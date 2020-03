Na całym świecie trwa walka z koronawirusem. W Polsce w niedzielę potwierdzono 5 kolejnych przypadków zakażenia. W sumie jest już ich 11. Przewoźnicy - w tym PLL LOT i Wizzair - zawieszają rejsy do Włoch. W tym kraju z powodu koronawirusa zmarło już ponad 360 osób.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

20:50

Koronawirusowi poświęcony jest najnowszy podcast Michała Zielińskiego "Wielkie pieniądze, wielki świat".





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 17. Świat w czasach zarazy

20:13







Mamy 3 nowe przypadki zarażenia #koronawirus, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą kobiety z województwa śląskiego i mężczyzn z dolnośląskiego oraz mazowieckiego, którzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie" - podało ministerstwo zdrowia na Twitterze. "Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą" - wyjaśniono.







20:07

Władze Izraela rozważają rozszerzenie ograniczeń dla osób przybywających do kraju, wprowadzonych w związku z epidemią Covid-19. Nowe rozwiązanie zakłada objęcie 14-dniową kwarantanną każdej osoby, która przyjeżdża - poinformował premier Izraela Benjamin Netanjahu.





19:39

W wyniku ustaleń po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 8 marca 2020 roku, po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach GIS.





19:05



Wizzair zawiesił do 3 kwietnia połączenia lotnicze do Włoch - loty z Warszawy, Gdańska i Katowic do Bergamo. Powodem decyzji jest chęć ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

19:03

Polskie Linie Lotnicze LOT tymczasowo zawieszają wszystkie rejsy do Włoch. "Wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o tym fakcie poinformowane" - poinformował p.o. rzecznika prasowego PLL LOT Michał Czernicki. Jak wyjaśnił, zawieszenie lotów potrwa do 12 marca.





18:31

Z 233 do 366 wzrosła w ciągu doby liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa - poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych.





18:23

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski / Aleksander Koźmiński / PAP

Na Dolnym Śląsku 42 osoby są hospitalizowane z podejrzeniem koronawirusa. W przypadku dwóch osób mamy daleko idące podejrzenia. Czekamy jeszcze na wyniki testów - przekazał dziennikarzom wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.





18:18

Turysta z Niemiec, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem, zmarł w Egipcie - poinformowało ministerstwo zdrowia w Kairze. To pierwszy obywatel Niemiec, który zmarł w wyniku Covid-19 i pierwsza osoba, która zmarła z powodu koronawirusa w Egipcie.





18:09

Liczba osób we włoskiej Lombardii, które zmarły z powodu koronawirusa, wzrosła do 257 - poinformował przedstawiciel władz regionu - Giulio Gallera. Łącznie zarażonych jest tam 4189 osób





17:36

W związku z nowym koronawirusem 168 osób zostało hospitalizowanych, 932 poddanych kwarantannie domowej, a 7122 objęto nadzorem sanepidu - podało w niedzielę po południu Ministerstwo Zdrowia.





17:23



Na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Bułgarii podjęto decyzję o wprowadzeniu w życie posunięć, które mają pomóc w walce z koronawirusem. Wprowadzono m.in. całkowity zakaz eksportu masek ochronnych, odzieży oraz innych środków ochrony przed zakażeniem.

17:05

Pozostańcie w domach, to nie jest czas na wychodzenie na drinka - takie apele kierowane są do Włochów w programach telewizyjnych w związku z koronawirusem.



W stacjach telewizji RAI cały czas powtarzane są apele o poczucie obywatelskiej odpowiedzialności w związku z kryzysem epidemiologicznym, trwającym od ponad dwóch tygodni. Dotychczas zmarły 233 osoby i potwierdzono ponad 5800 przypadków zarażenia.





Potrzebne jest niewielkie poświęcenie ze strony każdego, by przezwyciężyć kryzys. Każdy musi uświadomić sobie to, że na jakiś czas trzeba radykalnie zmienić tryb życia, ograniczyć wychodzenie z domu - podkreślają eksperci w RAI News 24.

