Ratownicy GOPR zostali wezwani do mężczyzny z nagłym zatrzymaniem krążenia. Do zdarzenia miało dojść w Wetlinie na szlaku prowadzącym na Przełęcz Orłowicza. Niestety w trakcie dojazdu doszło do wypadku z udziałem ratowników. Cztery osoby zostały ranne.