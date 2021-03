Nowe obostrzenia wprowadzamy od najbliższej soboty - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Nie będą działać żłobki i przedszkola dla większości dzieci - nie dotyczy to potomstwa personelu medycznego i służb mundurowych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 520 osób. Szczepionka firmy AstraZeneca być może będzie produkowana w Polsce. "Trwają rozmowy zarówno z polskimi władzami, jak i firmami, których celem jest ustalenie możliwości produkcyjnych" - potwierdził w rozmowie z PAP Piotr Najbuk, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych AstraZeneca. Pfizer i BioNTech rozpoczynają testowanie swojego preparatu na dzieciach. W tej relacji znajdziesz najważniejsze informacje z kraju i ze świata o pandemii koronawirusa!

Szczepionki Pfizer/BioNTech / RICCARDO ANTIMIANI / PAP/EPA

Nowe obostrzenia wprowadzamy od najbliższej soboty - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Nie będą działać żłobki i przedszkola dla większości dzieci - nie dotyczy to potomstwa personelu medycznego i służb mundurowych.



- Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 520 osób.



- Od dziś na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, w tym urodzone przed 1951 r.



- Czy preparat firmy AstraZeneca będzie produkowany w Polsce? Trwają rozmowy zarówno z polskimi władzami, jak i firmami, których celem jest ustalenie możliwości produkcyjnych. Uzgodnienia są na wstępnym etapie - potwierdził w rozmowie z PAP Piotr Najbuk, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych AstraZeneca.

Pfizer i BioNTech ogłosiły w czwartek rozpoczęcie badań klinicznych nad swoją szczepionką przeciwko Covid-19 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. W pierwszej fazie udział weźmie 144 osób.



- W Brazylii liczba wszystkich zgonów wywołanych Covid-19 przekroczyła 300 tys.



- Firma AstraZeneca poinformowała, że wskaźnik skuteczności jej szczepionki przeciwko Covid-19 jest nieco niższy niż to wcześniej deklarowała i wynosi 76 proc.





20:16 Portugalia przedłuża stan wyjątkowy

Jednoizbowy parlament Portugalii, Zgromadzenie Republiki, przegłosowało w czwartek wydłużenie obowiązywania w tym kraju stanu wyjątkowego do 15 kwietnia. Rząd z kolei ogłosił zakaz podróży turystycznych w Wielkim Tygodniu.



Decyzję parlamentu poparł wieczorem prezydent Marcelo Rebelo de Sousa, który krótko po głosowaniu izby podpisał dokument o wydłużeniu stanu wyjątkowego.

Szef państwa przypomniał, że liczba dobowych zakażeń i zgonów jest najniższa od sierpnia, ale przestrzegł przed widmem kolejnej fali Covid-19.

20:05 Hiszpania

Minister zdrowia Hiszpanii Carolina Darias podczas konferencji w Madrycie w czwartek zaapelowała do obywateli o podporządkowanie się nowym przepisom przeciwepidemicznym w związku ze wzrostem w całym kraju dynamiki zakażeń koronawirusem. Regulacje wejdą w życie w nocy z czwartku na piątek.



Przewidują one, że wspólnoty autonomiczne objęte zostaną kordonami sanitarnymi, a pomiędzy godz. 23 a 6 obowiązywać będzie godzina policyjna. Wejdzie też w życie zakaz spotkań w domach osób spoza najbliższego kręgu rodzinnego oraz zaczną obowiązywać limity miejsc w lokalach gastronomicznych.



Szefowa resortu zdrowia wskazała, że sytuacja epidemiczna w kraju staje się coraz bardziej poważna wraz z widocznym wzrostem dynamiki zachorowań na Covid-19.

Przypomniała, że od kilku dni epidemiolodzy ostrzegają przed możliwością nadejścia czwartej fali epidemii.

