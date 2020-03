Już 17 osób zmarło w Polsce z powodu zarażenia koronawirusem. W sumie w całym kraju zarażonych jest 1481 osób. Nad ranem posłowie uchwalili "tarczę antykryzysową", która ma chronić gospodarkę przed skutkami pandemii koronawirusa. Niespodziewanie w ramach specustawy dot. koronawirusa izba niższa zmieniła Kodeks wyborczy. Była to jedna z poprawek zgłoszona przez klub PiS. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych lawinowo rośnie liczba chorych. Tragiczne statystyki napływają też z Hiszpanii, gdzie w ciągu doby z powodu koronawirusa zginęły 832 osoby. Na świecie potwierdzono niemal 600 tys. przypadków. 131 tys. osób wyzdrowiało.

Sejm po wielogodzinnym bloku głosowań przyjął "tarczę antykryzysową"





Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się zmiana Kodeksu wyborczego





Zdalne głosowania w Sejmie nad tarczą antykryzysową za pomocą logowania się do systemu elektronicznego wywołało sprzeczne reakcje posłów w zależności od ich przynależności klubowej. Posłowie PiS przekonują, że wszystko działa, opozycja - narzeka na problemy techniczne.





W Polsce potwierdzono 1481 przypadków zakażenia koronawirusa. 17 osób zmarło.





Na świecie potwierdzono już 591 tys. przypadków zakażenia. 131 tys. osób wyzdrowiało.





W USA liczba chorych przekroczyła 100 tys.

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 832 osoby.





Najtragiczniejszy bilans dzienny ofiar koronawirusa osiągnęły wczoraj Włochy. Zmarło prawie tysiąc osób.







15:29

Rosja od poniedziałku 30 marca całkowicie zamknie granice w związku z koronawirusem. Wstrzymany zostanie ruch przez przejścia graniczne samochodowe, kolejowe, piesze i wodne - poinformował rząd Rosji w rozporządzeniu opublikowanym na stronie internetowej.

15:25

Chodzi o możliwość głosowania osób na kwarantannie oraz by zwiększyć bezpieczeństwo seniorów podczas głosowania. Należy zatem poszerzyć krąg osób mających możliwość głosowania korespondencyjnego - stwierdziła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska pytana o budzące kontrowersje zmiany w Kodeksie wyborczym autorstwa PiS przegłosowane w Sejmie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Umożliwiają one głosowanie korespondencyjne osobom w kwarantannie i tym, które mają więcej niż 60 lat.





Największy stadion Walii, który znajduje się w Cardiff, ma być wykorzystany w razie potrzeby jako szpital polowy na 2 tys. łóżek w związku z pandemią koronawirusa - informuje BBC. Będąca gospodarzem obiektu Walijska Unia Rugby (WRU) zgodziła się go udostępnić w porozumieniu z autonomicznymi władzami kraju. Walijski minister zdrowia Vaughan Gething zarezerwował na przygotowanie szpitala 8 mln funtów.



To zaszczyt móc zaoferować nasze usługi, udogodnienia i znaczną część personelu operacyjnego, aby pomóc w tym kryzysowym czasie - powiedział dyrektor wykonawczy WRU Martyn Phillips.





15:04

Lotnisko w Birmingham - drugim pod względem liczby ludności mieście Wielkiej Brytanii - zostanie przekształcone w tymczasową kostnicę. Początkowo pomieści ona 1500 ciał, ale w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa - nawet do 12 tysięcy.





14:51

Co zakłada "tarcza antykryzysowa"? Wyjaśnia dziennikarz RMF FM Michał Zieliński:



Możesz skorzystać z dopłaty do wynagrodzenia twoich pracowników - wynika z tarczy antykryzysowej przyjętej przez Sejm. Państwo dopłaci do ich pensji. Dzięki temu, kiedy skończy się trudny czas nie trzeba będzie szukać ludzi na rynku pracy, bo załoga nie będzie zdekompletowana.





Nowe przepisy "Tarczy antykryzysowej" dają pracodawcom większe pole manewru przy ustalaniu godzin pracy pracowników. Będzie można polecić, by pracowali dłużej, ale potem trzeba będzie im "zwrócić" dodatkowe godziny. Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.



Setki tysięcy mikrofirm może przez trzy miesiące uniknąć płacenia składek ZUS na pracowników. To jedno z najważniejszych rozwiązań tzw. Tarczy antykryzysowej przyjętej dziś przez Sejm. Od razu należy podkreślić, że zwolnienie nie dokona się automatycznie i trzeba się o nie wnioskować.





14:34

Już 17 osób zmarło w Polsce z powodu zarażenia koronawirusem. W szpitalu w Lublinie zmarł 70-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. W sumie w całym kraju zarażonych jest 1481 osób. Po południu MZ poinformowało o 45 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Potwierdzone przypadki dotyczą: 14 osób z woj. łódzkiego, 8 osób z woj. podlaskiego, 6 osób z woj. dolnośląskiego, 5 osób z woj. świętokrzyskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po osobie z woj. lubelskiego, podkarpackiego i opolskiego.

14:22

Czternaścioro żołnierzy i trzech pracowników Wojska Polskiego jest chorych na Covid-19 - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Kwarantanną w całym kraju objętych jest ponad 900 osób, włączając w to 357 podchorążych WAT.

Uroczystości pierwszych komunii świętych i jej rocznic, a także bierzmowania, przewidziane na kwiecień i maj, zostaną przesunięte o co najmniej kilka tygodni - podała krakowska kuria. Wskazała, że odbędą się one po przywróceniu stałego funkcjonowania szkół i parafii.



Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie ks. dr Andrzej Kielian wskazał, że księża proboszczowie mogą wyznaczyć inną datę, jednak muszą brać pod uwagę opinię rodziców, rozwój sytuacji epidemiologicznej w kraju, a także zalecenia władz co do działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

13:54

W ciągu ostatniej doby w Belgii stwierdzono 1 850 przypadków koronawirusa i 67 zgonów; 3717 pacjentów jest hospitalizowanych, w tym 789 na intensywnej terapii - podały belgijskie media. W sumie w tym kraju stwierdzono ponad 9 tys. zakażeń.

13:39

13:38

Lekarz i dwie pielęgniarki to kolejne osoby zakażone koronawirusem w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej. Placówka jest największym ogniskiem koronawirusa w woj. świętokrzyskim. Chorobę COVID-19 potwierdzono tam u 15 osób, jedna zmarła. W całym regionie zanotowano 27 przypadków zachorowań.



13:37

Przyspieszymy prace w Senacie nad tarczą antykryzysową maksymalnie jak to możliwe; jeśli w sobotę wieczorem otrzymamy dokumenty z Sejmu, w poniedziałek rano odbędą się posiedzenia komisji, a po południu posiedzenie plenarne Senatu - oświadczył marszałek Senatu Tomasza Grodzki.



13:08

PiS w środku nocy pod osłoną pakietu antykryzysowego wprowadza nielegalne poprawki w prawie wyborczym, które mają na celu reelekcję Andrzeja Dudy - powiedział niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia.





13:04

Maseczek, strojów ochronnych czy przyłbic medycznych będzie jeszcze brakować przez dłuższy czas. "Większość producentów tego sprzętu znajduje się w Chinach" - mówi RMF FM prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych.





12:55

W ciągu ostatniej doby w Iranie o 139 wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Od początku epidemii zmarło w sumie 2 517 osób, a zakaziło się 35 408.





12:25

Papież Franciszek zwrócił uwagę w sobotę, że w niektórych częściach świata już odczuwany jest głód jako konsekwencja pandemii koronawirusa. Mówił o tym w Domu Świętej Marty podczas mszy, którą codzienne odprawia w gronie tylko kilku osób, bez udziału grup wiernych.

We wprowadzeniu do mszy Franciszek podkreślił, że myśli kieruje do rodzin, cierpiących z powodu głodu w wyniku pandemii Covid-19.



W tych dniach w niektórych częściach świata dają się odczuć niektóre konsekwencje pandemii. Jedną z nich jest głód. Zaczyna się widzieć ludzi, którzy są głodni, bo nie mogą pracować, bo nie mieli stałej pracy i z wielu powodów - podkreślił papież.







12:23

W laboratoriach w Polsce przebadano dotąd 38,674 tys. próbek pod kątem wykrycia koronawirusa. 1436 z nich dało wynik pozytywny, a 37,238 tys. negatywny - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 4,5 tys. testów.







12:15

Stuprocentową pewność, czy personel i podopieczni domu pomocy społecznej w Niedabylu na Mazowszu ma koronawirus będziemy mieli za kilka godzin - dowiedział się w Ministerstwie Zdrowia reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Badania próbek wykazały wynik pozytywny o 60 osób z ośrodka. Więcej o tej sprawie przeczytacie tu:









12:14

Premier Włoch Giuseppe Conte ostrzegł, że całej UE grozi to, że "straci sens istnienia" w oczach obywateli.

11:46

Nowe informacje płyną z Hiszpanii. Ministerstwo zdrowia poinformowało, ze w ciągu doby liczba osób zmarłych na COVID-19 wzrosła o 832. W sumie odnotowano 5690 zgonów.



11:44

"Tarcza antykryzysowa, mająca zniwelować negatywne skutki epidemii koronawirusa, wciąż jest papierowa. Nie ochroni firm przed bankructwem" - ocenił w sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do przyjętych przez Sejm ustaw tzw. tarczy antykryzysowej.









11:31

Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali transport mydła antybakteryjnego i środka do dezynfekcji, które miały być wywiezione poza granice Polski - poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Opolu.





11:26

Kolarze Lotto Soudal zrezygnowali z części zarobków aż do czasu, gdy po wygaśnięciu pandemii koronawirusa powrócą do ścigania. Barwy tej belgijskiej ekipy reprezentuje Tomasz Marczyński.







11:21

Około 5,5 tys. Ukraińcom wracającym do swego kraju pozwolono w piątek przejść pieszo granicę w Dorohusku i Hrebennem - poinformowała straż graniczna. W sobotę ruch pieszych znacznie zmalał, w kolejkach na odprawę czekają kierowcy tirów.





11:02

Z pięciu do ośmiu wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - podało w sobotę Centrum Zdrowia Publicznego tego kraju. Łącznie na Ukrainie potwierdzono 311 przypadków zakażenia Covid-19. Pięć osób, w tym dziecko, wyzdrowiało.





11:01

W Rosji rozpoczął się w sobotę okres wolny od pracy. Po weekendzie nastąpi tydzień niepracujący, zarządzony przez władze, by zmniejszyć kontakty między ludźmi i spowolnić tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa. Najwięcej ograniczeń wprowadzono w Moskwie.





10:57

Wciąż trudna sytuacja jest w Hiszpanii. Zobaczcie statystyki.





Koronawirus we Włoszech / RMF FM





10:56

Cały czas śledzimy rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie. W ciągu ostatniej doby tragiczny rekord padł we Włoszech, gdzie jednego dnia zmarło 969 osób.





Koronawirus we Włoszech / RMF FM





10:31

Siatkarze wszystkich reprezentacji, w tym reprezentacji Polski nie wiedzą, co dalej z tegorocznym sezonem. A to właśnie do tego sezonu kontrakt z naszą drużyną ma Vital Heynen. Czy praca ze szkoleniowcem będzie kontynuowana i co dalej z biało-czerwoną drużyną, która miała chyba największe szanse na olimpijskie złoto od czasów Huberta Jerzego Wagnera? O tym wszystkim z prezesem PZPS-u Jackiem Kasprzykiem rozmawiał Paweł Pawłowski.









10:12

"Odpływa z człowieka krew aż do pięt, cały drży i nie wie, co go czeka. Boję się. Emocje są nie do opowiedzenia" - mówi w rozmowie z RMF FM Katarzyna Czekaj, Polka pracująca jako opiekunka w domu starców pod Ferrarą we Włoszech. Zobaczcie całą rozmowę Krzysztofa Kota!









10:11

W rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM burmistrz Helu i dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego apelowali, by wycieczki turystyczne odłożyć w czasie.











09:23

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.







09:11

"Konstytucja jest jednoznaczna i wyklucza z trybu pilnego zarówno kodeksu, jak ustawy dotyczące na przykład wyboru prezydenta" - mówi RMF FM były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i był szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński odnosząc się do kwestii zmiany w Kodeksie wyborczym przegłosowanej dziś przez Sejm.









08:23

O ponad 46 proc. spadła w stosunku do ubiegłego roku liczba naruszeń limitów prędkości rejestrowanych przez urządzenia GITD od wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - wynika z danych przekazanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.







08:22

Ponad 40 proc. producentów motoryzacyjnych rozważa zwolnienia pracowników z powodu kryzysu wywołanego przez epidemię - wynika z raportu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. 38 proc. z nich jeszcze nie wie, czy będzie zwalniać, 19 proc. nie zamierza tego robić.







08:07

Policyjne patrole można spotkać w ten weekend przy wjazdach do miejscowości turystycznych na Podhalu - między innymi na drodze do Zakopanego. Kontrole mają związek ze stanem epidemii i ograniczeniami w kwestii przemieszczania się. W Tatrach zaczyna się sezon kwitnienia krokusów, który co roku przyciąga tysiące turystów.





07:53

Z USA płyną też jednak dobre informacje - po kwarantanie do Stanów Zjednoczonych wrócił Tom Hanks.









07:50

Od czwartku USA są krajem, w którym wykryto najwięcej zakażeń na świecie. Więcej o dynamicznie zmieniającej się sytuacji w Stanach Zjednoczonych przeczytacie tutaj:











07:28

Do 1619 wzrosła liczba osób zmarłych zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. W odnotowano ponad 400 zgonów i był to kolejny dzień z rzędu z rekordową liczbą.





07:19

Hokejowy klub HC Skoda Pilzno podarował miejscowemu szpitalowi uniwersyteckiemu 550 maseczek uszytych przez wolontariuszy z materiału dostarczonego przez władze drużyny. Akcja to pomysł mistrza olimpijskiego z 1998 r. Martina Straki, obecnie właściciela klubu.







07:08

Sejm uchwalił w sobotę ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego.







06:32

"Tarcza antykryzysowa" przyjęta przez Sejm.









06:11

Premier Mateusz Morawiecki poprosił marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, by jak najszybciej zwołał posiedzenie izby wyższej. "Każda godzina się liczy, głosujmy nad tą tarczą jak najszybciej" - stwierdził szef rządu.







06:08

"Panie premierze, nie na to czekali polscy przedsiębiorcy" - mówił Krzysztof Bosak podczas wystąpienia w Sejmie przed głosowaniem trzeciej ustawy w ramach "tarczy antykryzysowej".





06:00

Ryszard Terlecki poinformował, że w Sejmie zakończyło się głosowanie poprawek nad trzecią ustawą w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej". Za chwilę odbędzie się głosowanie projektu.



05:54

Słynny amerykański aktor Tom Hanks i jego żona Rita Wilson powrócili w piątek do Los Angeles po dwóch tygodniach kwarantanny w Australii z powodu zarażenia się koronawirusem - poinformowały amerykańskie media.





05:53

W Korei Południowej wykryto w piątek 146 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej w tym tygodniu - poinformowały w sobotę rano służby sanitarne tego kraju. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o pięć do 144.

To najwyższa w tym kraju dobowa liczba nowych przypadków infekcji.





05:52





05:51

Władze Jordanii poinformowały w nocy z piątku na sobotę o pierwszym zgonie w tym kraju z powodu koronawirusa. Ofiarą jest ponad 80-letnia kobieta.





05:49

Prezydent Donald Trump obiecał, że w ciągu 100 dni amerykańskie firmy wyprodukują ponad 100 tysięcy respiratorów. W związku z pandemią koronawirusa "trzykrotnie zwiększymy produkcję tych urządzeń" - zapowiedział w piątek Trump w Białym Domu.





5:20

Posłowie przyjęli na razie dwa z trzech projektów ustaw z "tarczy": ustawę rozszerzającą kompetencje PFR dot. wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa oraz ustawę wprowadzającą zmiany w 14 "zdrowotnych" regulacjach, by skuteczniej walczyć z COVID-19.