16:34



Do 3 kwietnia Muzea Watykańskie będą zamknięte - ogłosiło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniono, że decyzję tę podjęto w związku z rozporządzeniem władz Włoch o krokach mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa.



16:28

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła do 273 - poinformowało ministerstwo zdrowia.





16:23

Wszystkie wydarzenia publiczne z ponad 1000 uczestników powinny zostać odwołane - powiedział niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Jak dodał, organizatorzy imprez masowych dotychczas niechętnie odwoływali wydarzenia z powodu koronawirusa.





16:06

W Szwecji potwierdzono 203 przypadki koronawirusa. Najwięcej infekcji - 115 - odnotowano w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm.





15:51

Liczba osób zmarłych z powodu koronowirusa w Hiszpanii wynosi obecnie 17. Zakażonych jest 600 osób, z których ponad 60 proc. to mieszkańcy prowincji La Rioja, Madrytu i Kraju Basków.



15:40

Największa brytyjska sieć supermarketów, Tesco, poinformowała o wprowadzeniu racjonowania niektórych podstawowych produktów żywnościowych i higienicznych, które klienci masowo wykupywali w związku z epidemią koronawirusa.

Klienci mogą kupić maksymalnie po pięć sztuk podlegających ograniczeniom produktów. Chodzi o żele, chusteczki i spraye antybakteryjne, makarony, mleko UHT czy warzywa w puszkach. Limity dotyczą zarówno zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet.

15:59

Dowództwo sił zbrojnych USA podjęło decyzję o ograniczeniu podróży żołnierzy do i z Włoch oraz Korei Południowej ze względu na epidemię koronawirusa - poinformowała agencję Reutera rzeczniczka wojsk amerykańskich. Podkreśliła, że ograniczenie dotyczy żołnierzy, którzy mieli wyruszyć z Włoch i Korei Południowej do innych miejsc, w tym w celach edukacyjnych.





15:36

W Holandii zmarły dwie kolejne osoby zainfekowane koronawirusem - poinformowały służby medyczne tego kraju. Jest też 77 nowych przypadków zakażenia Covid-19 - napisano w komunikacie.





15:05

Do tej pory w skali kraju było kilkanaście szkół, które z powodu obaw związanych z koronawirusem czasowo zawieszały zajęcia - poinformował szef MEN Dariusz Piontkowski.

14:49

Hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie pacjentka zakażona koronawirusem to Hiszpanka, która do Polski przyleciała samolotem - poinformował dyrektor warszawskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki.



W niedzielnym komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowano, że w związku z potwierdzeniem koronawirusa na Mazowszu obecnie działania prowadzi Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Wskazano, że osoby, które miały kontakt z chorą, są identyfikowane i obejmowane kwarantanną.





14:33

"W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny" - głosi apel Głównego Inspektora Sanitarnego. GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.



"Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa" - przypomina GIS. Zwraca też uwagę na to, aby szczególną opieką otoczyć osoby starsze i inne o obniżonej odporności.





14:23

Jeździeckie zawody Cavaliada Tour w Warszawie, które miały się odbyć w dniach 12-15 marca, zostały odwołane ze względu na pojawiające się kolejne przypadki koronawirusa - poinformowała rzeczniczka komitetu organizacyjnego imprezy Agnieszka Markiewicz.





13:48

W ciągu ostatniej doby w Belgii liczba osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa SARS-CoV-2, wzrosła o 31 przypadki. Jak dotąd zarejestrowano 200 przypadków zakażeń - informują w niedziele belgijskie media.



13:45

Zakończyła się trwająca od piątku kwarantanna domowa kilkuset uczniów i pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. Wyniki badania ucznia tej szkoły, który w piątek trafił do szpitala wykluczyły obecność koronawirusa. Uczniowie wrócą do szkoły w poniedziałek.



13:43

Przewodnicząca władz włoskiego regionu Kalabria Jole Santelli zaapelował w niedzielę o zatrzymanie "exodusu" ludności z północy kraju, gdzie szerzy się koronawirus na południe. "To jest szaleństwo" - skomentowała w niedzielę napływ mieszkańców Północy .



