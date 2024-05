Katalog prezentowany na stronie organizatora aukcji zawiera ponad 1,7 tys. pozycji. Cena wywoławcza żadnej z nich nie zbliża się jednak do ceny 80-dukatówki z wizerunkiem polskiego króla, która powstała w 1621 roku w bydgoskiej mennicy.



Następne w kolejności są dwie monety: brytyjska z wizerunkiem króla Jerzego III, według opisu katalogowego "jedno z najbardziej spektakularnych osiągnięć brytyjskiej numizmatyki", oraz "rubel rodzinny" Mikołaja I z 1835 roku. Cena wywoławcza obu to 350 tys. euro.



Rubel z wizerunkiem cara Rosji to moneta koronna o nominale 1,5 rubla lub 10 złotych, wybita w Petersburgu dla upamiętnienia dekady panowania Mikołaja I, który rządził wówczas również w kontrolowanym przez Rosjan Królestwie Polskim. Jak zaznacza MDC, moneta jest niezwykle rzadka, powstało jedynie 36 sztuk.



Awers przedstawia profil cara, datę wybicia i wartość monety. Z kolei na rewersie w centrum przedstawiona jest żona rosyjskiego władcy Aleksandra Fiodorowna, otoczona przez siódemkę potomstwa, w tym przyszłego cara Aleksandra II.



MDC Monnaies de Collection co roku organizuje kilka aukcji rzadkich monet, medali i banknotów dla międzynarodowej publiczności. Na poprzednich aukcjach również pojawiały się złote polskie monety, które sprzedawano za kilkadziesiąt tysięcy euro.



Na przykład w październiku 2022 roku wystawiono na aukcji złotą 5-dukatówkę z wizerunkiem Jana II Kazimierza Wazy z ceną wywoławczą 15 tys. euro. Moneta została sprzedana za 51 tys. euro.