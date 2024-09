Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i ministerstwo spraw zagranicznych Rosji potępiają zabicie przez Izrael lidera Hezbollahu Hassana Nasrallaha. Głos w sprawie izraelskiego ataku na Liban zabrał również szef MSZ Chin Wang Yi. Jak podała agencja Reutera, stwierdził on, że nie może być opóźnień w osiągnięciu "kompleksowego zawieszenia broni" na Bliskim Wschodzie. Z kolei Iran wydał odezwę do muzułmanów, a w Iraku ogłoszono trzydniową żałobę.

Protesty w Iranie po zabiciu Nasrallaha / Abedin Taherkenareh / PAP/EPA

W sobotę rano Izraelskie Siły Zbrojne podały, że w wyniku ich ataku został zabity lider Hezbollahu, Hassan Nasrallah . Później tę informację potwierdziła również sama organizacja.

Chiny

Jak poinformowała agencja Reutera, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi powiedział na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych, że nie może być opóźnień w osiągnięciu "kompleksowego zawieszenia broni" na Bliskim Wschodzie.

Stwierdził on, że rozwiązanie dwupaństwowe między Izraelczykami a Palestyńczykami pozostaje sposobem na zażegnanie napięć w regionie.

Irak

Premier Iraku Mohammad Szija as-Sudani - który, jak zauważa agencja prasowa AP, doszedł do władzy dzięki wsparciu ugrupowań politycznych finansowanych przez Iran i powiązanych z Hezbollahem - ogłosił w kraju trzydniową żałobę po śmierci Nasrallaha.

Sudani potępił zabicie przywódcy Hezbollahu, określając je jako "haniebną zbrodnię", która pokazała, że Izrael "przekroczył wszelkie czerwone linie".

Iran

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał muzułmanów, by "stanęli ramię w ramię z narodem Libanu i dumnym Hezbollahem i na wszelki możliwy sposób pomogli im przeciwstawić się nikczemnemu reżimowi" Izraela.

Chamenei w oświadczeniu stwierdził, że "o losach tego reżimu zdecydują siła i opór, a na ich czele stanie Hezbollah". Dodał, że "ruch oporu, na czele którego stoi Hezbollah, zadecyduje o losie regionu".

Irański parlamentarny komitet bezpieczeństwa narodowego zażądał mocnej reakcji na działania Izraela. W wielu regionach kraju władze zorganizowały wiece poparcia dla Hezbollahu, podczas których potępiano państwo żydowskie.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Stany Zjednoczone "nie mogą zaprzeczyć", że miały swój udział w śmierci Nasrallaha.

Na znak żałoby na Sanktuarium Imama Rezy w mieście Meszhed, głównym ośrodku kultu szyickiego w Iranie, zawieszono czarną flagę - podała irańska agencja Tasnim.

Linie lotnicze Iran Air wstrzymały do odwołania wszystkie połączenia z Bejrutem.

Bojownicy Huti w wydanym oświadczeniu zapowiedzieli, że "opór nie zostanie złamany, a duch dżihadu wśród braci mudżahedinów w Libanie i na wszystkich frontach będzie rósł w siłę".

Rosja

W reakcji na komunikat o śmierci szefa Hezbollahu ministerstwo spraw zagranicznych Rosji "stanowczo potępiło" akcję Izraela - podał Reuters.

Rosyjski MSZ wezwał Izrael do zaprzestania działań wojennych w Libanie. "To działanie niesie ze sobą jeszcze większe dramatyczne konsekwencje dla Libanu i całego Bliskiego Wschodu" - czytamy w oświadczeniu resortu.

Stany Zjednoczone

Jak podała agencja Reutera, cytując piątkowe słowa amerykańskiego sekretarza obrony Lloyda Austina, Stany Zjednoczone są zdeterminowane, aby zapobiec wykorzystywaniu sytuacji w Libanie przez Iran i grupy wspierane przez Iran lub rozszerzaniu konfliktu.

Austin wyraził pełne poparcie USA dla prawa Izraela do obrony i "jasno stwierdził, że Stany Zjednoczone pozostają w gotowości do ochrony amerykańskich sił i obiektów w regionie oraz zobowiązane do obrony Izraela" - przekazał w sobotę rzecznik Pentagonu Pat Ryder.

Turcja

W poście na platformie X prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że potępia ostatnie ataki w Libanie jako część tego, co nazwał izraelską polityką "ludobójstwa, okupacji i inwazji" i stwierdził, że świat muzułmański powinien wykazać się bardziej "zdecydowaną" postawą.

"Rząd izraelski staje się coraz bardziej lekkomyślny, gdy jest rozpieszczany przez siły, które zapewniają wsparcie w postaci broni i amunicji dla jego masakr; Rzuca wyzwanie całej ludzkości, wartościom ludzkim i prawu międzynarodowemu" - napisał turecki przywódca w mediach społecznościowych.

Nie użył on jednak w swoim wpisie nazwiska Nasrallaha.