19:39 Marszałek woj. mazowieckiego o sytuacji w regionie

Nie ma takiego szpitala, w którym sytuacja byłaby prosta. Wszędzie jest bardzo trudno. Oprócz pacjentów covidowych jest olbrzymia rzesza pacjentów, którzy wymagają interwencji, pomocy medycznej z innych powodów - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, pytany o walkę z Covid-19 na Mazowszu.



Nie jest problem w sprzęcie - ten udało się zakupić w zeszłym roku. Udało się zbudować i wyposażyć szpitale tymczasowe. Absolutną barierą są ludzie, są lekarze - dodał. Każdy pacjent w zagrożeniu życia będzie miał świadczoną pomoc. Trudno - będziemy wyłączali kolejne oddziały, w których są lżej chorzy. Już odłożyliśmy zabiegi planowe. Nie sposób ich wykonywać - nie ma oddziałów pooperacyjnych - przyznał Struzik.



19:28 Szczepienia w Niemczech: "Stagnacja"

Według raportu dziennika "Tagesspiegel" od grudnia 2020 roku wysłano około miliona kodów szczepień, ale do 23 marca tylko 362 711 berlińczyków otrzymało pierwsze szczepienia. Według gazety może to oznaczać, że 630 tys. mieszkańców Berlina świadomie nie korzysta z możliwości zaszczepienia.



Dziennik tłumaczy, że za taki stan może odpowiadać niepopularność szczepionki AstraZeneca.

W magazynach ma zalegać 100 tysięcy dawek brytyjsko-szwedzkiego preparatu. Powinni być nim zaszczepieni nauczyciele, policjanci i personel przedszkolny.

Tempo kampanii szczepień w Niemczech pozostaje obecnie w stagnacji. Nawet tydzień po zniesieniu zakazu szczepień dla preparatu firmy AstraZeneca, rezerwacja online terminów szczepień nie została jeszcze przywrócona we wszystkich krajach związkowych - pisze z kolei dziennik "Welt".



18:55 Pfizer/BioNTech rozpoczyna badania szczepionki na dzieciach

Pfizer i BioNTech ogłosiły w czwartek rozpoczęcie badań klinicznych nad swoją szczepionką przeciwko Covid-19 u osób w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. W pierwszej fazie udział weźmie 144 dzieci.



Z dumą rozpoczynamy to bardzo potrzebne badanie dla dzieci i rodzin gorliwie oczekujących możliwej opcji szczepionki - napisał na Twitterze szef Pfizera Albert Bourla.

Jak podały w komunikacie firmy, pierwsi młodzi uczestnicy badania już otrzymali zastrzyki. W pierwszej fazie sprawdzone zostaną odpowiednie dawki preparatu, zaczynając od 10 mikrogramów. Jedna dawka szczepionki dla dorosłych to 30 mikrogramów.



18:49 Włochy: Szczepienia przyspieszyły

We Włoszech doszło do przyspieszenia szczepień przeciw Covid-19. W środę wykonano ich 230 tysięcy - ogłosił w czwartek minister zdrowia Roberto Speranza.

Jako priorytet wskazał zakończenie szczepień osób w wieku powyżej 80 lat oraz chorych. Odnotowano pierwsze oznaki poprawy sytuacji.



Władze dążą do dalszego zwiększenia dziennej liczby szczepień, aby w kwietniu wynosiła ona pół miliona zastrzyków.



Do tej pory zaszczepiono w kraju 8,5 mln osób, w tym ponad 2,7 mln dwiema dawkami.

18:06 Portugalia: Przez pandemię odłożono ponad 200 tys. zabiegów

Z powodu kryzysu w publicznej służbie zdrowia Portugalii, wywołanego pandemią Covid-19, przełożonych na późniejszy termin zostało ponad 200 tys. zabiegów chirurgicznych - oszacował w czwartek na podstawie statystyk ministerstwa zdrowia dziennik “Publico".



Z wyliczeń gazety wynika, że w marcu na operację czekało w kraju 216 tys. pacjentów, w tym ponad 54 tys. przez ponad rok.

