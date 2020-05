17 615 potwierdzonych zakażeń i 883 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju. Tylko wczoraj resort zdrowia poinformował o 411 nowych zakażeniach i śmierci 22 chorych. Wśród ofiar była 18-letnia dziewczyna, zmarła w Radomiu. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 przekroczyła już 85 tysięcy. W Nowym Jorku zmarł polski lekarz zarażony koronawirusem. W przeciwieństwie do niektórych medyków, opuszczających miasto w obawie przed zakażeniem, 59-letni polski pediatra pracował do końca. Zaraził się prawdopodobnie od małego pacjenta.

Po lewej: Brasilia, stolica Brazylii (fot. JOEDSON ALVES). Po prawej: nigeryjskie Lagos (fot. AKINTUNDE AKINLEYE) /PAP /EPA

