanych przez ZUS, w całym kraju złożono elektronicznie już ponad pół miliona wniosków o pomoc z tarczy. Najwięcej, bo ponad 406 tys., dotyczy zwolnienia ze składek.





16:41 Krakowski hotel pomoże medykom

Kolejny krakowski hotel został przekazany do dyspozycji medyków. Dzięki temu osoby, które na co dzień walczą z koronawirusem, będą mogły odpocząć po pracy bez narażania swoich domowników na potencjalne zakażenie - podało w piątek biuro prasowe wojewody małopolskiego.



Oferujący 200 pokoi Hotel Galaxy został przeznaczony dla lekarzy, personelu medycznego, a także pracowników Krakowskiego i Tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego. Będą oni mogli korzystać z niego do czasu zakończenia epidemii.





16:38 Alarmujące dane GIS

Prawie 1/3 przypadków (30,1 proc.) zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce to efekt kontaktu z chorym w szpitalu lub przychodni - wynika z danych udostępnionych w piątek przez GIS.







16:29 KRAKÓW. DEZYNFEKCJA MIEJSKICH PRZYSTANKÓW:

Józef Polewka

16:25 HOLANDIA

W Holandii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1335 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co w sumie daje 23 097 przypadków od początku epidemii.

W ciągu minionych 24 godzin stwierdzono tam również śmierć kolejnych 115 chorych na Covid-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju sięgnęła 2511.

16:18 Czy mogę jechać do rodziny na święta? Rzecznik KGP odpowiada

Na redakcyjną skrzynkę mailową fakty@rmf.fm dostajemy od Was mnóstwo pytań dot. wprowadzonych przez rząd obostrzeń. Wybraliśmy te najczęściej się powtarzające i zadaliśmy je w Waszym imieniu rzecznikowi Komendy Głównej Policji Mariuszowi Ciarce. Zobaczcie!

Czy mogę jechać do rodziny na święta? Odpowiada Mariusz Ciarka z KGP (autor Krzysztof Zasada, Jakub Rutka) RMF FM

16:11 KORONAWIRUS na LOTNISKOWCU ATOMOWYM

U 50 ludzi z załogi francuskiego lotniskowca atomowego Charles de Gaulle wykryto koronawirusa. Trzech z nich ewakuowano z okrętu w ramach prewencji.

Źródło pojawienia się koronawirusa na lotniskowcu nie jest jeszcze znane. Żeglujący po Atlantyku okręt nie miał od 15 marca kontaktu z czynnikami zewnętrznymi.

Lotniskowiec ruszył już w rejs powrotny do Francji.

16:07 WIELKA BRYTANIA

W ciągu ostatniego tygodnia w Wielkiej Brytanii wyzdrowiało troje chorych na Covid-19 w wieku 99, 99 i 101 lat: to najprawdopodobniej najstarsi wyleczeni pacjenci w tym kraju.

Jako pierwsza z tej trójki, 3 marca, wyzdrowiała 99-letnia Rita Reynolds. Zaskoczenie jest tym większe, że chora nie była w szpitalu: cały czas pozostawała w domu opieki w Stockport pod Manchesterem, gdzie mieszka.

W czwartek ze szpitala w Worcester w środkowej Anglii, po dwóch tygodniach hospitalizacji, wyszedł - a ściślej rzecz biorąc: wyjechał na wózku - 101-letni Keith Watson.

Późnym wieczorem w czwartek szpital w Doncaster w północnej Anglii opuścił natomiast 99-letni Albert Chambers, weteran II wojny światowej.

15:58 NADZWYCZAJNY SZCZYT UE

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwołał na 23 kwietnia nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, który ma zająć się planem ożywienia gospodarczego po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Cytat Czas położyć podwaliny pod solidne ożywienie gospodarcze. Ten plan musi ożywić nasze gospodarki, jednocześnie promując konwergencję gospodarczą w UE. Budżet UE będzie musiał odgrywać tutaj znaczącą rolę. Szef Rady Europejskiej Charles Michel

Tak jak poprzednie dwa spotkania w marcu szczyt zorganizowany zostanie w formule wideokonferencji.