17:34 UE wyeksportowała już 77 mln szczepionek

Od 1 grudnia 2020 roku Unia Europejska wyeksportowała około 77 milionów dawek szczepionek przeciw Covid-19 do 33 krajów - poinformowała przywódców szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas czwartkowego szczytu UE.





17:31 Novavax

Novavax opóźnia podpisanie umowy na dostawę swojej szczepionki przeciw Covid-19 do Unii Europejskiej, ponieważ amerykańska firma biotechnologiczna ma trudności z pozyskaniem niektórych surowców do produkcji preparatu - powiedział Reutersowi urzędnik UE zaangażowany w rozmowy.



Przedłużenie rozmów może dodatkowo skomplikować plany szczepień UE, ponieważ UE planowała podpisać umowę na początku tego roku na co najmniej 100 milionów dawek szczepionki Novavax, z opcją na kolejne 100 milionów.

17:28 Podkarpacie: "Sytuacja jest bardzo trudna"

Prognozy nie są dobre. Przez kilka najbliższych dni trzeba się spodziewać po 1,5 tys. zachorowań dziennie w regionie - ostrzega wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.



Największym problem jest zmęczenie kadry. Sytuacja jest bardzo trudna, cały czas szukam lekarzy spoza systemu szpitalnego - nie ukrywa Leniart w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Kotem.





17:16 Unijne paszporty dla zaszczepionych

W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski postanowił przyspieszyć procedurę zatwierdzenia "Zielonego Certyfikatu Cyfrowego", czyli zaświadczeń, które mają pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii. PE planuje zakończyć proces w czerwcu.



Przy 468 głosach za, 203 przeciw i 16 wstrzymujących się europosłowie poparli zastosowanie trybu pilnego (art. 163 Regulaminu), który pozwala na szybszą kontrolę parlamentarną wniosków Komisji, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu demokratycznego procesu podejmowania decyzji.





16:51 Szwecja: Preparat koncernu AstraZeneca dla osób starszych

Szwedzkie władze zdrowotne wznowiły w czwartek szczepienia preparatem przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca dla osób w wieku 65 lat oraz starszych.

Decyzja w sprawie osób młodszych ma zostać podjęta po opublikowaniu wyników badań.



Zalecamy szczepienia preparatem AstraZeneki dla osób powyżej 65 lat, gdyż w tej grupie nie widzimy ryzyka wystąpienia rzadkich poważnych skutków ubocznych - oświadczył dyrektor Urzędu Zdrowia Publicznego Johan Carlson.

16:45 Ponad 500 tys. szczepionek AstryZeneki trafi wkrótce do Polski

Spodziewamy się w ciągu najbliższych kilkunastu dni znacznej dostawy do Polski - ponad 500 tysięcy szczepionek - która umożliwi kontynuację Narodowego Programu Szczepień - poinformował PAP Piotr Najbuk, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych AstraZeneca.



Według udostępnionych przez Piotra Najbuka informacji, pomimo ograniczeń eksportowych, AstraZeneca dostarczyła do Polski już ponad 1,2 mln szczepionek przeciwko Covid-19.

Biorąc pod uwagę, że aktualnie w naszym kraju zaszczepionych zostało 3,2 mln osób pierwszą i 1,7 mln osób drugą dawką szczepionki, nasz wkład w polski program jest wysoki - dodał Najbuk.

16:33 Tłumy w sklepach budowlanych

W niespełna godzinę po ogłoszeniu dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego kolejnych obostrzeń, przed wielkopowierzchniowymi sklepami budowalnymi w stolicy zaczęły się zapełniać parkingi. W marketach budowlanych były tłumy kupujących.