Wybrana niedawno szefowa władz regionalnych odniosła się w ten sposób do notowanego od nocy z soboty na niedzielę zjawiska opuszczania Mediolanu i całej Lombardii przez ludzi, zmierzających na południe. Wywołała je publikacja projektu dekretu, który - jak podawały nieoficjalnie media - miał doprowadzić do "zamknięcia" całej Lombardii, gdzie szerzy się wirus.

13:21

Rzecznik resortu zdrowia o dwóch kolejnych przypadkach koronawirusa w Polsce TVN24/x-news





W Polsce potwierdzono dwa kolejne przypadki koronawirusa. Zarażenie stwierdzono u mężczyzny z województwa śląskiego i kobiety z województwa mazowieckiego - podało Ministerstwo Zdrowia.



Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie.

Oboje są w dobrym stanie. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi.

12:27

Papież Franciszek, w czasie Anioła Pańskiego, który prowadził wyjątkowo z biblioteki watykańskiej, a nie z okna pałacu papieskiego powiedział: Jestem blisko w modlitwie z osobami, które cierpią z powodu obecnej epidemii koronawirusa i ze wszystkimi tymi, którzy się nimi opiekują.



Wspominałem o nich dużo w tych dniach wyciszenia - podkreślił papież nawiązując do zakończonych niedawno rekolekcji wielkopostnych.



Przyłączam się do moich braci biskupów w zachęcaniu wiernych, by przeżywali ten trudny moment z siłą wiary, pewnością nadziei i żarliwością miłości. Niech czas Wielkiego Postu pomoże nam nadać ewangeliczny sens temu momentowi próby i bólu - mówił Franciszek.

12:06

Niewielkie grupy ludzi zgromadziły się w niedzielę przed południem na placu Świętego Piotra, gdzie nie odbędzie się jednak spotkanie z papieżem Franciszkiem na modlitwie Anioł Pański. Papież nie pojawi się w oknie, lecz wygłosi rozważania z biblioteki.



To nadzwyczajny krok podjęty w związku z kryzysem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

11:42

Szef władz włoskiego regionu Piemont Alberto Cirio jest zarażony koronawirusem. Poinformowało o tym biuro prasowe w Turynie zapewniając, że czuje się on dobrze. W sobotę o pozytywnym teście zawiadomił szef władz stołecznego regionu Lacjum Nicola Zingaretti.



Gubernator Piemontu będzie kontynuował pracę w izolacji - podkreślono w wydanym w niedzielę komunikacie.



Region ten jest jednym z ognisk wirusa, szerzącego się we Włoszech od ponad dwóch tygodni.

11:02

Dwoje pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest w stanie stabilnym - poinformowały w niedzielę służby prasowe szczecińskiego szpitala wojewódzkiego.

To dwoje pacjentów w średnim wieku pochodzących ze Stargardu (Zachodniopomorskie). W piątek potwierdzono u nich zakażenie koronawirusem. Wiadomo, że osoby te przebywały wcześniej we Włoszech.





Zobacz również: Stabilny stan zdrowia pacjentów z koronawirusem ze Szczecina

10:44

Zaplanowane w dniach 20-22 marca zawody Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu odbędą się bez publiczności z powodu szerzącego się na świecie koronawirusa - poinformowali w niedzielę organizatorzy, którzy już wcześniej zawiesili sprzedaż biletów na tę imprezę.

10:28

Muzeum Auschwitz przy wejściu na teren Miejsca Pamięci, zarówno do byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, jak i do byłego Auschwitz II-Birkenau, udostępniło urządzenia do bezdotykowej dezynfekcji dłoni - poinformowały biuro prasowe placówki.

10:15

W Bułgarii odnotowano cztery przypadki zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 - poinformował w niedzielę Krajowy Ośrodek Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych. Od czwartku obowiązuje szereg ograniczeń mających zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych.



Dwa przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdzono w Płewenie w środkowej części kraju. Chodzi o 27-letniego mężczyznę, który przebywa na oddziale zakaźnym miejscowego szpitala oraz 61-latka, który również jest tam hospitalizowany.



