Swatowska-Wenglarczyk przyznała, że ten medal jest dla niej "spełnieniem szermierczych marzeń". Jarecka podkreśliła, że w ostatnich akcjach zastosowała po prostu sprawdzone rozwiązanie, które zazwyczaj przynosi trafienia. Taka dramaturgia widać musiała być - stwierdziła.

Wszystkie zawodniczki dziękowały każdej osobie, która przyczyniła się do ich sukcesu - rodzinie, trenerom, a także... szefom z pracy.

Jarecka wróciła do sportu po urodzinach dziecka. Mój synek jest tutaj. Nie mogę się doczekać aż skończymy wywiady i będę mogła go przytulić. Synek jest teraz pod opieką rodziny. Był w wiosce olimpijskiej w odwiedzinach. Teraz dostanie w nagrodę medal - podkreśliła młoda mama.

Swatowska-Wenglarczyk przyznała, że wiele lat walczyła o to, aby "znaleźć się w tym miejscu, w którym jest".

Będzie to bardzo ważny element w mojej całej szermierczej karierze - wspomniała. Knapik-Miazga nie chciała przesądzać, czy to będzie koniec jej kariery, ale przyznała, że w USA uczyła szermierczą młodzież. Zapytana o pierwszą myśl po decydującym trafieniu w dogrywce odpowiedziała, że miała w głowie tylko wielkie: "Aaaaaaaaaaaa".

Tyle lat reprezentowałam Polskę. Nie wystartowałam chyba tylko w jednym turnieju. Zapraszam wszystkich do tak pięknej przygody, która trwa 25 lat. Jak ja nie pojechałam na zawody do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to szejk odwołał turniej. Teraz na pewno muszę odpocząć i ochłonąć - podsumowała.

Swatowska-Wenglarczyk, Knapik-Miazga, Jarecka i Klasik, które w decydującym meczu pokonały Chinki 32:31 po dogrywce, wywalczyły drugi medal dla Polski w tegorocznych igrzyskach. Wcześniej po srebro w konkurencji K1 w kajakarstwie górskim sięgnęła Klaudia Zwolińska.