Przed jednym z marketów budowlanych w centrum handlowym trudno było znaleźć miejsce do parkowania już po godzinie 12. W sklepie - mimo, że było to wczesne popołudnie w czwartek - między półkami krążyło nerwowo wielu kupujących

Listę nowych obostrzeń, które zaczną obowiązywać od soboty znajdziesz



16:25 Szczepienie przeciw Covid bezpieczne dla kobiet w ciąży i matek karmiących

Szczepionki mRNA firm Pfizer/BioNTech i Moderna wywołują u kobiet w ciąży silną reakcję odpornościową, którą matki przekazują przez łożysko swoim dzieciom.



Podobnie jest w przypadku matek karmiących - przeciwciała obecne są w ich mleku.



Takie optymistyczne wnioski przyniosły prowadzone w Stanach Zjednoczonych badania, których wyniki publikuje dziś "American Journal of Obstetrics and Gynecology" (AJOG).



Szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne dla kobiet w ciąży i matek karmiących

16:19 Preparat firmy AstraZeneca będzie produkowany w Polsce?

Trwają rozmowy zarówno z polskimi władzami, jak i firmami, których celem jest ustalenie możliwości produkcyjnych w Polsce.



Uzgodnienia są na wstępnym etapie, jednak cieszy nas zainteresowanie i otwartość partnerów ze strony publicznej - potwierdził w rozmowie z PAP Piotr Najbuk, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych AstraZeneca.



16:11 Sytuacja na Mazowszu

Nie ma już żadnych wolnych respiratorów w 17 szpitalach należących do samorzadu Mazowsza.



Zajętych jest niemal 100 proc. łóżek covidowych. Zostało ich zaledwie 9.

Trudna sytuacja jest m.in. w Płocku i Ostrołęce, gdzie nie dość, że oddziały covidowe już są przepełnione (w Płocku jest 39 miejsc na 61 chorych, a w Ostrołęce 42 łóżka i 51 chorych), to dramatycznie brakuje kadry by uruchamiać kolejne moduły w szpitalach tymczasowych w tych miastach.



Placówka w Płocku potrzebuje m.in. 48 etatów lekarskich i blisko 200 pielęgniarskich.

Szpital w Ostrołęce potrzebuje m.in. 51 lekarzy i 145 pielęgniarek. W szpitalach nie ma już wolnych respiratorów.

15:26 Opozycja kontra partia rządząca

Niech rząd nie zrzuca winy na opozycję za trzecią falę pandemii - mówią jednym głosem: Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica.



Te partie bardzo krytycznie komentują słowa z wystąpienia premiera. Chodzi o wypowiedź Mateusza Morawieckiego, która brzmiała tak: Jeżeli nie potraficie działać solidarnie - razem z rządem - przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji.

Borys Budka uważa, że Morawiecki atakując opozycję, próbuje ukryć swoją nieudolność. Szef PO wypomina Morawieckiemu, że to on przed wyborami prezydenckimi ogłosił zwycięstwo nad koronawirusem.



Wystąpieniem premiera oburzony był też Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma konsultacji, nie ma współdziałania. Są tylko decyzje podejmowane wyłącznie przez partię rządzącą. Partia rządząca ponosi 100 proc. odpowiedzialności za kryzys gospodarczy, zdrowotny i nieprzygotowanie do trzeciej falii pandemii - mówił.



Zdaniem Lewicy, rząd zbyt wyrozumiale podchodzi do obostrzeń nakładanych na miejsca kultu.





15:13 Prof. Kuchar o zamknięciu marketów budowlanych

Dobrze, że od soboty nieczynne będą markety budowlane - tam bywa tłoczno. Jednak istotnym miejscem zakażeń jest też komunikacja miejska, w której często nie są przestrzegane już dziś obowiązujące obostrzenia - powiedział PAP prof. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.



Od soboty decyzją rządu wprowadzone zostaną ostrzejsze obostrzenia epidemiczne.

14:45 "Same rządowe obostrzenia nie pomogą"

Nie zatrzymamy pandemii bez stosowania się do zasad i same rządowe obostrzenia tu nie pomogą (...) Rząd robi "coś", choć nadal nie wiemy, dlaczego akurat takie decyzje podejmuje - mówi prezes Warszawskiej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.



