Hasan Nasrallah został "tymczasowo" pochowany w Bejrucie - poinformowała AFP. Jak twierdzi francuska agencja, ciało przywódcy libańskiego Hezbollahu pozostanie tam do czasu, kiedy okoliczności pozwolą na publiczny pogrzeb.

Plakat przywódcy Hassana Nasrallaha / Abd Rabbo Ammar/ABACA / East News

Jak poinformowała w piątek AFP powołując się na źródło zbliżone do Hezbollahu, zabity 27 września w izraelskim ataku przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasrallah został "tymczasowo" pochowany w Bejrucie.



Ciało zmarłego złożono w nieujawnionym miejscu. Dlaczego? Przewiduje się, że uroczystości pogrzebowe mogłyby stać się celem kolejnego izraelskiego ataku.

"Nasrallah został pochowany tymczasowo, do czasu, gdy okoliczności pozwolą na publiczny pogrzeb" - powiedziało źródło francuskiej agencji.



Nasrallah kierował szyickim Hezbollahem przez ponad 32 lata. Przekształcił tę organizację we wpływową partię, która przez wiele lat współrządziła Libanem, a także silną grupę zbrojną, uznawaną za jedną z największych niepaństwowych armii świata, ale też ugrupowanie terrorystyczne.



Hezbollah od dekad z różną intensywnością walczy z Izraelem i regularnie ostrzeliwuje to państwo. Izrael odpowiada silnymi kontratakami, a od dwóch tygodni prowadzi zmasowane naloty na obiekty Hezbollahu w Libanie.



Izrael ogłosił, że zniszczył dużą część arsenału Hezbollahu i zabił niemal wszystkich wyższych dowódców grupy łącznie z Nasrallahem.



We wtorek wspierający Hezbollah Iran wystrzelił na Izrael ok. 200 pocisków balistycznych, ogłaszając, że jest to odwet za zabicie Nasrallaha, przywódcy Hamasu Ismaila Hanijego i generała irańskiej Gwardii Rewolucyjnej Abbasa Nilforuszana. Większość pocisków została zestrzelona. Izrael zapowiedział odwet.