15:52 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH KARY dla PROBOSZCZA

10 tysięcy złotych kary nałożył nowotarski sanepid na proboszcza parafii w Sromowcach Wyżnych w Małopolsce. Ksiądz w Niedzielę Palmową odprawił mszę, w której - wbrew rządowym restrykcjom - uczestniczyło kilkadziesiąt osób.

15:39 SYN GWIAZDORA ŁAMAŁ KWARANTANNĘ

31-letni syn gwiazdora disco polo aresztowany. Daniel M. otrzymał osiem mandatów i 10-tysięczną grzywnę za niestosowanie się do kwarantanny. Usłyszał też trzy zarzuty łamania zakazu kierowania pojazdami. Grozi mu 5 lat więzienia.

15:34 Czy dziecku też zakładać maseczkę?

Od czwartku każdy z nas, przebywając w przestrzeni publicznej, będzie mieć obowiązek zakrycia nosa i ust. Rządowy nakaz dotyczy również dzieci. Specjaliści zaznaczają jednak, by w przypadku tych najmłodszych nie używać maseczek ochronnych.

O rady dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz poprosił prof. Tadeusza Marię Zielonkę, pulmonologa z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc:

15:31 ŚWIĘCENIE POKARMÓW w DOMU

Wielka Sobota to dzień oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. W świątyniach trwa tego dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, zwyczajowo przynosi się również do kościołów pokarmy, które zostają pobłogosławione. W tym roku - ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa - nie będzie to możliwe.

Duchowni przypominają jednak, że pokarmy możemy pobłogosławić w ramach domowej liturgii. Jak to zrobić? Wyjaśnił nam to franciszkanin o. Jan Maria Szewek:

O. Jan Maria Szewek o święceniu pokarmów Józef Polewka /RMF FM

Błogosławienie pokarmów. Tutaj znajdziesz tekst obrzędu: Błogosławienie pokarmów wielkanocnych w domu. Jak to zrobić?

15:17 OPUSTOSZAŁY RYNEK GŁÓWNY w KRAKOWIE na FILMIE:

Józef Polewka

15:08 WARSZAWA

Personel medyczny niepublicznego domu pomocy przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie opuścił placówkę, w której część pacjentów jest zakażona koronawirusem. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zawiadomił w tej sprawie prokuraturę.

14:49 POLSKI TEST na KORONAWIRUSA

Może ruszyć produkcja polskich testów na koronawirusa: Państwowy Zakład Higieny potwierdził zgodność z normami testów opracowanych przez wydział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

14:35 WŁOCHY

Po świętach pojawi się szansa, by Włochy zaczęły powoli redukować ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Liczba przypadków śmiertelnych i nowych zakażeń systematycznie w tym kraju spada - mimo wykonywania znacznie większej liczby testów.

Wielkanoc spędzą jednak Włosi jeszcze pod pełnymi obostrzeniami - z podstawowym zakazem przemieszczania się.

Jak relacjonuje w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Kotem Patrycja Szwed, Polka mieszkająca w Mediolanie: włoskie władze wprost stwierdziły, że obawiają się, że w święta mogłoby dojść w kraju do wielu zakażeń.

Włosi spędzą Wielkanoc jeszcze pod pełnymi obostrzeniami. Władze obawiają się nowych zakażeń Krzysztof Kot /RMF FM

14:26 MURRAY RZUCA WYZWANIE FEDEREROWI

W dobie pandemii koronawirusa, zmuszającej nas do pozostawania w domach, z zabawną inicjatywą wystąpił utytułowany brytyjski tenisista Andy Murray: wraz z żoną Kim Sears rzucił internetowe wyzwanie swemu wieloletniemu rywalowi z kortów Szwajcarowi Rogerowi Federerowi i jego żonie Mirce. Wymyślone przez siebie wyzwanie ochrzcił jako: #100wolejów.

14:13 LUBLIN

Zamknięte 4 oddziały w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie.

W tej chwili nie pracują - do odwołania - oddziały: alergologii i chorób płuc, otolaryngologiczny, chirurgii piersi, chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

Powód: u jednej z pielęgniarek stwierdzono koronawirusa.