Od soboty zamknięte maja być żłobki i przedszkola, duże markety budowlane i meblarskie, salony urody i fryzyjerskie. Będą też mniejsze limity kupujących w sklepach oraz wiernych w kościołach.

Od soboty nowe obostrzenia. Sprawdź, co się zmienia

14:12 Szwecja

Najwyższy w Europie Zachodniej wskaźnik zachorowań na Covid-19 na 100 tys. mieszkańców, wynoszący już 600, odnotowywany jest w Szwecji - pisze w czwartek dziennik "Svenska Dagbladet".



W tym dniu rząd zdecydował o wznowieniu nauki w szkołach średnich.





13:55 Finlandia

Po raz pierwszy od początku epidemii Covid-19 w Finlandii rząd chce wprowadzić w pięciu miastach, w tym w Helsinkach, nakaz pozostawania w domach. Przez trzy tygodnie mieszkanie będzie można opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach. Decyzję musi zatwierdzić parlament.



Według propozycji rządu kierowanego przez premier Sannę Marin będzie można wychodzić z domu tylko do pracy, po zakupy, odprowadzając dzieci do przedszkola czy udając się do lekarza.

Na świeżym powietrzu będzie też można uprawiać sport w towarzystwie najwyżej dwóch osób spoza swojego gospodarstwa domowego.

13:21 Dania nadal wstrzymuje stosowanie AstryZeneki

Władze Danii poinformowały w czwartek o przedłużeniu wstrzymania stosowania szczepionki AstraZeneca do połowy kwietnia w związku z koniecznością kontynuowania badań nad jej ewentualnymi skutkami ubocznymi.



Szczepionka AstraZeneca pozostaje skuteczna i bezpieczna. Nie możemy jednak wykluczyć, że istnieje związek między szczepionką a bardzo rzadkimi przypadkami niskiego poziomu płytek krwi oraz zakrzepami krwi - tłumaczyła decyzję Tanja Lund Erichsen z Duńskiej Agencji Leków.

13:16 Sytuacja w Śląskiem

5430 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano minionej doby w woj. śląskim - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa od początku pandemii dzienna liczba zakażeń w regionie, po raz pierwszy przekroczyła ona 5 tys.



Poprzedni "rekord" padł zaledwie dzień wcześniej, w środę - 4605 przypadków. Najwyższa jest również liczba osób hospitalizowanych - w szpitalach jest ok. 3 tys. osób. Pozostała rezerwa to 800 łóżek.

Od soboty nowe obostrzenia. Sprawdź, co się zmienia

12:58 Niemcy

Niemcy planują wprowadzić wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa dla wszystkich osób przylatujących do tego kraju - poinformowałdziennik "Bild", powołując się na źródła rządowe.Podróżni musieliby okazywać badanie jeszcze przed odlotem do Niemiec.



Na razie test jest wymagany tylko od osób przylatujących z krajów lub regionów o podwyższonym ryzyku epidemicznym.



12:57 Niedziele handlowe

Na razie nie dyskutowaliśmy kwestii niedziel handlowych i jakichkolwiek zmian w tym zakresie - poinformował premier Mateusz Morawiecki, pytany na konferencji prasowej ws. zaostrzenia obostrzeń o ewentualne wyznaczenie nowych terminów niedziel handlowych. W tym roku lockdown objął dwie niedziele: 31 stycznia i 28 marca.



12:56 Co z wyjazdami zagranicznymi?

Polska nie zamierza pójść w ślady Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd wprowadził 5 tysięcy funtów kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu. Czy Polacy teraz wzorem Brytyjczyków będą karani za wyjazd na wczasy za granicą?



12:32 Premier o stanie nadzwyczajnym

Nie wykluczamy żadnego scenariusza, jeżeli po dwóch-trzech tygodniach sytuacja epidemiczna się pogorszy - stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, podczas której zaprezentowano nowe obostrzenia.



11:26 Nowe obostrzenia

Nowe obostrzenia wprowadzamy od najbliższej soboty - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane zostaną zamknięte. Dotyczy to handlu detalicznego. Zostaną zaostrzone limity osób w sklepach, które będą mogły działać - 1 osoba na 20 metrów kwadratowych. W kościołach będzie obowiązywał taki sam limit osób. Zamknięte zostają także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Nie będą działać żłobki i przedszkola dla większości dzieci - nie dotyczy to potomstwa personelu medycznego i służb mundurowych. Rodzice będą mogli dalej korzystać z zasiłku.

11:11 Mazowsze

50-letni pacjent dwukrotnie próbował opuścić oddział covidowy w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie ze względu na podejrzenie zakażenia koronawirusem przebywał w izolacji. Za pierwszym wyszedł normalnie, za drugim wyskoczył przez okno.



50-latek miał wykonane dwa testy na obecność koronawirusa. Jeden wynik był pozytywny, drugi negatywny. W związku z tą rozbieżnością zdecydowano o umieszczeniu pacjenta w izolacji na oddziale covidowym.



Mężczyzna postanowił jednak opuścić szpital. Za pierwszym razem policjanci odnaleźli go, gdy szedł ulicą kilka ulic dalej. Został zatrzymany, a następnie odwieziony karetką do szpitala.

11:10 Konferencja rządu ws. obostrzeń

Trwa konferencja rządu ws. nowych obostrzeń. Polska znajduje się w najtrudniejszym momencie pandemii od 13 miesięcy; zajętych jest ponad 70 proc. łóżek; zbliżamy się do granic wydolności służby zdrowia, jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów - mówił premier Mateusz Morawiecki.





10:47 Francja

We Francji w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarejestrowanych przypadków zakażeń koronawirusem wśród uczniów wzrosła z 9 tys. do 15 tys. Władze rozważają wydłużenie zbliżających się dwutygodniowych ferii wiosennych.



10:43 Czarnobyl

Elektrownia atomowa w Czarnobylu na północy Ukrainy przechodzi od czwartku w specjalny tryb pracy w związku z ograniczeniami przeciwepidemicznymi. Na miejscu na stałe zostanie tylko personel odpowiadający za bezpieczeństwo jądrowe i radiacyjne.





10:34 DANE MINISTERSTWA - REKORDOWA LICZBA ZAKAŻEŃ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 520 osób.



10:06 Dane nt. zajętych łóżek i respiratorów

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w szpitalach zajętych jest teraz 27 118 spośród 36 231 łóżek dla chorych na Covid-19. Stan 2 620 osób wymagał umieszczenia ich pod respiratorami.



09:35 Ukraina

Na Ukrainie trzeci dzień z rzędu zmarła rekordowa liczba pacjentów zakażonych koronawirusem - w środę zarejestrowano 362 zgony. Minionej doby także odnotowano najwyższy do tej pory dzienny bilans infekcji - ok. 16,7 tys.



09:33 Kościoły

Rząd rozważawprowadzenie nowych obostrzeń w kościołach na Święta Wielkanocne. Czy zdecyduje się na ich zamknięcie? Były Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Trybusz mówi, że taka decyzja powinna bezwzględnie zapaść.



09:17 Nieoficjalnie: Dziś 34 tys. nowych zakażeń

Czwartek przyniesie nam nowy koronawirusowy rekord: z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że resort zdrowia poinformuje dzisiaj o mniej więcej 34 tysiącach nowych zakażeń i - ponownie - o śmierci ponad pół tysiąca ludzi.



