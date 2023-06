Pierwsze skojarzenie? Połączenie piłki nożnej z tenisem stołowym. Tak w najprostszych słowach można opisać teqball. Ten młody sport powstał niecałą dekadę temu, ale szybko zyskuje popularność na całym świecie. Tajniki teqballa odkryli przed nami reprezentanci Polski: Alicja Bartnicka i Adrian Duszak. Podczas zbliżających się III Igrzysk Europejskich w Krakowie-Małopolsce 2023 w teqballu zostanie rozdanych pięć kompletów medali: w singlu, deblu oraz mikście.

Reporter RMF FM Patryk Serwański i reprezentanci Polski: Alicja Bartnicka i Adrian Duszak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Wypukły stół z twardą "siatką" z pleksi oraz piłka. To dwa niezbędne akcesoria do gry w teqball. Gra powstała na Węgrzech w 2014 roku i od tego czasu zyskuje grono zwolenników. Prężnie rozwija się także w Polsce. Jeżeli na waszym osiedlu od kilku/kilkunastu lat stoją stoły do tenisa stołowego to zapewne zdarzyło wam się zobaczyć jak dzieciaki grają na nich piłką do piłki nożnej z zachowaniem kluczowych dla tego sportu zasad (odbijanie piłki nogą, głową, ciałem - na pewno nie ręką). Wszystko po to, by przebić futbolówkę na drugą stronę stołu.

Teqball: Ta dyscyplina zadebiutuje na igrzyskach europejskich

Tak, to właściwie teqball. Tu jednak mamy specjalnie wykrzywiony, wypukły stół (projekt opatentowano), który ułatwia grę. Gra, która może być świetną rozrywką: na podwórku dla młodych piłkarzy, a w sportowym klubie dla zawodowców stara się być jednak nie tylko "przystawką" dla wielkiego futbolu. Chce budować swoją historię. Coraz więcej państw ma swoje krajowe federacje teqballa. Organizowane są mistrzostwa świata czy Europy. Celem jest wprowadzenie dyscyplina na igrzyska olimpijskie. Na razie twórcom i piewcom tego sportu muszą wystarczyć III Igrzyska Europejskie w Krakowie-Małopolsce 2023. Walka w stolicy Małopolski będzie się toczyć o pięć kompletów medali: singiel i debel kobiet, singiel i debel mężczyzn oraz mikst.

Teqball: Ta dyscyplina zadebiutuje na igrzyskach europejskich Realizacja: Piotr Szydłowski / RMF FM

Jak zacząć swoją przygodę z teqballem? Jak się przygotować i jakie są podstawowe zasady sportowej rywalizacji w tej dyscyplinie? Opowiedzieli nam o tym reprezentanci Polski: Alicja Bartnicka i Adrian Duszak.