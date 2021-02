Świat walczy z pandemią na różne sposoby. Holandia zdecydowała o przedłużeniu lockdownu do 2 marca. Wszystko po to, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się brytyjskiego wariantu koronaiwrusa. Meksyk natomiast dopuścił użycie rosyjskiej szczepionki Sputnik V i podpisał umowę na miliony dawek produktu. Koronaiwurs nie odpuszcza w USA. Z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że już ponad 100 tysięcy Amerykanów zmarło na Covid-19 w 2021 roku. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Szczepienia przeciwko Covid-19 trwają także w Brazylii / Joedson Alves / PAP/EPA

06:30 Polska

Badanie dotyczące monitorowania nowo pojawiających się mutacji koronawirusa w Polsce pozwoli na bieżąco reagować i poznać lepiej epidemię - poinformował prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński.





06:12 Szczepienia w Polsce

Od 27 grudnia 2020 roku, gdy pierwsza osoba w Polsce otrzymała szczepionkę przeciw Covid-19, wykonano ponad 1,2 mln zastrzyków. 286 tys. osób przyjęło dwie dawki.



06:07 Opinia

Cytat Jeżeli SARS-CoV-2 z nami zostanie, a pewnie tak będzie, to dzięki szczepieniom nie będzie on już powodować powstawania takich problemów, jakie sprawia teraz. Inaczej mówiąc, dzięki szczepionkom będziemy mogli wrócić do normalności uważa dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu

06:06 USA

Już ponad 100 tysięcy Amerykanów zmarło na Covid-19 w 2021 roku - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł we wtorek w USA do 446 733.



We wtorek z powodu koronawirusa śmierć w Stanach Zjednoczonych poniosło 3 548 osób. To wzrost w stosunku do kilku wcześniejszych dni, gdy dobowy bilans ofiar śmiertelnych nie przekraczał 3 tysięcy. Stany Zjednoczone przodują na świecie pod względem liczby wykrytych przypadków, która jest większa niż 26,4 mln. We wtorek odnotowano relatywnie mniej zdiagnozowanych przypadków SARS-CoV-2, gdyż z powodu śnieżycy w wielu miejscach na Wschodnim Wybrzeżu wstrzymano wykonywanie testów.

06:04 Pogoda

Pogodowe parametry - takie jak temperatura, wilgotność czy prędkość wiatru - pomagają przewidzieć ataki epidemii. Kiedy zrobi się cieplej i mniej wilgotno, zachorowań powinno być mniej - twierdzą naukowcy.



Jak zwracają uwagę badacze z Uniwersytetu Cypryjskiego, za drugą falę epidemii obwinia się w dużej mierze brak odpowiedniego wykorzystania dostępnych zabezpieczeń. Tymczasem, zdaniem badaczy ze względu na zmiany pogody dwie fale rocznie są nieuniknione.

06:03 Szczepionka

Szczepionka opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca nie tylko zapobiega przed zachorowaniem na Covid-19. Jak podkreślają naukowcy zmniejsza przenoszenie się koronawirusa. I to o 67 procent.



05:40 Meksyk

Meksyk zatwierdził awaryjne użycie rosyjskiej szczepionki Sputnik V i podpisał umowę na miliony dawek produktu.

05:35 Holandia

Premier Holandii Mark Rutte i minister zdrowia Hugo de Jonge poinformowali o przedłużeniu lockdownu do 2 marca ze względu na rozprzestrzenianie się brytyjskiego wariantu koronawirusa i ryzyko trzeciej fali koronawirusa.



05:34 Raport z wtorku

Szczepienia nauczycieli w przyszłym tygodniu? Preparat AstraZeneca skuteczny w 76 proc. po jednej dawce - zobaczcie co działo się wczoraj w Polsce i na świecie w naszej relacji.