09:14 Paweł Wnuk, ratownik medyczny: Dyżury w ambulansie trwają około 24 godzin. Czasami zdarza się, że dłużej

Dyżury w ambulansie trwają około 24 godzin. Czasami zdarza się, że dłużej - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Wnuk. Rozpoczynając dyżur i kończąc dyżur jesteśmy cały czas w ambulansie, są tylko krótkie przerwy, na ewentualnie dekontaminację (oczyszczenie - red.) karetki po pacjentach - relacjonował ratownik medyczny, jeżdżący w karetce pogotowia. Obecnie natężenie pracy, ilość pracy i wysiłek, który musimy włożyć w tę pracę, jest nadzwyczajny - zaznaczył.

08:36 Co ze żłobkami i przedszkolami?

Rząd coraz mocniej rozważa zamknięcie żłobków i przedszkoli na najbliższe dwa tygodnie. Jeżeli to rozporządzenie zostanie wprowadzone, to nie będzie dotyczyło wszystkich - ustalili dziennikarze RMF FM. Nie dotyczyłoby na przykład lekarzy.



08:34 Australia

Australia zwiększa moce produkcyjne szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Według władz będzie wytwarzała milion dawek tygodniowo, a może więcej.



Australijski urząd nadzoru farmaceutyków TGA zatwierdził we wtorek pierwsze cztery partie szczepionki AstraZeneca wyprodukowane przez australijską firmę CSL. Łącznie są w nich 832 tys. dawek.

08:32 PIMS

Po obecnym szczycie zakażeń koronawirusem, w kwietniu najprawdopodobniej czeka nas kolejna fala zachorowań dzieci na PIMS - uważa prof. Krzysztof Zeman, szef Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi.



08:00 AstraZeneca

Firma AstraZeneca poinformowała, że wskaźnik skuteczności jej szczepionki przeciwko Covid-19 jest nieco niższy niż to wcześniej deklarowała i wynosi 76 proc. Ta korekta jest wynikiem nowej analizy amerykańskich badań klinicznych. Wcześniej firma twierdziła, że skuteczność jej produktu jest na poziomie 79 proc.



Urzędnicy służby zdrowia USA publicznie zganili producenta leku za niewykorzystanie najbardziej aktualnych informacji, gdy w poniedziałek opublikował on tymczasową analizę, która mówiła o 79-procentowej skuteczności szczepionki - podaje agencja Reutera.







06:58 Izrael

W Izraelu podano dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 ponad połowie populacji liczącej 9,3 miliona. Szybkie wprowadzenie szczepionki pomogło krajowi rozpocząć wychodzenie z zamknięcia pandemicznego.



06:57 Szczepienia w NATO

Ponad 20 polskich medyków ma w ciągu trzech dni zaszczepić na Covid-19 około 3,5 tys. pracowników kwatery głównej NATO w Brukseli. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka firmy AstraZeneca z polskich zasobów.



06:42 Loty na Ukrainę

Osoby, które nie mają negatywnego wyniku testu na Covid, nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu PLL LOT lecącego na Ukrainę - informuje spółka. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski prosi pasażerów, by ze względu na sytuację pandemiczną zwracali uwagę na warunki wjazdu do konkretnego kraju.



Od środy wszyscy pasażerowie podróżujący na Ukrainę są zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu PCR na Covid-19. Test musi być wykonany na mniej niż 72 godziny przed planowaną podróżą.

06:13 Dzieci a koronawirus

Nie jest prawdą, że u dzieci lawinowo wzrastają ciężkie przebiegi Covid-19 - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska, specjalistka chorób zakaźnych u dzieci. Dodała, że rzeczywiście więcej dzieci trafia obecnie do szpitali z pozytywnym wynikiem testu, ale przyczyny hospitalizacji są inne.



Dodała z pełnym przekonaniem, że zdecydowana większość dzieci nadal przechodzi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 łagodnie.



Gdy lekarze rodzinni mają pacjenta, który gorączkuje trzy dni, to wysyłają go do szpitala. Dotyczy to zwłaszcza niemowląt, a na pewno dzieci z potwierdzonym Covid. Tam często okazuje się, że wynik testu jest pozytywny, ale przyczyna hospitalizacji jest inna. Często jest to inna infekcja bądź choroba: zapalenie ucha, zakażenie układu moczowego plus zakażenie koronawirusem. To trzeba jasno wytłumaczyć - wskazała prof. Marczyńska.

