Trzy izraelskie zakładniczki przekazał Hamas Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy. W niedzielę poinformowała o tym agencja AP. Konwój jest w drodze do granicy z Izraelem.

/ Redakcja Internetowa / Grafika RMF FM

Jak podaje portal Times of Israel, Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher mają być przekazane Siłom Obronnym Izraela w rejonie korytarza Netzarim, tj. drogi przecinającej terytorium Strefy Gazy na pół i dzielącą je na część północną i południową.

Władze Izraela nie potwierdziły jeszcze szczegółów dotyczących operacji przekazania kobiet.

24-letnia Gonen została porwana podczas masakry, której Hamas dokonał 7 października 2023 roku, z festiwalu Nova Music odbywającego się przy granicy Izraela ze Strefą Gazy. 28-letnia Damari, która ma także obywatelstwo brytyjskie, była porwana rankiem 7 października ze swojego mieszkania, do którego wtargnęli terroryści Hamasu. 32-letnia Steinbrecher była doktorem weterynaryjnym i mieszkała, tak jak Damari, w kibucu Kfar Aza. Bojownicy porwali ją z jej mieszkania.

Hamas: Ogłoszenia listy palestyńskich więźniów opóźnione przez błędny zapis nazwisk

Opóźnienie w ogłoszeniu listu palestyńskich więźniów, którzy zostaną w niedzielę uwolnieni przez Izrael, wynikało z błędnego zapisu niektórych nazwisk - podał Reuters, powołując się na oświadczenia biura Hamasu do spraw więźniów.

Biuro podało, że problem dotyczący zapisu nazwisk został rozwiązany.

Jak podaje portal Times of Israel, Izraelska Służba Więzienna przygotowuje się do uwolnienia pierwszej grupy palestyńskich więźniów w ramach porozumienia o zawieszeniu broni. Do tej pory nie podano nazwisk 90 osób, które mają w niedzielę odzyskać wolność.

Jak podaje stacja Al Dżazira wszyscy więźniowie palestyńscy, którzy mają zostać zwolnieni, pochodzą z okupowanego Zachodniego Brzegu oraz Jerozolimy Wschodniej.

Na liście znajduje się 69 kobiet i 21 dzieci.

Porozumienie między Izraelem a Hamasem dotyczące zawieszenia broni i uwolnieniu izraelskich zakładników oraz palestyńskich więźniów weszło w życie w niedzielę o godz. 11.15 czasu lokalnego (10.15 czasu polskiego). Początkowo planowano, że rozejm zacznie obowiązywać od godz. 8.30 (godz. 7.30 w Polsce).