Obecnie w kwarantannie jest 8 pracowników szpitala - w tym 7 pielęgniarek - i 31 pacjentów przebywających na tych oddziałach.

14:08 WROCŁAW

Kolejne kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wstrzymują przyjęcia pacjentów z powodu nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Obecnie na obserwacji przebywa w placówce 6 osób, a u trzech potwierdzono zakażenie: to dziewczynki w wieku 9 i 12 lat oraz opiekun jednej z nich.

Pracę wstrzymały: centralna izba przyjęć, dziecięca izba przyjęć, oddział onkologii oraz kliniki: chorób wewnętrznych, chorób serca oraz hematologii, nowotworów krwi i transplantacji szpiku.

13:58 Władza łamie obostrzenia dot. zgromadzeń? Policja odpowiada na wątpliwości

W Warszawie trwają obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej: okrojone ze względu na obostrzenia dot. pandemii koronawirusa.

Wątpliwości wielu internautów wzbudziły jednak sytuacje na placu Piłsudskiego czy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie pojawiły się znaczne grupy przedstawicieli władz z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, a także prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, na czele.

Na pojawiające się pytania odpowiedziała stołeczna policja.

13:34 WYBORY PREZYDENCKIE

Czy czeka nas podwójny wydatek na karty do głosowania? (Przed)wyborcze zamieszanie - i przepisy - analizuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. W stawce są miliony złotych, które - wiele na to wskazuje - mogą zostać wyrzucone w błoto...

13:18 HISZPANIA

W Hiszpanii w ciągu minionej doby zmarło 605 chorych zakażonych koronawirusem. Tym samym łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wzrosła do 15 843.

Resort zdrowia w Madrycie zaznacza jednak, że 605 zgonów zanotowanych w ciągu minionych 24 godzin to najniższy od 17 dni dobowy bilans pandemii w Hiszpanii.

W ciągu ostatniej doby zdiagnozowano tam ponadto 4 576 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - suma zakażeń od początku epidemii wzrosła więc do 157 022.

/ Grafika RMF FM /

12:56 IRAN

W ciągu ostatniej doby w Iranie z powodu Covid-19 zmarło 122 osób. Epidemia w tym kraju pochłonęła już 4232 ofiary, a koronawirusem zakaziło się ponad 68 tys. ludzi - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur.

Od czwartku zdiagnozowano 1972 nowych infekcji, łącznie wykryto ich 68 192 - doprecyzował urzędnik. Dodał, że 3969 pacjentów jest w stanie krytycznym, a 35 465 chorych wyzdrowiało.

12:55 BELGIA

Liczba zgłoszonych ofiar śmiertelnych koronawirusa w Belgii przekroczyła 3 tysiące. W ciągu minionej doby odnotowano 325 zgonów i 1684 nowe przypadki zakażenia. Zajętych jest niespełna 60 proc. łóżek na oddziałach intensywnej terapii.

W ciągu minionej doby w Belgii przeprowadzono 3679 testów, z czego 1684 dało wynik pozytywny. Do tej pory w kraju odnotowano 26 667 takich przypadków. Laboratoria zwiększają jednak moce przerobowe i testowane są też osoby z domów opieki. Do tej pory przeprowadzono w nich lub jest przeprowadzanych 5406 testów.

12:51 WŁOCHY

Polka mieszkająca we Włoszech: Jeszcze niedawno Włosi nie byli sobie w stanie takich świąt wyobrazić RMF FM

To będą dla Włochów bardzo dziwne święta. Z powodu zakazu przemieszczania się będą musieli je spędzić w domach. Jeszcze niedawno nie byliby sobie w stanie tego wyobrazić. Jak opowiada w rozmowie z RMF FM Małgorzata Banach, menadżerka hotelu w górskim rejonie Trydentu, dla Włochów święta w polskim wydaniu - czyli rodzinnie i za stołem - nie funkcjonowały.





12:44

Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła warty 527 mln zł polski program dotacji na pokrycie odsetek od pożyczek przedsiębiorstw. Wsparcie będzie dostępne dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz dużych korporacji.



12:33

Prawdziwa próba dopiero przed Węgrami - oświadczył Viktor Orban w wywiadzie dla Radia Kossuth.

Jak dodał, choć wszyscy mają nadzieję, że nie dojdzie do fazy masowych zachorowań w związku z koronawirusem, to dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że żadnemu krajowi nie udało się tego uniknąć, warto więc się na to przygotować.

Powiedział, że kiedy sytuacja na Węgrzech będzie najgorsza i dojdzie do masowych zachorowań, to "teoretycznie potrzebowalibyśmy 7500-8000 łóżek do intensywnej terapii i respiratorów". Zaznaczył, że w "normalnym okresie" na Węgrzech jest ich 2000.

12:09

O 26 w Indonezji i o 18 na Filipinach wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba ofiar pandemii koronawirusa; w pierwszym państwie na Covid-19 zmarło już łącznie 306, a w drugim 221 osób - poinformowały władze medyczne tych krajów.

W Indonezji w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto też 219 nowych infekcji, od początku epidemii odnotowano ich 3512 - przekazał rzecznik ministerstwa zdrowia Achmad Yurianto.

Władze Filipin podały, że od czwartku przybyło 119 przypadków zakażenia koronawirusem; łącznie jest ich 4195. Jak dodano, 140 osób uznano za wyleczone, w tym 16 w ciągu ostatniej doby.

11:58

W ciągu minionej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 605 osób i zdiagnozowano 4576 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Dane z Hiszpanii / RMF FM

Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Hiszpanii wzrosła do 15 843, a suma osób zakażonych to 157 022.

11:47

W związku z epidemią koronawirusa Kuba zawiesza działanie transportu publicznego oraz taksówek. Zamknięte zostaną też wielkie sklepy, gdzie z powodu stałych braków żywności ustawiają się długie kolejki - podaje AFP.

Minister transportu Eduardo Rodriguez powiedział, że "zamknięty zostanie wszelki transport publiczny, państwowy i niepaństwowy", w tym połączenia autokarowe i taksówki.

Mimo wezwań władz do zachowania środków ostrożności i dystansu społecznego "transportem publicznym przemieszcza się zbyt wielu ludzi" - ocenił Rodriguez.

11:41

Liczymy na to, że w najbliższych dniach wydajność laboratoriów w zakresie wykonywania testów na koronawirusa wyniesie 20 tys. na dobę - mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Obecnie możliwości laboratoriów to 16 tys. - dodał.

11:38

Doradca francuskiego rządu i ekspert firmy Market Securities Christophe Barraud oraz były szef MFW Kenneth Rogoff przewidują, że gospodarka światowa będzie podnosić się z kryzysu przez wiele lat - czytamy w tygodniku "L'Obs" i na portalu Project Syndicate.

Barraud, który od wielu lat jest uznawany jest przez agencję Bloomberga za "najlepszego prognostyka na świecie", mówi w wywiadzie dla "L'Obs", że nadchodzący kryzys gospodarczy będzie znacznie gorszy i dłuższy, niż przewiduje to większość ekspertów.

11:33

Od połowy kwietnia będziemy uwalniać kolejne sektory gospodarki, żeby ona mogła ruszyć; na ulicach pojawi się więcej ludzi, dlatego wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



11:13

Brytyjski minister budownictwa, społeczności i samorządów lokalnych Robert Jenrick dwukrotnie złamał zakaz niepotrzebnego przemieszczania się, mimo że sam publicznie wzywał do pozostania w domach - ujawnił dziennik "Daily Mail".

29 marca Jenrick zastępował przebywającego wówczas w izolacji domowej premiera Borisa Johnsona podczas codziennej konferencji prasowej na Downing Street i mówił, że jeśli wszyscy będą się stosować do zaleceń, możliwe jest zatrzymanie postępu epidemii koronawirusa.

Tymczasem, jak podał "Daily Mail", jeszcze tego samego dnia pojechał z Londynu, gdzie ma mieszkanie, do oddalonego o 240 km domu w hrabstwie Herefordshire, w którym przebywają jego żona i trójka dzieci. Z kolei w ostatni weekend, 4 lub 5 kwietnia, pojechał kolejne 65 km do swoich rodziców mieszkających w hrabstwie Shropshire.

11:03

Około 70 policjantów jest zakażonych koronawirusem, a od początku działań ponad 1,6 tys. funkcjonariuszy było, lub jest jeszcze na kwarantannie - poinformował PAP rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Zaapelował również, by nie oszukiwać policjantów i dbać zdrowie wszystkich.

10:19

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 1786 przypadków zakażenia koronawirusem i łączna liczba infekcji zbliżyła się do 12 tysięcy - wynosi obecnie 11 917. Zmarły dotąd 94 osoby. O obecnym bilansie zachorowań poinformował sztab do walki z pandemią.

Bilans przypadków Rosji / RMF FM

Wzrost zakażeń o ponad 1700 jest najwyższym odnotowanym dotąd w Rosji w ciągu jednej doby. Przez dwa ostatnie dni rejestrowano około 1100 nowych zachorowań. Podany w piątek bilans oznacza przyrost o 17,6 proc. - podał sztab.

10:06

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 167 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Jedna zarażona osoba zmarła.



Nowe przypadki dotyczą województw: dolnośląskiego (60), śląskiego (34), warmińsko-mazurskiego (15), małopolskiego (10), zachodniopomorskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), wielkopolskiego (8), lubelskiego (7), podlaskiego (5), lubuskiego (4), pomorskiego (2), opolskiego (1), świętokrzyskiego (1).



Łącznie w naszym kraju wykryto 5742 zakażeń oraz 175 zgonów.



09:50

Prestiżowy turniej US Masters w golfie, który z powodu pandemii koronawirusa nie odbywa się w planowanym terminie 9-12 kwietnia, został przełożony na 9-15 listopada - poinformowali organizatorzy słynnej imprezy w Auguście.

Pragniemy podkreślić, że nasze plany na przyszłość są zależne od rekomendacji i nakazów władz odpowiedzialnych za zdrowie - zastrzegł Fred Ridley, przewodniczący zarządu Augusta National Golf Club, cytowany w oświadczeniu.

09:34

W związku z koronawirusem hospitalizowanych 9 kwietnia było 2 409 osób, wyzdrowiało 318 osób. Dodatkowo na kwarantannie przebywało w tym czasie 158 tys. 663 osób, a 33 tys. 879 objęto nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - podało Ministerstwo Zdrowia.

09:31

50 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Tajlandii, zmarła też kolejna osoba chora na Covid-19. Od początku epidemii w kraju zakaziły się 2473 osoby i zmarło 33 chorych - poinformował rzecznik rządowego centrum ds. sytuacji związanej z Covid-19 (CCSA).

Zmarła 43-letnia kobieta. Nie wiadomo, czy cierpiała na choroby współistniejące.

09:17

Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy Niemiec mogą być wznowione już 9 maja - donosi dziennik "Bild". Oficjalnie mecze są odwołane do końca kwietnia z powodu pandemii koronawirusa, w wielu innych krajach przerwa potrwa jednak dłużej.

09:10

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 311 - do 2203, a liczba zmarłych chorych na Covid-19 zwiększyła się o 12, do 69 - przekazało w piątek Centrum Zdrowia Publicznego tego kraju. Dodano, że ogółem 61 osób wyzdrowiało.

Najwięcej przypadków zakażenia zdiagnozowano do tej pory w obwodzie czerniowieckim (366), w Kijowie (348) i w obwodzie iwano-frankowskim (254).

Wśród zmarłych jest 40 kobiet i 29 mężczyzn. 80 proc. ofiar śmiertelnych cierpiało na choroby towarzyszące, w tym ciężkie schorzenia układu krążenia, cukrzycę, choroby nerek i płuc - dodano.

08:39

Będziemy dostosowywać nasze decyzje w sprawie ograniczeń i obostrzeń do rozwoju sytuacji; chcielibyśmy, żeby część ograniczeń po świętach była zdejmowana i będziemy szli w tym kierunku, jeśli będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa - mówił w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk.

08:25

W Moskwie zmarło 12 pacjentów, u których potwierdzono obecność koronawirusa, trzy osoby wśród zmarłych były w wieku poniżej 45 lat - podał moskiewski sztab do walki z epidemią. To najwyższy dotąd dobowy bilans ofiar śmiertelnych wirusa w stolicy Rosji.

Tym samym liczba przypadków śmiertelnych sięgnęła w Moskwie 50.

08:18

20 kolejnych ofiar śmiertelnych i 260 nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Meksyku. Wśród zmarłych są dwie kobiety w ciąży - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju.

Do 4441 wzrosła liczba zainfekowanych, zmarły w sumie 194 osoby. Jedna z kobiet przed śmiercią urodziła dziecko; chłopiec miał początkowo problemy z oddychaniem i jest nadal "kruchy" - powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell. Podkreślił, że kobiety w ciąży są niezwykle podatne na zakażenie koronawirusem. Obie miały nadwagę i choroby współistniejące.

08:12

"Wybory to nie tylko głosowanie, ale skomplikowany mechanizm, którego działanie być jasne i oparte na przepisach Konstytucji" - napisał w opublikowanym wczoraj późnym wieczorem oświadczeniu szef Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak odnosi się w nim do zmian, wprowadzanych do prawa wyborczego tuż przed głosowaniem.



08:11

Liczba osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem, wzrosła na Węgrzech w ciągu ostatniej doby do 1190, a zmarłych do 77 - poinformowano w piątek na rządowej stronie internetowej poświęconej epidemii.

Liczba nowych wykrytych zakażeń wzrosła w ciągu doby o 210, a zmarłych o 11. Są to największe jak dotąd wzrosty dobowe na Węgrzech.

07:53

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tworzenia od podstaw nowego laboratorium do przeprowadzania testów pod kątem koronawirusa doszliśmy do wniosku, iż takie rozwiązanie nie przyniesie efektu, który braliśmy pod uwagę - poinformowała PAP rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 23 marca informował, że władze stolicy szukają miejsca, w którym można by stworzyć kolejne laboratorium w Warszawie, w którym stwierdzano by zakażenie koronwirusem. Jesteśmy gotowi do tego, żeby jakąś liczbę testów kupić po to, żeby tych testów w Warszawie było więcej - mówił Trzaskowski. Jak zaznaczał, miasto zwróciło się z tą inicjatywą również do rządu.

Rzeczniczka ratusza, pytana przez PAP, na jakim etapie jest ta inicjatywa, odparła, że po przeprowadzeniu wnikliwej analizy tworzenia od podstaw nowego laboratorium władze stolicy doszły do wniosku, że to rozwiązanie nie przyniesie branego pod uwagę efektu, czyli - jak wyjaśniła - czasu i dostępności.

07:44

07:38

266 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Niemczech z powodu infekcji koronawirusem, zdiagnozowano też 5323 nowe przypadki zakażenia - poinformował w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W sumie epidemia pochłonęła 2373 ofiary śmiertelne w RFN.

07:27

Jemeński narodowy komitet ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformował w piątek rano, że w kraju zdiagnozowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Zaledwie dzień wcześniej weszło w życie zawieszenie broni w trwającej od pięciu lat wojnie w Jemenie.

Stan pacjenta w chorego na Covid-19 jest stabilny i jest on pod opieką lekarzy - poinformował jemeński komitet na Twitterze, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów.

07:06

Zapowiedziany obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych nie jest jednoznaczny z nakazem noszenia maseczek. Twarz można będzie przesłonić także szalikiem lub chustą - wyjaśnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Rząd zdecydował, że od czwartku, 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązek będzie więc dotyczył wszystkich osób przemieszczających się po ulicach, a także przebywających w urzędach, sklepach, czy miejscach świadczenia usług.

06:32

Jako epicentrum w nowojorskim epicentrum koronawirusa określił radny miejski Daniel Dromm środkową część dzielnicy Queens, obejmującą Coronę, Elmhurst, East Elmhurst i Jackson Heights. Mieszka tam wielu imigrantów.

"New York Times" zauważył, że tylko na powierzchni ok. 18 km kwadratowych w zagęszczonych enklawach imigrantów zarejestrowano w pierwszych tygodniach epidemii ponad 7000 przypadków wirusa.