06:06 Kanada

Kanadyjski resort zdrowia dołączył do informacji o szczepionce AstraZeneca-Oxford ostrzeżenie o "bardzo rzadkich doniesieniach o zakrzepach krwi powiązanych z niskimi poziomami płytek krwi, w związku ze szczepieniami dokonywanymi preparatem AstraZeneca".



"W związku z raportami o tych występujących w Europie bardzo rzadkich, ostrych reakcjach, Health Canada nawiązał bliską współpracę z europejskimi regulatorami, by przyjrzeć się dokumentacji medycznej w tej sprawie i zaktualizował opis produktu" - napisano w komunikacie resortu.

06:05 Szczepienia żołnierzy

W Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie zainaugurowane zostaną rano szczepienia przeciw Covid-19 żołnierzy polskiego wojska. Resort obrony poinformował, że pierwsi żołnierze zostaną zaszczepieni preparatem AstraZeneca.



MON przekazało PAP, że chęć zaszczepienia się zadeklarowali prawie wszyscy z liczącej ponad 110 tys. żołnierzy zawodowych armii.





05:29 Szczepienia

Od dziś na szczepienia mogą rejestrować się wszystkie osoby powyżej 60. roku życia, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal też mogą się rejestrować starsze osoby, które już wcześniej miały taką możliwość, ale dotychczas tego nie zrobiły. Zarejestrować można się za pośrednictwem infolinii 989, poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.



05:20 Wielka Brytania

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że puby mogłyby wymagać od klientów dowodów szczepienia, decyzje w sprawie podróży zagranicznych podane będą 5 kwietnia, a Francja może znaleźć się na "czerwonej liście" krajów wysokiego ryzyka epidemicznego.



Johnson odpowiadał wczoraj po południu na pytania posłów z komisji łącznikowej Izby Gmin. To jedyna parlamentarna komisja, która może przesłuchiwać szefa rządu, a tworzą ją szefowie wszystkich zwykłych komisji, stąd też zadawane pytania dotyczą bardzo szerokiego spektrum tematów.



Tym, co wzbudziło w ocenie brytyjskich mediów największe kontrowersje, była odpowiedź Johnsona na pytanie o tzw. paszporty szczepionkowe. Podstawowa idea certyfikatów szczepionkowych nie powinna być nam całkowicie obca - powiedział, a dopytany, czy zwykli obywatele, idąc np. do pubu też będą ich potrzebować, odparł: "Myślę, że to jest coś, co może zależeć od indywidualnych pubów, od ich właścicieli".







05:19 Brazylia

Liczba wszystkich zgonów wywołanych Covid-19 przekroczyła w środę 300 tys. - poinformowało brazylijskie ministerstwo zdrowia. Nowy szef resortu Marcelo Quieroga zapowiedział, że dziennie będzie szczepionych 1 mln osób.



Brazylia jest drugim na świecie krajem z tak wielką liczbą ofiar śmiertelnych. Więcej zgonów pacjentów z rozpoznanym Covid-19 odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarło już ponad 550 tys. osób.



05:15 Dziś decyzje ws. dalszych obostrzeń

Spodziewamy się decyzji rządu o dalszych obostrzeniach - powiedziała PAP prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Wskazała, że rząd na okres okołoświąteczny zamknie m.in. duże sklepy i salony usługowe. Kwestia przedszkoli nie jest rozstrzygnięta.



Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że nowe restrykcje zostaną wprowadzone na dwa tygodnie. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 przypadkach zakażenia koronawirusem - to najwięcej od początku pandemii. Zmarło 575 chorych. W sumie z powodu Covid-19 w Polsce zmarło już ponad 50 tys. osób.