W Gabrowie, w środkowej Bułgarii, zakażone są z kolei 2 kobiety. Choruje 75-letnia pacjentka przebywająca w szpitalu i kobieta z personelu medycznego tego szpitala, która zaraziła się od niej - poinformował Todor Kantardżijew, dyrektor bułgarskiego Ośrodka Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

10:12

Dziennie jesteśmy w stanie wykonać ponad 2 tys. testów na obecność koronawirusa; obecnie takich testów wykonywanych jest ok. 90-100 - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz - podkreślił.

09:52

Premier Czech Andrej Babis stwierdził, że Włosi powinni mieć zakaz wjazdu do innych europejskich krajów ze względu na epidemię koronawirusa.



09:01

W Korei Południowej potwierdzono 179 nowych przypadków koronawirusa. Od początku epidemii w tym kraju zachorowało już 7 313 osób.



08:20

Setki osób wsiadły w nocy z soboty na niedzielę na stacji w Mediolanie do pociągu jadącego na południe Włoch- podała Ansa. Doszło niemal do szturmu na wagony. Byla to reakcja na informacje mediów o planach "zamknięcia" regionu Lombardia z powodu koronawirusa.



Media podały kilka godzin wcześniej, że rząd Giuseppe Conte postanowił ogłosić cały ten region na północy strefą zamkniętą, by ograniczyć szerzenie się koronawirusa.



Do "szturmu" na pociąg Intercity jadącego na południe doszło na mediolańskim dworcu Garibaldi, gdzie setki osób, także bez biletów, wsiadły w ogromnym pośpiechu do wagonów wypełniając je do ostatniego miejsca.



Obsługa pociągu bezskutecznie usiłowała przekonać niektórych ludzi, by opuścili skład tłumacząc to zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

07:40

19 osób nadal jest pod gruzami hotelu w Quanzhou, który runął w sobotę wieczorem. Hotel był wykorzystywany jako miejsce kwarantanny osób, które miały kontakt z chorymi na koronawirus.



Hotel w Quanzhou, mieście w prowincji Fujian, zawalił się w ciągu kilku sekund około 19:30 w sobotę - podały chińskie media. 80-pokojowy hotel był wykorzystywany przez władze miasta do obserwacji i kwarantanny osób mających kontakt z pacjentami zakażonymi koronowirusem.



70 osób zostało uwięzionych pod gruzami. Według władz Quanzhou na miejscu katastrofy pracuje ponad 700 ratowników.

07:02

Jak poinformował Pentagon żołnierz piechoty morskiej , który niedawno wrócił ze służby za granicą ma pozytywny wynik testów na koronowirusa. Jest to trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w amerykańskiej armii.



Pentagon poinformował, że żołnierz piechoty morskiej wrócił do swojej jednostki nieopodal Waszyngtonu i tam przeszedł testy na obecność koronawirusa, obecnie jest leczony w szpitalu w Fort Belvoir.



Wcześniejsze dwa przypadki dotyczyły żołnierzy służących w w Koreii Południowej i we Włoszech.

06:50

W niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda.



Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

06:47

W Buenos Aires zmarł po powrocie z Europy 64-letni mężczyzna zakażony koronawirusem- poinformowało ministerstwo zdrowia Argentyny.



Ministerstwo zdrowia Argentyny poinformowało, że pacjent mieszkał w Buenos Aires oraz, że COVID-19 pojawił się u niego z kaszlem, gorączką i bólem gardła tuż po niedawnej podróży do Europy.



Pacjent cierpiał też na niewydolność nerek, miał w przeszłości cukrzycę, nadciśnienie i zapalenie oskrzeli. Był od środy na oddziale intensywnej opieki szpitala publicznego.



Władze podały, że trwają badania w celu ustalenia, z kim pacjent był w kontakcie.

06:31

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. To jedno z postanowień przygotowywanego przez rząd dekretu.

Premier wyjaśnił, że zaostrzone kroki w walce z Covid-19 obowiązywać będą w Lombardii oraz w 14 miastach- prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia- Romania i Marche. Conte odczytał listę tych miast: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.



We wszystkich tych wymienionych miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18, jeśli zagwarantowane zostanie tam zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku.