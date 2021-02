Wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle - ocenił prezydent Andrzej Duda W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości. Tematem - pandemia i jej wpływ na gospodarkę.

Problemów jest bardzo wiele, bo i skala problemu, jakim jest pandemia koronawirusa i jej wpływ na gospodarkę jest gigantyczna i jest to olbrzymie wyzwanie - ocenił Duda. Zaznaczył jednocześnie z "satysfakcją", że nawet pomimo pewnych potknięć generalnie wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle. Na tle innych krajów poradziliśmy sobie - dodał.

Zdaniem prezydenta, od strony zdrowotnej sytuacja "nie jest zła", udało się nie ulec trzeciej fali zachorowań, także dzięki wprowadzeniu i utrzymaniu obostrzeń.



Cytat Ale cały czas musimy szukać nowych rozwiązań, dobrych rozwiązań, a dziś największym wyzwaniem jest znalezienie takich, które pomogą przetrwać polskim firmom i przedsiębiorcom, a następnie najszybciej jak to będzie możliwe wrócić z powrotem na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju. mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył, chciałby, żeby właśnie o tym rozmawiać podczas spotkania.



Podkreślał, że rozmowy takie świadczą również o tym, że biznes także bierze odpowiedzialność w swoje ręce i jest gotowy "wspierać od strony intelektualnej prace rządu".



Jak dodał, zmagający się z pandemią rząd "ma pełną świadomość, że dla naszej gospodarki i kraju jest to być albo nie być". Albo zastosujemy dobre, mądre, optymalne rozwiązania i przejdziemy przez pandemię, żebyśmy dalej mogli się rozwijać, albo pandemia i kryzys cofną nas rozwojowo - stwierdził Duda.



To jest wielka odpowiedzialność i cieszę się, że państwo, przedstawiając tutaj swoje propozycje, tą odpowiedzialność wspólnie z przedstawicielami władzy wykonawczej, w szczególności rządu - podjąć - mówił prezydent. Andrzej Duda podkreślał, że stara się słuchać głosów, które różnymi sposobami docierają do Pałacu Prezydenckiego. Jak zaznaczył, środowe spotkanie jest efektem właśnie takiego głosu - pisma od szefa BCC Marka Goliszewskiego z prośbą o umożliwienie Radzie Przedsiębiorczości przedstawienia swoich uwag co do środków zaradczych, podejmowanych w związku z kryzysem.



Czekamy na nowe decyzje rządu ws. obostrzeń

Pod koniec tego tygodnia rząd najprawdopodobniej ogłosi otwarcie hoteli - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Miałoby to nastąpić od 14 lutego.

Ostatnie decyzje, jakie rząd zakomunikował ws. obostrzeń dotyczyły głównie handlu.

Od poniedziałku otwarte są galerie handlowe. W sklepach przestały obowiązywać godziny dla seniorów, co uzasadniono planowanym zaszczepieniem tej grupy wiekowej.

Otwarte zostały niektóre instytucje kultury - galerie sztuki i muzea.

W dalszym ciągu ograniczona jest działalność hotelarska i branży fitness. Również restauracje i kawiarnie nadal mogą wydawać posiłki tylko na wynos.

Coraz więcej przedsiębiorców buntuje się jednak przeciwko zakazowi i otwierają lokale mimo zaleceń. Według szacunków, w miniony weekend otworzyło się kilkadziesiąt tysięcy lokali w całej Polsce.