Jesteśmy epicentrum w epicentrum. (...) Wstrząsnęło to całą okolicą - powiedział Dromm, reprezentujący Elmhurst i Jackson Heights.

06:04

Po raz pierwszy problemem pandemii koronawirusa zajęła się w czwartek Rada Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczący w jej wirtualnym posiedzeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wskazał, że dla pokonania Covid-19 niezbędne są współpraca, solidarność i zasoby.

Pandemia to poważne zagrożenie także dla światowego pokoju i bezpieczeństwa; może prowadzić do wzrostu niepokojów społecznych i przemocy, co znacznie osłabiłyby naszą zdolność do walki z chorobą - przekonywał.

W jego opinii zaangażowanie RB będzie miało istotne znaczenie dla złagodzenia skutków COVID-19 w aspekcie pokoju i bezpieczeństwa. Sygnał jedności i determinacji, dodał, liczyłby się bardzo w niespokojnym czasie.

05:54

Wprowadzono ograniczenia w działaniu oddziałów zabiegowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu - poinformował PAP w piątek w nocy rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski.

Nowakowski poinformował PAP, że zakażenie koronawirusem stwierdzono u pacjenta oddziału anestezjologii.

Po wykryciu zakażenia ograniczono działania SOR-u, oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, bloku operacyjnego, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urologii oraz ortopedii - podał rzecznik.

05:50

W czwartek na wspólnej konferencji premier, minister zdrowia oraz minister edukacji przedstawili plan funkcjonowania na najbliższy czas w związku z pandemią koronawirusa. Niektóre z wcześniejszych obostrzeń zostały przedłużone - pozostają zamknięte szkoły, podczas nabożeństw w kościele nie może się znajdować więcej, niż 5 osób, ale pojawiły się również nowe nakazy. Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

Dodatkowo poinformowano o przełożeniu o co najmniej trzy tygodnie wszystkich egzaminów szkolnych .

05:30

Z powodu epidemii koronawirusa brytyjska królowa Elżbieta II musiała zrezygnować z osobistego wręczania w Wielki Czwartek starszym osobom symbolicznej jałmużny, zwanej Maundy Money - i zamiast tego wysłać ją pocztą.

Co roku w Wielki Czwartek monarchini, zgodnie z wywodzącym się jeszcze ze średniowiecza zwyczajem, osobiście wręcza starszym osobom sakiewki ze specjalnie wybitymi monetami, aby symbolicznie podziękować im za ich działalność na rzecz lokalnych parafii lub społeczności.

Tegoroczne nabożeństwo miało się odbyć w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, ale z powodu trwającej epidemii koronawirusa zostało odwołane. Zamiast tego 188 wybranych osób dostało symboliczną jałmużnę pocztą, wraz z listem od królowej, w którym wyraziła ona swoje głębokie rozczarowanie faktem, że nie może jej wręczyć osobiście.

05:08

Co najmniej 1783 osoby zmarły z powodu koronawirusa w USA w ciągu ostatnich 24 godzin - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych wzrosła tym samym do 16478.



Podane dane z USA obejmują okres 24 godzin od 2:30 czasu polskiego w nocy ze środy na czwartek. W poprzednim dobowym bilansie odnotowano 1973 zgonów, była to najtragiczniejsza doba epidemii w Stanach Zjednoczonych. We wtorek i w środę powodu koronawirusa zmarło w sumie blisko 4 tysiące ludzi.

Jestem prawie pewien, że obecnie jesteśmy już w szczytowym punkcie pandemii koronawirusa w USA. Teraz będziemy szli w dół - powiedział Donald Trump.

05:05

Ministrowie finansów państw UE wypracowali porozumienie w sprawie planu ratunkowego, który ma być odpowiedzią na kryzys, wywołany przez pandemię koronawirusa. Pakiet ma mieć wartość do 500 mld euro. Na razie nie ma zgody na euroobligacje.

Dziś zgodziliśmy się ws. trzech siatek bezpieczeństwa i planu ożywienia, aby zapewnić, że będziemy razem odnotowywać wzrost gospodarczy, gdy wirus będzie już za nami - powiedział podczas telekonferencji prasowej szef eurogrupy Mario Centeno.