To połączenie tenisa i squasha. Jest najszybciej rozwijającym się sportem na świecie. Co ważne: grać może dosłownie każdy, a samej rekreacyjnej techniki gry można nauczyć się bardzo szybko. Tą dyscypliną jest padel! Pokochali ją Polacy; polubił ją nawet polski tenisista Jerzy Janowicz, który będzie reprezentował Polskę podczas III Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Jak gra się w padla? Co jest potrzebne, by rozpocząć przygodę z tym sportem? Sprawdzał to Paweł Pawłowski.

O padlu rozmawialiśmy w klubie Aerosquash na warszawskim Gocławiu / Michał Dukaczewski, RMF FM

Padel ma wiele wspólnych zasad z tenisem. Boisko jest bardzo podobne, choć nieco mniejsze. Na standardowym korcie do tenisa zmieszczą się aż trzy do padla. Taki kort otoczony jest specjalną siatką oraz ścianami. Wszystkie elementy kortu pełnią bardzo istotne funkcje. Gra toczona jest na sztucznej nawierzchni. Można grać zarówno na korcie wewnętrznym, jak i na zewnątrz.

Co jest potrzebne do gry w padla?

Początkujący gracze mogą wypożyczyć specjalne rakiety. Potrzebna będzie także piłka, która wygląda jak ta do tenisa.

Natomiast ma jedną drobną różnicę: jest mniej napompowana. Dzięki temu ten sport jest trochę wolniejszy i prostszy niż tenis - tłumaczy Janek Pisula z klubu Aerosquash na warszawskim Gocławiu. To on jest naszym przewodnikiem po korcie do padla.

Jak zatem wygląda rakieta? Nie przypomina tej tenisowej, bo nie ma naciągu. Może kojarzyć się z paletką do tenisa stołowego, jednak jest sporo większa i ma dziury.

Wykonana jest zazwyczaj z włókna węglowego i ma dużo mniejsze wymiary. Jest też dużo krótsza i węższe niż rakieta tenisowa. Te rakiety różnią się też od siebie długością, ciężarem, ewentualnie balansem i każdy z graczy może sobie dobrać rakietę taką, która mu najbardziej pasuje - mówi Pisula.

Czym jest padel? Czym jest padel? Tłumaczy Janek Pisula z klubu Aerosquash Michał Dukaczewski, RMF FM

Jak zdobyć punkt w padlu?

Padel to gra deblowa. Punkty liczy się tak samo jak w tenisie. Gra toczy się do dwóch wygranych setów i do sześciu wygranych gemów w każdym secie.

Pierwszą zasadą padla jest to, że piłka w pierwszej kolejności musi odbić się od ziemi. Jeśli skierujemy piłkę na drugą stronę i trafimy w ścianę lub siatkę, to jest to aut! Błędem jest także dwukrotne odbicie od ziemi (ale dozwolone jest uderzenie z powietrza, tzw. wolej - przyp. red). Punkt tracimy również, kiedy piłka trafi w siatkę i nie przejdzie na stronę przeciwnika - tłumaczy nasz przewodnik, instruktor padla Janek Pisula.

Oczywiście po odbiciu się piłki od ziemi po naszej stronie, może ona trafić w ścianę lub siatkę, ale natychmiast musimy posłać ją na połowę przeciwnika. To my nie możemy uderzyć w ścianę i siatkę po stronie przeciwnika.

Popularnym zagraniem w padlu jest także lob, który spycha przeciwników do defensywy. Główną zasadą tej gry (podobnie jak w tenisie, squashu czy nawet siatkówce) jest zmuszenie przeciwników do popełnienia błędu.

Padel - jak się w to gra? Padel - jak się w to gra? Michał Dukaczewski, RMF FM

Padel na III Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023

Rywalizację w padlu zobaczymy na najbliższych Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023. Co ciekawe, zawodnicy będą walczyli o medale na Rynku Głównym w Krakowie, a jedną z osób, która będzie reprezentować Polskę w tej dyscyplinie jest Jerzy Janowicz.

Jest to dla nas trochę nieoczekiwana, ale jakże miła okoliczność, że Polska Federacja Padla zachęciła Jurka. Umiejętności tenisowe, myślę, że są w jego przypadku bezdyskusyjne. Padel jest sportem faktycznie pokrewnym z tenisem i to na pewno daje mu dużą przewagę. (...) Wzmocnienie tej reprezentacji takim nazwiskiem, takim potencjałem, taką siłą, taką techniką - jestem przekonany, że da tej reprezentacji dużo. Samemu padlowi na pewno pozwoli dokonać kroku milowego. To nazwisko działa i to nazwisko też będzie przekładało się na tę frekwencję na trybunach w Rynku Głównym - mówił w maju w rozmowie z RMF FM prezes spółki Igrzyska Europejskie Marcin Nowak i przekonuje.

Padel na Igrzyskach Europejskich Kraków Małopolska 2023 będzie można oglądać od 21-25.06.